18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.05.2026, 15:37

Когда в Казахстане санитары имеют право приехать за вами без приглашения

Новости Казахстана 0 707

В Казахстане психиатрическая помощь в основном оказывается добровольно, однако в отдельных случаях возможна принудительная госпитализация — строго по закону и решению суда, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Психиатрическая помощь: в основе — добровольность

В Казахстане оказание психиатрической помощи регулируется законодательством и в большинстве случаев строится на принципе добровольного согласия пациента.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, лечение проводится только при наличии медицинских показаний и с информированного согласия самого человека либо его законного представителя.

Речь может идти о разных формах помощи:

  • амбулаторное наблюдение
  • стационарное лечение
  • медицинская реабилитация
  • стационарозамещающая помощь

Основная цель такой системы — не изоляция пациента, а поддержание его здоровья, безопасности и социальной адаптации.

Когда возможно наблюдение и лечение

По данным ведомства, пациенты с психическими и поведенческими расстройствами находятся под медицинским наблюдением.

В рамках этого процесса врачи:

  • проводят диагностику
  • назначают лечение
  • предотвращают обострения
  • при необходимости разрабатывают индивидуальные программы реабилитации

При хронических формах заболеваний может устанавливаться динамическое наблюдение с регулярной оценкой состояния пациента.

В каких случаях возможна госпитализация

Госпитализация в психиатрическое учреждение возможна только на основании решения врача-психиатра и при наличии медицинских показаний.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что форма и длительность лечения определяются индивидуально — в зависимости от диагноза, состояния пациента и клинической необходимости.

При этом госпитализация рассматривается как медицинская мера, а не форма наказания или изоляции.

Можно ли «отправить в психдиспансер» по жалобе соседей

Посторонние лица — соседи, знакомые или другие граждане — не имеют права самостоятельно требовать принудительного лечения человека.

Однако они могут:

  • обратиться в медицинскую организацию
  • подать письменное заявление при наличии тревожных признаков

После этого решение принимает исключительно врач-психиатр.

Если пациент отказывается от добровольного лечения, принудительно госпитализировать его невозможно без дополнительных оснований.

Принудительное лечение: только через суд

Принудительные меры в психиатрии применяются в Казахстане только в исключительных случаях.

К таким основаниям относятся:

  • наличие тяжелого психического состояния
  • опасность для самого пациента
  • угроза для окружающих
  • необходимость специализированного медицинского вмешательства

В подобных ситуациях решение о принудительном лечении принимается исключительно судом.

Сроки лечения и доступ к медпомощи

Срок пребывания в стационаре не фиксируется заранее и зависит от состояния пациента и эффективности терапии. Выписка также осуществляется по медицинским показаниям.

Психиатрическая помощь в стране предоставляется бесплатно — в рамках гарантированного объема медицинской помощи и системы ОСМС. Отдельные категории пациентов обеспечиваются лекарствами бесплатно либо на льготной основе.

В Минздраве также опровергли мнение о якобы «закрытости» психиатрической помощи, отметив, что специализированные услуги доступны в региональных центрах психического здоровья и профильных республиканских учреждениях.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь