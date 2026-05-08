Справедливость снизу вверх: как партия «Әділет» планирует менять политический ландшафт Казахстана - мнение политолога

7 мая в столице Казахстана прошел масштабный учредительный съезд новой политической организации «Әділет», собравший почти тысячу делегатов со всей страны для утверждения ключевых программных документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на FINANCE.kz.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Новые стандарты: программа, устав и прозрачность

В работе съезда принял участие 931 делегат. Главным итогом встречи стало официальное утверждение устава, структуры и программы новой политической силы. В отличие от многих традиционных объединений, «Әділет» делает ставку на принцип «строительства снизу вверх», где ключевые решения принимаются при участии рядовых граждан, а не диктуются сверху через назначения.

Ключевые отличия партийного строительства «Әділет»:

  • Финансовая открытость: Устав обязывает партию ежегодно публиковать подробную отчетность о своих доходах и расходах.

  • Публичное обсуждение: Программа партии прошла через сито общественных дискуссий еще до официального съезда.

  • Стратегический подход: «Әділет» стала первой политической организацией в стране, которая провела полноценную стратегическую сессию для детальной проработки приоритетов развития.

Лица партии: от бизнеса и технологий к политике

Особое внимание экспертов привлек состав участников и инициаторов проекта. В рядах «Әділет» замечены личности, ранее не участвовавшие в политической жизни, но имеющие за плечами успешный опыт реализации масштабных проектов:

  1. Багдат Мусин — эксперт в области госуправления и цифровизации.

  2. Ренат Бектуров — финансист, имеющий опыт управления крупными структурами.

  3. Рауан Кенжеханулы — общественный деятель, известный проектами в сфере образования и просвещения.

Ожидается, что приход профессионалов из технологического сектора выведет вопросы внедрения искусственного интеллекта и глубокой цифровизации госуправления на принципиально новый уровень.

Политическая конкуренция как двигатель реформ

Появление «Әділет» рассматривается как ответ на затянувшийся запрос общества на справедливость и честные правила игры. Долгое время этот запрос оставался без должного институционального оформления, однако теперь он получил четкую структуру.

«Конкуренция творит чудеса на любом рынке, включая политический. Когда у избирателя появляется реальный выбор, каждый игрок вынужден работать на результат, а не имитировать бурную деятельность», — отмечает политолог Андрей Чеботарёв.

Что дальше?

Главный вопрос, который стоит перед новой организацией: сможет ли «Әділет» сохранить заданный темп и принципы в условиях реальной политической борьбы. Тем не менее, сам факт появления серьезной силы, ориентированной на прозрачность и технологичность, уже является позитивным сигналом для всей политической системы Казахстана. Экспертное сообщество сходится во мнении: здоровая конкуренция — это именно то, что необходимо стране для качественного рывка вперед.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь