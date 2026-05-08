В Казахстане пересматривают зарплаты педагогов: новые правила аттестации и надбавок

В Казахстане меняют системы аттестации педагогов. Министерство просвещения пересматривает подход к оценке квалификации учителей, снижает административную нагрузку и усиливает цифровизацию процессов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Министерство просвещения РК инициировало изменения в Закон «О статусе педагога». Основной акцент сделан на упрощении процедуры аттестации и сокращении бюрократических требований для педагогов.
Одним из главных направлений реформы стало пересмотрение системы оценки профессионального уровня учителей.
Существенное изменение касается отмены обязательного предметного квалификационного теста для действующих педагогов.
Ранее учителя должны были сдавать экзамен по своему предмету для получения квалификационной категории. Теперь это требование для работающих педагогов исключается.
По оценке министерства, это может увеличить число учителей, получающих квалификационные категории.
Решение вызвало неоднозначную реакцию в профессиональной среде.
Часть экспертов считает, что предметное тестирование необходимо сохранять как базовый элемент контроля знаний. По их мнению, учитель должен уверенно владеть своим предметом, а отмена экзамена может снизить мотивацию к профессиональному росту.
Другие специалисты поддерживают реформу. Они указывают на то, что в прежней системе существовали коррупционные риски, а результаты тестирования не всегда отражали реальный уровень знаний педагогов. По их мнению, переход к альтернативной системе оценки может повысить прозрачность.
Полный отказ от тестирования не предусмотрен.
Обязательным оно остается:
Для действующих педагогов тестирование больше не является обязательным условием получения категории.
Реформа также предусматривает сокращение ряда требований к учителям.
Теперь педагогам не потребуется:
Особое внимание уделено отмене обязательных научных публикаций, которые ранее требовали дополнительных затрат и времени.
В обновленной системе акцент смещается на практическую деятельность педагога.
При аттестации будут учитываться:
Также сокращается количество формальных требований, связанных с повышением квалификации и отчетностью.
По данным Министерства просвещения:
Основной упор делается на реальный вклад учителя в образовательный процесс.
Эксперты отмечают, что при массовой подаче заявок система может столкнуться с высокой нагрузкой.
В Казахстане работают сотни тысяч педагогов разных категорий, и оценка каждого кандидата через открытые уроки потребует значительных ресурсов со стороны региональных комиссий.
Важным элементом реформы станет переход на электронную платформу «Ұстаз».
Система позволит:
В настоящее время через платформу уже проходят аттестацию десятки тысяч учителей.
Получение квалификационной категории напрямую влияет на уровень заработной платы.
Надбавки составляют:
Проект новой системы аттестации не является окончательным. В Министерстве просвещения отмечают, что документ продолжает обсуждаться с экспертным сообществом.
Ожидается, что финальная версия будет доработана и представлена к началу нового учебного года.
Главная задача реформы — найти баланс между снижением нагрузки на педагогов и сохранением качества образования.
