08.05.2026, 08:53

В Казахстане пересматривают зарплаты педагогов: новые правила аттестации и надбавок

Новости Казахстана 0 1 209

В Казахстане меняют системы аттестации педагогов. Министерство просвещения пересматривает подход к оценке квалификации учителей, снижает административную нагрузку и усиливает цифровизацию процессов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Кадр rutube.ru
Реформа аттестации: ключевые изменения

Министерство просвещения РК инициировало изменения в Закон «О статусе педагога». Основной акцент сделан на упрощении процедуры аттестации и сокращении бюрократических требований для педагогов.

Одним из главных направлений реформы стало пересмотрение системы оценки профессионального уровня учителей.

Отмена предметного тестирования: главное нововведение

Существенное изменение касается отмены обязательного предметного квалификационного теста для действующих педагогов.

Ранее учителя должны были сдавать экзамен по своему предмету для получения квалификационной категории. Теперь это требование для работающих педагогов исключается.

По оценке министерства, это может увеличить число учителей, получающих квалификационные категории.

Разные позиции экспертов

Решение вызвало неоднозначную реакцию в профессиональной среде.

Часть экспертов считает, что предметное тестирование необходимо сохранять как базовый элемент контроля знаний. По их мнению, учитель должен уверенно владеть своим предметом, а отмена экзамена может снизить мотивацию к профессиональному росту.

Другие специалисты поддерживают реформу. Они указывают на то, что в прежней системе существовали коррупционные риски, а результаты тестирования не всегда отражали реальный уровень знаний педагогов. По их мнению, переход к альтернативной системе оценки может повысить прозрачность.

Кто будет сдавать тестирование

Полный отказ от тестирования не предусмотрен.

Обязательным оно остается:

  • для молодых специалистов при трудоустройстве;
  • при повторной аттестации через два года;
  • для кандидатов на руководящие должности.

Для действующих педагогов тестирование больше не является обязательным условием получения категории.

Снижение административной нагрузки

Реформа также предусматривает сокращение ряда требований к учителям.

Теперь педагогам не потребуется:

  • писать эссе;
  • публиковать научные статьи;
  • разрабатывать авторские программы;
  • готовить отдельные методические материалы.

Особое внимание уделено отмене обязательных научных публикаций, которые ранее требовали дополнительных затрат и времени.

Новый подход к оценке работы учителей

В обновленной системе акцент смещается на практическую деятельность педагога.

При аттестации будут учитываться:

  • участие в школьных проектах;
  • воспитательная работа;
  • проведение открытых уроков;
  • обмен профессиональным опытом.

Также сокращается количество формальных требований, связанных с повышением квалификации и отчетностью.

Изменение требований к открытым урокам и обучению

По данным Министерства просвещения:

  • количество обязательных открытых уроков сокращается с пяти до четырех;
  • объем курсов повышения квалификации уменьшается с 72 до 36 часов.

Основной упор делается на реальный вклад учителя в образовательный процесс.

Возможная нагрузка на аттестационные комиссии

Эксперты отмечают, что при массовой подаче заявок система может столкнуться с высокой нагрузкой.

В Казахстане работают сотни тысяч педагогов разных категорий, и оценка каждого кандидата через открытые уроки потребует значительных ресурсов со стороны региональных комиссий.

Переход на цифровую систему «Ұстаз»

Важным элементом реформы станет переход на электронную платформу «Ұстаз».

Система позволит:

  • автоматически собирать данные о педагогах;
  • учитывать стаж, образование и достижения;
  • исключить бумажные портфолио.

В настоящее время через платформу уже проходят аттестацию десятки тысяч учителей.

Причины заинтересованности педагогов

Получение квалификационной категории напрямую влияет на уровень заработной платы.

Надбавки составляют:

  • «педагог-мастер» — 50%;
  • «педагог-исследователь» — 40%;
  • «педагог-эксперт» — 35%;
  • «педагог-модератор» — 30%.

Реформа пока на стадии обсуждения

Проект новой системы аттестации не является окончательным. В Министерстве просвещения отмечают, что документ продолжает обсуждаться с экспертным сообществом.

Ожидается, что финальная версия будет доработана и представлена к началу нового учебного года.

Главная задача реформы — найти баланс между снижением нагрузки на педагогов и сохранением качества образования.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Это все на словах, а на деле такую ересь выдумывают до невозможности требованя меняют раз в две недели стабильно, мне жаль педагогов с такими чиновникам. Сделали так, через неделю нужно эдак, а потом снова иначе.
08.05.2026, 07:01
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

