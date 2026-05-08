Токаев подписал указ: КНБ теперь будет везде — от банковских переводов до искусственного интеллекта

Документ существенно обновляет статус и функционал КНБ, расширяя его полномочия в сфере цифровой безопасности, мобилизационной подготовки и государственного контроля.
Новый статус и расширенное определение КНБ
Согласно обновленному положению, Комитет национальной безопасности остается непосредственно подчиненным и подотчетным президенту специальным государственным органом.
В его компетенцию входит руководство единой системой органов нацбезопасности, включая:
- разведывательную и контрразведывательную деятельность
- оперативно-розыскную работу
- охрану государственной границы
- обеспечение правительственной и специальной связи
- противодействие терроризму и особо опасным преступлениям
- защиту государственных секретов
- кибербезопасность критически важных объектов цифровой инфраструктуры
- противодействие коррупции
Усиление роли в сфере кибербезопасности и цифровизации
Отдельный блок изменений касается цифровой сферы.
Теперь в задачи КНБ официально включены:
- обеспечение кибербезопасности сетей правительственной и защищенной связи
- контроль в сфере цифровизации в части защиты критически важных объектов
- развитие и координация единого шлюза доступа к интернету и «электронной почте цифрового правительства»
Также ведомство получает расширенные полномочия по созданию, развитию и защите цифровых систем, в том числе работающих с государственными секретами.
Расширенные технические и оперативные полномочия
КНБ получает право:
- запрашивать у госорганов и организаций информацию, включая сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну
- проводить научные исследования в сфере безопасности
- создавать цифровые системы и спецсредства связи
- вести оперативные базы данных и цифровые ресурсы
- разрабатывать и использовать системы передачи данных и защиты информации
- взаимодействовать с иностранными спецслужбами и организациями
Также закрепляется участие ведомства в работе с электронными документами и государственными секретами в цифровом формате.
Новые функции в сфере мобилизационной подготовки
Отдельным блоком расширены функции КНБ в сфере мобилизации.
Ведомство теперь будет:
- участвовать в планировании мобилизационной подготовки организаций
- контролировать мобилизационную готовность предприятий
- заключать договоры на выполнение мобилизационных заказов
- организовывать бронирование военнообязанных
- участвовать в переводе экономики на режим военного положения при мобилизации
- проводить учения и готовить мобилизационные планы
Дополнительные полномочия и новые направления
Указ также закрепляет новые функции:
С 2026 года:
- участие в государственной политике в сфере искусственного интеллекта
- разработка и размещение моделей ИИ
С 2027 года:
- формирование методик расчета мобилизационных потребностей
- анализ потребностей организаций с мобзаказами
- участие в формировании государственного материального резерва
Цифровая безопасность и контроль критической инфраструктуры
С июля 2026 года КНБ получит дополнительные инструменты контроля:
- утверждение требований к цифровым системам военных и спецучебных заведений
- контроль центров обработки данных
- проведение технического аудита инфраструктуры
- выдача предписаний при выявлении нарушений кибербезопасности
Обновление структуры подведомственных служб
Изменения также затрагивают:
- Пограничную службу КНБ
- Антитеррористический центр
- Службу правительственной связи
- Службу внешней разведки
- Авиационную службу
- Службу по противодействию коррупции
Кроме того, в документах заменено понятие «информационная система» на «цифровая система» для приведения терминологии в соответствие с цифровым законодательством.
Вступление в силу
Указ вводится поэтапно:
- часть норм — со 2 мая 2026 года
- основная часть — с 12 июля 2026 года
- отдельные положения — с 1 января 2027 года.
