18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.05.2026, 10:13

Токаев подписал указ: КНБ теперь будет везде — от банковских переводов до искусственного интеллекта

Новости Казахстана 0 1 477

Президент Казахстана подписал указ, существенно расширяющий функции и полномочия Комитета национальной безопасности. Документ затрагивает кибербезопасность, цифровую инфраструктуру, мобилизационную подготовку и работу спецслужб, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Документ существенно обновляет статус и функционал КНБ, расширяя его полномочия в сфере цифровой безопасности, мобилизационной подготовки и государственного контроля.

Новый статус и расширенное определение КНБ

Согласно обновленному положению, Комитет национальной безопасности остается непосредственно подчиненным и подотчетным президенту специальным государственным органом.

В его компетенцию входит руководство единой системой органов нацбезопасности, включая:

  • разведывательную и контрразведывательную деятельность
  • оперативно-розыскную работу
  • охрану государственной границы
  • обеспечение правительственной и специальной связи
  • противодействие терроризму и особо опасным преступлениям
  • защиту государственных секретов
  • кибербезопасность критически важных объектов цифровой инфраструктуры
  • противодействие коррупции

Усиление роли в сфере кибербезопасности и цифровизации

Отдельный блок изменений касается цифровой сферы.

Теперь в задачи КНБ официально включены:

  • обеспечение кибербезопасности сетей правительственной и защищенной связи
  • контроль в сфере цифровизации в части защиты критически важных объектов
  • развитие и координация единого шлюза доступа к интернету и «электронной почте цифрового правительства»

Также ведомство получает расширенные полномочия по созданию, развитию и защите цифровых систем, в том числе работающих с государственными секретами.

Расширенные технические и оперативные полномочия

КНБ получает право:

  • запрашивать у госорганов и организаций информацию, включая сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну
  • проводить научные исследования в сфере безопасности
  • создавать цифровые системы и спецсредства связи
  • вести оперативные базы данных и цифровые ресурсы
  • разрабатывать и использовать системы передачи данных и защиты информации
  • взаимодействовать с иностранными спецслужбами и организациями

Также закрепляется участие ведомства в работе с электронными документами и государственными секретами в цифровом формате.

Новые функции в сфере мобилизационной подготовки

Отдельным блоком расширены функции КНБ в сфере мобилизации.

Ведомство теперь будет:

  • участвовать в планировании мобилизационной подготовки организаций
  • контролировать мобилизационную готовность предприятий
  • заключать договоры на выполнение мобилизационных заказов
  • организовывать бронирование военнообязанных
  • участвовать в переводе экономики на режим военного положения при мобилизации
  • проводить учения и готовить мобилизационные планы

Дополнительные полномочия и новые направления

Указ также закрепляет новые функции:

С 2026 года:

  • участие в государственной политике в сфере искусственного интеллекта
  • разработка и размещение моделей ИИ

С 2027 года:

  • формирование методик расчета мобилизационных потребностей
  • анализ потребностей организаций с мобзаказами
  • участие в формировании государственного материального резерва

Цифровая безопасность и контроль критической инфраструктуры

С июля 2026 года КНБ получит дополнительные инструменты контроля:

  • утверждение требований к цифровым системам военных и спецучебных заведений
  • контроль центров обработки данных
  • проведение технического аудита инфраструктуры
  • выдача предписаний при выявлении нарушений кибербезопасности

Обновление структуры подведомственных служб

Изменения также затрагивают:

  • Пограничную службу КНБ
  • Антитеррористический центр
  • Службу правительственной связи
  • Службу внешней разведки
  • Авиационную службу
  • Службу по противодействию коррупции

Кроме того, в документах заменено понятие «информационная система» на «цифровая система» для приведения терминологии в соответствие с цифровым законодательством.

Вступление в силу

Указ вводится поэтапно:

  • часть норм — со 2 мая 2026 года
  • основная часть — с 12 июля 2026 года
  • отдельные положения — с 1 января 2027 года.
0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь