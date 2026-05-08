Токаев подписал указ: КНБ теперь будет везде — от банковских переводов до искусственного интеллекта

Президент Казахстана подписал указ, существенно расширяющий функции и полномочия Комитета национальной безопасности. Документ затрагивает кибербезопасность, цифровую инфраструктуру, мобилизационную подготовку и работу спецслужб, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Новый статус и расширенное определение КНБ

Согласно обновленному положению, Комитет национальной безопасности остается непосредственно подчиненным и подотчетным президенту специальным государственным органом.

В его компетенцию входит руководство единой системой органов нацбезопасности, включая:

разведывательную и контрразведывательную деятельность

оперативно-розыскную работу

охрану государственной границы

обеспечение правительственной и специальной связи

противодействие терроризму и особо опасным преступлениям

защиту государственных секретов

кибербезопасность критически важных объектов цифровой инфраструктуры

противодействие коррупции

Усиление роли в сфере кибербезопасности и цифровизации

Отдельный блок изменений касается цифровой сферы.

Теперь в задачи КНБ официально включены:

обеспечение кибербезопасности сетей правительственной и защищенной связи

контроль в сфере цифровизации в части защиты критически важных объектов

развитие и координация единого шлюза доступа к интернету и «электронной почте цифрового правительства»

Также ведомство получает расширенные полномочия по созданию, развитию и защите цифровых систем, в том числе работающих с государственными секретами.

Расширенные технические и оперативные полномочия

КНБ получает право:

запрашивать у госорганов и организаций информацию, включая сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну

проводить научные исследования в сфере безопасности

создавать цифровые системы и спецсредства связи

вести оперативные базы данных и цифровые ресурсы

разрабатывать и использовать системы передачи данных и защиты информации

взаимодействовать с иностранными спецслужбами и организациями

Также закрепляется участие ведомства в работе с электронными документами и государственными секретами в цифровом формате.

Новые функции в сфере мобилизационной подготовки

Отдельным блоком расширены функции КНБ в сфере мобилизации.

Ведомство теперь будет:

участвовать в планировании мобилизационной подготовки организаций

контролировать мобилизационную готовность предприятий

заключать договоры на выполнение мобилизационных заказов

организовывать бронирование военнообязанных

участвовать в переводе экономики на режим военного положения при мобилизации

проводить учения и готовить мобилизационные планы

Дополнительные полномочия и новые направления

Указ также закрепляет новые функции:

С 2026 года:

участие в государственной политике в сфере искусственного интеллекта

разработка и размещение моделей ИИ

С 2027 года:

формирование методик расчета мобилизационных потребностей

анализ потребностей организаций с мобзаказами

участие в формировании государственного материального резерва

Цифровая безопасность и контроль критической инфраструктуры

С июля 2026 года КНБ получит дополнительные инструменты контроля:

утверждение требований к цифровым системам военных и спецучебных заведений

контроль центров обработки данных

проведение технического аудита инфраструктуры

выдача предписаний при выявлении нарушений кибербезопасности

Обновление структуры подведомственных служб

Изменения также затрагивают:

Пограничную службу КНБ

Антитеррористический центр

Службу правительственной связи

Службу внешней разведки

Авиационную службу

Службу по противодействию коррупции

Кроме того, в документах заменено понятие «информационная система» на «цифровая система» для приведения терминологии в соответствие с цифровым законодательством.

Вступление в силу

Указ вводится поэтапно: