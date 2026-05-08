С 5 июля таксистов в Казахстане «привяжут» к техпаспортам

С 5 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила работы для перевозчиков такси. Министерство национальной экономики внесло критические изменения в систему уведомлений, обязав водителей детально регистрировать каждое транспортное средство в местных исполнительных органах, сообщает Lada.kz.

Прощание с анонимностью: регистрация каждого авто

Главное нововведение, о котором сообщает Uchet.kz со ссылкой на приказ МНЭ РК, заключается в детальной идентификации подвижного состава. Ранее действующий порядок подачи уведомлений имел существенный пробел: перевозчик уведомлял о начале деятельности, но не был жестко привязан к конкретному автомобилю.

Теперь форма уведомления в обязательном порядке должна содержать:

Марку и модель автомобиля;

Государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ);

Год выпуска транспортного средства.

Почему это важно: безопасность и ответственность

Необходимость изменений продиктована судебной и дорожной практикой. В случае ДТП или причинения ущерба здоровью пассажиров, правоохранительным органам зачастую было сложно установить юридическую связь между конкретной машиной и официально зарегистрированным перевозчиком.

Новые правила решают две ключевые задачи:

Прозрачность при ДТП: Теперь установить ответственное лицо за безопасность перевозки можно будет мгновенно через базу данных местных исполнительных органов. Борьба с нелегалами: Обязательная привязка авто к уведомлению позволит «отсеять» тех, кто работает в обход налогового и транспортного законодательства, сокращая долю теневого рынка.

Гибкость для бизнеса: обновление автопарка

Несмотря на ужесточение контроля, обновленные правила предусматривают механизм актуализации данных. Если таксопарк или индивидуальный перевозчик решает обновить свой автомобиль, продать старый или расширить штат, он обязан внести соответствующие изменения в ранее поданное уведомление.

Это исключает бюрократические проволочки, позволяя легально заменять транспортные средства в рабочем режиме, сохраняя при этом актуальность данных в государственных реестрах.

Когда изменения вступят в силу?

Предпринимателям и самозанятым водителям дается время на адаптацию к новым требованиям. Официальный приказ вводится в действие 5 июля 2026 года. К этому моменту информационные системы государственных органов будут полностью готовы к приему уведомлений по новым формам.

Эксперты рекомендуют перевозчикам заранее ознакомиться с обновленными бланками, чтобы избежать приостановки деятельности в середине лета.