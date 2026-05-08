145 депутатов и 8 комитетов: как будет работать новый Курултай

В Казахстане продолжается обсуждение новой модели однопалатного парламента — Курултая. Депутат Айдос Сарым рассказал, почему в структуре будущего парламента предусмотрено именно 145 депутатов и как планируется организовать работу комитетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Акорда

На совместном заседании Палат парламента депутат Айдос Сарым пояснил, что проект закона «О Курултае и статусе его депутатов» предусматривает создание восьми профильных комитетов в составе нового однопалатного парламента.

По его словам, при общем количестве в 145 депутатов в каждом комитете в среднем могли бы работать по 18–19 человек. Однако фактическое распределение будет зависеть от реальной нагрузки и специфики направлений.

Какие комитеты будут самыми загруженными

Как отметил Сарым, практика показывает, что часть комитетов традиционно рассматривает значительно больше законопроектов и требует усиленного кадрового состава.

В первую очередь речь идет о:

социально-экономическом направлении;

комитете законодательства;

комитете регионального развития.

Именно через эти структуры проходит наибольшее количество законодательных инициатив и обсуждений.

По словам депутата, нагрузка между комитетами никогда не бывает равномерной, поэтому фиксированное распределение депутатов заранее не планируется.

«Наш опыт показывает, что более загруженными обычно являются социально-экономические комитеты, комитет законодательства и комитет регионального развития. Именно там рассматривается больше законов», — заявил Айдос Сарым.

Распределение депутатов определит сам Курултай

Депутат подчеркнул, что окончательное распределение парламентариев между комитетами будет определяться уже самим Курултаем после его формирования.

При принятии решения планируется учитывать:

актуальные государственные задачи;

объем законодательной работы;

профессиональный опыт депутатов;

кадровый потенциал каждого направления.

По словам Сарыма, система должна оставаться гибкой, чтобы парламент мог оперативно реагировать на изменения и усиливать наиболее важные сферы.

«Исходя из человеческого капитала и насущных задач депутаты сами смогут определить, где потребуется больше людей и нагрузки», — пояснил он.

Что известно о новом Курултае

Проект реформы предусматривает создание в Казахстане однопалатного парламента — Курултая, который должен прийти на смену действующей двухпалатной системе.

Ожидается, что новая модель позволит:

сократить бюрократические процедуры;

ускорить рассмотрение законопроектов;

повысить эффективность работы депутатов;

перераспределить ответственность между комитетами.

В настоящее время обсуждение законопроекта продолжается.