18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.05.2026, 12:03

145 депутатов и 8 комитетов: как будет работать новый Курултай

Новости Казахстана 0 1 028

В Казахстане продолжается обсуждение новой модели однопалатного парламента — Курултая. Депутат Айдос Сарым рассказал, почему в структуре будущего парламента предусмотрено именно 145 депутатов и как планируется организовать работу комитетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

На совместном заседании Палат парламента депутат Айдос Сарым пояснил, что проект закона «О Курултае и статусе его депутатов» предусматривает создание восьми профильных комитетов в составе нового однопалатного парламента.

По его словам, при общем количестве в 145 депутатов в каждом комитете в среднем могли бы работать по 18–19 человек. Однако фактическое распределение будет зависеть от реальной нагрузки и специфики направлений.

Какие комитеты будут самыми загруженными

Как отметил Сарым, практика показывает, что часть комитетов традиционно рассматривает значительно больше законопроектов и требует усиленного кадрового состава.

В первую очередь речь идет о:

  • социально-экономическом направлении;
  • комитете законодательства;
  • комитете регионального развития.

Именно через эти структуры проходит наибольшее количество законодательных инициатив и обсуждений.

По словам депутата, нагрузка между комитетами никогда не бывает равномерной, поэтому фиксированное распределение депутатов заранее не планируется.

«Наш опыт показывает, что более загруженными обычно являются социально-экономические комитеты, комитет законодательства и комитет регионального развития. Именно там рассматривается больше законов», — заявил Айдос Сарым.

Распределение депутатов определит сам Курултай

Депутат подчеркнул, что окончательное распределение парламентариев между комитетами будет определяться уже самим Курултаем после его формирования.

При принятии решения планируется учитывать:

  • актуальные государственные задачи;
  • объем законодательной работы;
  • профессиональный опыт депутатов;
  • кадровый потенциал каждого направления.

По словам Сарыма, система должна оставаться гибкой, чтобы парламент мог оперативно реагировать на изменения и усиливать наиболее важные сферы.

«Исходя из человеческого капитала и насущных задач депутаты сами смогут определить, где потребуется больше людей и нагрузки», — пояснил он.

Что известно о новом Курултае

Проект реформы предусматривает создание в Казахстане однопалатного парламента — Курултая, который должен прийти на смену действующей двухпалатной системе.

Ожидается, что новая модель позволит:

  • сократить бюрократические процедуры;
  • ускорить рассмотрение законопроектов;
  • повысить эффективность работы депутатов;
  • перераспределить ответственность между комитетами.

В настоящее время обсуждение законопроекта продолжается.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь