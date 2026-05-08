Сколько тенге нужно положить на депозит в Казахстане, чтобы жить на проценты и не работать

Жизнь только на пассивный доход кажется простой формулой, но на практике требует крупного капитала и учета множества финансовых рисков. Эксперты подсчитали, сколько денег нужно, чтобы в Казахстане ежемесячно получать доход на уровне средней зарплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Идея жить исключительно на доход от банковских вкладов кажется привлекательной, однако за ней стоит строгая финансовая математика.
Если ориентироваться на среднюю зарплату в Казахстане, то на начало 2026 года она составила 473 158 тенге в месяц, по данным Бюро национальной статистики.
Чтобы получать такую сумму без работы, нужен капитал, который будет приносить сопоставимый доход ежемесячно.
При средней ставке депозитов около 15% годовых расчёт выглядит следующим образом:
Именно столько нужно разместить на депозите, чтобы «закрыть» уровень средней зарплаты пассивным доходом.
Однако эта сумма — лишь базовый ориентир, который не учитывает инфляцию и возможное снижение ставок.
Ключевой риск стратегии жизни «на проценты» — нестабильность доходности.
По макроэкономическим прогнозам, базовая ставка в Казахстане может постепенно снижаться:
Таким образом, падение ставок даже на несколько процентов увеличивает необходимый капитал почти на 20 млн тенге.
Финансисты отмечают, что в долгосрочной перспективе это делает стратегию пассивного дохода менее предсказуемой.
Финансист Арсен Темирбаев отмечает, что ключевая ошибка — считать проценты стабильным источником дохода.
«Жить, снимая проценты — опасная иллюзия. Если человек полностью тратит доход и не увеличивает капитал, его покупательная способность постепенно снижается», — объясняет эксперт.
Это означает, что даже при стабильном доходе реальная стоимость денег со временем уменьшается из-за инфляции.
При формировании капитала важно смотреть не только на ставку, но и на условия вкладов.
Ключевые параметры:
Если вклад «жесткий» и не позволяет гибко управлять средствами, деньги могут оказаться недоступными в нужный момент.
Эксперты рекомендуют использовать стратегию распределения вкладов по срокам — так называемую депозитную лестницу.
Суть подхода:
Такой подход позволяет одновременно:
Ещё один важный фактор — зависимость от курса национальной валюты.
Если все сбережения находятся в тенге, капитал становится уязвимым к:
Поэтому эксперты рекомендуют диверсификацию:
В Казахстане растёт интерес к валютным облигациям отечественных компаний. Их доходность может достигать 8–9% годовых в валюте.
Также инвесторы обращают внимание на фондовый рынок США, где индекс S&P 500 показывает долгосрочную доходность:
Однако такие инструменты более волатильны: доходность может резко меняться от года к году.
Финансовые консультанты часто предлагают сбалансированную структуру:
Арсен Темирбаев подчёркивает:
«Такая структура не гарантирует прибыль, но снижает зависимость от одного инструмента или валюты».
Теоретически — да, но на практике это требует крупного капитала и высокой финансовой дисциплины.
Основные риски:
Финансовые эксперты считают более реалистичной модель, при которой пассивный доход дополняет основной заработок, а не полностью его заменяет.
