Сколько тенге нужно положить на депозит в Казахстане, чтобы жить на проценты и не работать

Жизнь только на пассивный доход кажется простой формулой, но на практике требует крупного капитала и учета множества финансовых рисков. Эксперты подсчитали, сколько денег нужно, чтобы в Казахстане ежемесячно получать доход на уровне средней зарплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Идея жить исключительно на доход от банковских вкладов кажется привлекательной, однако за ней стоит строгая финансовая математика.

Если ориентироваться на среднюю зарплату в Казахстане, то на начало 2026 года она составила 473 158 тенге в месяц, по данным Бюро национальной статистики.

Чтобы получать такую сумму без работы, нужен капитал, который будет приносить сопоставимый доход ежемесячно.

При средней ставке депозитов около 15% годовых расчёт выглядит следующим образом:

годовой доход, равный средней зарплате: около 5,68 млн тенге ;

; необходимый капитал: примерно 37,8–38 млн тенге.

Именно столько нужно разместить на депозите, чтобы «закрыть» уровень средней зарплаты пассивным доходом.

Однако эта сумма — лишь базовый ориентир, который не учитывает инфляцию и возможное снижение ставок.

Что будет, если снизятся банковские ставки

Ключевой риск стратегии жизни «на проценты» — нестабильность доходности.

По макроэкономическим прогнозам, базовая ставка в Казахстане может постепенно снижаться:

при 12,5% годовых потребуется уже около 45,5 млн тенге ;

потребуется уже около ; при 10% годовых — почти 57 млн тенге.

Таким образом, падение ставок даже на несколько процентов увеличивает необходимый капитал почти на 20 млн тенге.

Финансисты отмечают, что в долгосрочной перспективе это делает стратегию пассивного дохода менее предсказуемой.

Главный риск — инфляция и обесценивание денег

Финансист Арсен Темирбаев отмечает, что ключевая ошибка — считать проценты стабильным источником дохода.

«Жить, снимая проценты — опасная иллюзия. Если человек полностью тратит доход и не увеличивает капитал, его покупательная способность постепенно снижается», — объясняет эксперт.

Это означает, что даже при стабильном доходе реальная стоимость денег со временем уменьшается из-за инфляции.

Депозит — не просто процент: что важно учитывать

При формировании капитала важно смотреть не только на ставку, но и на условия вкладов.

Ключевые параметры:

возможность пополнения;

частичное снятие средств;

капитализация процентов;

срок размещения;

гарантирование депозитов.

Если вклад «жесткий» и не позволяет гибко управлять средствами, деньги могут оказаться недоступными в нужный момент.

Как работает «депозитная лестница»

Эксперты рекомендуют использовать стратегию распределения вкладов по срокам — так называемую депозитную лестницу.

Суть подхода:

часть средств размещается на 3 месяца;

часть — на 6 месяцев;

часть — на 12 месяцев и более.

Такой подход позволяет одновременно:

сохранять доступ к части денег;

фиксировать разные процентные ставки;

снижать риски при изменении рынка.

Валютные риски: почему нельзя хранить всё в тенге

Ещё один важный фактор — зависимость от курса национальной валюты.

Если все сбережения находятся в тенге, капитал становится уязвимым к:

девальвации;

инфляции;

изменениям денежно-кредитной политики.

Поэтому эксперты рекомендуют диверсификацию:

тенговые депозиты;

долларовые активы;

облигации;

акции и ETF.

Альтернативы депозитам: облигации и фондовый рынок

В Казахстане растёт интерес к валютным облигациям отечественных компаний. Их доходность может достигать 8–9% годовых в валюте.

Также инвесторы обращают внимание на фондовый рынок США, где индекс S&P 500 показывает долгосрочную доходность:

около 14,4% за 5 лет ;

; около 14,8% за 10 лет (с реинвестированием дивидендов).

Однако такие инструменты более волатильны: доходность может резко меняться от года к году.

Пример распределения капитала

Финансовые консультанты часто предлагают сбалансированную структуру:

50–60% — депозиты и инструменты с фиксированным доходом;

20–30% — облигации;

10–20% — акции и ETF.

Арсен Темирбаев подчёркивает:

«Такая структура не гарантирует прибыль, но снижает зависимость от одного инструмента или валюты».

Можно ли реально жить только на проценты

Теоретически — да, но на практике это требует крупного капитала и высокой финансовой дисциплины.

Основные риски:

инфляция;

снижение процентных ставок;

валютные колебания;

рост расходов с возрастом.

Финансовые эксперты считают более реалистичной модель, при которой пассивный доход дополняет основной заработок, а не полностью его заменяет.