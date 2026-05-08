Самолет Air Astana, летевший в Германию, экстренно сел в Актобе

Рейс Air Astana, выполнявший перелет из Астаны во Франкфурт, совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе. Причиной стала техническая ситуация на борту, сообщает Lada.kz со ссылкой на на пресс-службу авиакомпании.

Детали рейса и маршрут полета

Самолет выполнял рейс KC921, который вылетел из Астаны 8 мая в 08:54 по направлению во Франкфурт (Германия). Полет проходил в штатном режиме до момента принятия решения об изменении маршрута.

Во время выполнения рейса экипаж зафиксировал техническую причину, после чего было принято решение о посадке на ближайшем подходящем аэродроме.

Посадка в Актобе

В авиакомпании сообщили, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Актобе в 11:34. Посадка прошла в штатном режиме, без дополнительных осложнений.

Решение о снижении и посадке экипаж принял в соответствии со стандартными процедурами безопасности, которые применяются в подобных ситуациях.

Перевозка пассажиров и дальнейшие действия

Для продолжения маршрута авиакомпания оперативно направила резервный самолет из Алматы. Планируется, что пассажиры продолжат путь во Франкфурт на новом борту.

Вылет из Актобе с пассажирами запланирован на 14:20 по местному времени.

Реакция авиакомпании

В Air Astana подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа является приоритетом. Также перевозчик принес извинения за временные неудобства, вызванные вынужденной посадкой и изменением расписания рейса.