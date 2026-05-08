18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.05.2026, 13:04

Самолет Air Astana, летевший в Германию, экстренно сел в Актобе

Новости Казахстана 0 1 079

Рейс Air Astana, выполнявший перелет из Астаны во Франкфурт, совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе. Причиной стала техническая ситуация на борту, сообщает Lada.kz со ссылкой на на пресс-службу авиакомпании.

Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org

Детали рейса и маршрут полета

Самолет выполнял рейс KC921, который вылетел из Астаны 8 мая в 08:54 по направлению во Франкфурт (Германия). Полет проходил в штатном режиме до момента принятия решения об изменении маршрута.

Во время выполнения рейса экипаж зафиксировал техническую причину, после чего было принято решение о посадке на ближайшем подходящем аэродроме.

Посадка в Актобе

В авиакомпании сообщили, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Актобе в 11:34. Посадка прошла в штатном режиме, без дополнительных осложнений.

Решение о снижении и посадке экипаж принял в соответствии со стандартными процедурами безопасности, которые применяются в подобных ситуациях.

Перевозка пассажиров и дальнейшие действия

Для продолжения маршрута авиакомпания оперативно направила резервный самолет из Алматы. Планируется, что пассажиры продолжат путь во Франкфурт на новом борту.

Вылет из Актобе с пассажирами запланирован на 14:20 по местному времени.

Реакция авиакомпании

В Air Astana подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа является приоритетом. Также перевозчик принес извинения за временные неудобства, вызванные вынужденной посадкой и изменением расписания рейса.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь