В Казахстане официально запретили «впаривать» ненужные страховки

В Казахстане вводят новые стандарты страхования: мелкий шрифт и навязанные полисы уходят в прошлое, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Агентство по регулированию финансового рынка (АРРФР) утвердило масштабные изменения, которые сделают рынок страхования прозрачным, а защиту прав граждан — приоритетом.
Казахстанских страховщиков обязали играть по новым правилам. Постановление АРРФР № 82, принятое в конце апреля 2026 года, направлено на борьбу с «нечестными» методами продаж и упрощение условий договоров для обычных людей. Рассказываем, что именно изменится и как это поможет потребителям.
Главная новость для тех, кто устал от сотен страниц юридического текста — появление Ключевого информационного документа (КИД). Это краткая выжимка из условий страхования, написанная простым и понятным языком.
Теперь компания обязана выдать вам этот «паспорт» еще до заключения договора. В нем четко прописано:
За что именно вы платите?
В каких случаях выплата не положена?
Какие риски покрывает полис?
Если вы покупаете страховку онлайн (через сайт или приложение), система зафиксирует точную дату и время, когда вы ознакомились с КИД. Скрыть условия за «мелким шрифтом» больше не получится.
АРРФР официально запретило компаниям навязывать ненужные услуги. Под запрет попали:
Навязывание: продажа одной страховки как обязательное условие для получения другой.
Манипуляции: подталкивание клиента к покупке продукта, который ему явно не подходит.
Сокрытие данных: умалчивание важных условий сделки.
Особое внимание уделили инклюзивности. Все офисы и онлайн-платформы страховщиков должны быть адаптированы для людей с инвалидностью. Также вводится возможность обслуживания через доверенных лиц.
Кроме того, страховые компании теперь обязаны ежегодно проводить бесплатные программы по финансовой грамотности. Они должны учить граждан, как правильно защищать свои права и куда жаловаться на нарушения.
Чтобы правила не остались на бумаге, за их соблюдением будут следить жестко:
Контрольные закупки: компании обязаны сами проверять своих агентов, проводя тайные проверки.
Независимый аудит: внутри каждой компании появится специальный отдел, не зависящий от отдела продаж, который будет следить за соблюдением прав потребителей.
Строгая работа с жалобами: теперь страховщик не имеет права отказать в приеме обращения. Ответ должен быть обоснованным, со ссылками на конкретные статьи закона.
Процесс будет поэтапным:
С 15 мая 2026 года вступают в силу базовые нормы защиты прав.
С 1 июля 2026 года заработает большинство ключевых пунктов (включая требования к новым документам).
Со 2 июля 2026 года вступят в силу финальные уточнения по регламентам работы.
Эти изменения должны стать серьезным шагом к тому, чтобы страхование в Казахстане стало не просто формальностью, а реальной и понятной финансовой защитой для каждого.
Комментарии0 комментарий(ев)