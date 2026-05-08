В Казахстане официально запретили «впаривать» ненужные страховки

В Казахстане вводят новые стандарты страхования: мелкий шрифт и навязанные полисы уходят в прошлое, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Агентство по регулированию финансового рынка (АРРФР) утвердило масштабные изменения, которые сделают рынок страхования прозрачным, а защиту прав граждан — приоритетом.

Казахстанских страховщиков обязали играть по новым правилам. Постановление АРРФР № 82, принятое в конце апреля 2026 года, направлено на борьбу с «нечестными» методами продаж и упрощение условий договоров для обычных людей. Рассказываем, что именно изменится и как это поможет потребителям.

«Паспорт страховки»: всё важное на одном листе

Главная новость для тех, кто устал от сотен страниц юридического текста — появление Ключевого информационного документа (КИД). Это краткая выжимка из условий страхования, написанная простым и понятным языком.

Теперь компания обязана выдать вам этот «паспорт» еще до заключения договора. В нем четко прописано:

За что именно вы платите?

В каких случаях выплата не положена?

Какие риски покрывает полис?

Если вы покупаете страховку онлайн (через сайт или приложение), система зафиксирует точную дату и время, когда вы ознакомились с КИД. Скрыть условия за «мелким шрифтом» больше не получится.

Конец «агрессивным» продажам

АРРФР официально запретило компаниям навязывать ненужные услуги. Под запрет попали:

Навязывание: продажа одной страховки как обязательное условие для получения другой.

Манипуляции: подталкивание клиента к покупке продукта, который ему явно не подходит.

Сокрытие данных: умалчивание важных условий сделки.

Доступность и забота о клиенте

Особое внимание уделили инклюзивности. Все офисы и онлайн-платформы страховщиков должны быть адаптированы для людей с инвалидностью. Также вводится возможность обслуживания через доверенных лиц.

Кроме того, страховые компании теперь обязаны ежегодно проводить бесплатные программы по финансовой грамотности. Они должны учить граждан, как правильно защищать свои права и куда жаловаться на нарушения.

Контроль и «тайные покупатели»

Чтобы правила не остались на бумаге, за их соблюдением будут следить жестко:

Контрольные закупки: компании обязаны сами проверять своих агентов, проводя тайные проверки. Независимый аудит: внутри каждой компании появится специальный отдел, не зависящий от отдела продаж, который будет следить за соблюдением прав потребителей. Строгая работа с жалобами: теперь страховщик не имеет права отказать в приеме обращения. Ответ должен быть обоснованным, со ссылками на конкретные статьи закона.

Когда новые правила вступят в силу?

Процесс будет поэтапным:

С 15 мая 2026 года вступают в силу базовые нормы защиты прав.

С 1 июля 2026 года заработает большинство ключевых пунктов (включая требования к новым документам).

Со 2 июля 2026 года вступят в силу финальные уточнения по регламентам работы.

Эти изменения должны стать серьезным шагом к тому, чтобы страхование в Казахстане стало не просто формальностью, а реальной и понятной финансовой защитой для каждого.