150 000 тенге в месяц: Жумангарин ответил на главный финансовый вопрос Казахстана

В Казахстане обсуждают возможное повышение минимальной заработной платы почти в два раза — до 150 тысяч тенге. Окончательное решение пока не принято, вопрос рассматривается в рамках бюджетного планирования на ближайшие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал возможность повышения минимальной заработной платы (МЗП). По его словам, этот вопрос находится в проработке у отдельной рабочей группы и напрямую зависит от экономических и бюджетных возможностей страны.

Ранее в Министерстве национальной экономики не исключали, что МЗП может вырасти с нынешних 85 тысяч тенге до 150 тысяч тенге.

Как может измениться минимальная зарплата

Журналистов интересовало, будет ли повышение резким или поэтапным, а также как это отразится на показателях, привязанных к МЗП.

В ответ Жумангарин пояснил, что единого решения пока нет:

рассматривается как одномоментное повышение, так и поэтапный вариант;

окончательный размер будет зависеть от расчетов и возможностей бюджета;

обсуждение ведётся в рамках макроэкономического планирования.

От чего зависит размер МЗП

По словам вице-премьера, методология расчёта минимальной зарплаты включает несколько ключевых факторов. В частности, учитываются:

производительность труда;

медианная заработная плата;

дополнительные корректирующие коэффициенты, введённые для гибкости регулирования.

Жумангарин отметил, что именно совокупность этих параметров определяет возможный уровень повышения.

Бюджет и сроки принятия решения

Чиновник подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от состояния государственных финансов.

Он уточнил, что сейчас формируется трёхлетний бюджет на 2027–2029 годы, в рамках которого и будет рассматриваться вопрос изменения МЗП.

«Хотелось бы порадовать людей, которые получают зарплату на этом уровне, но прежде необходимо провести точные расчёты, поскольку речь идёт о значительных бюджетных расходах», — отметил Жумангарин.

По его словам, работа над вопросом продолжается, и более конкретные решения могут быть озвучены после завершения расчетов.