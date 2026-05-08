Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.05.2026, 14:58

150 000 тенге в месяц: Жумангарин ответил на главный финансовый вопрос Казахстана

Новости Казахстана

В Казахстане обсуждают возможное повышение минимальной заработной платы почти в два раза — до 150 тысяч тенге. Окончательное решение пока не принято, вопрос рассматривается в рамках бюджетного планирования на ближайшие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал возможность повышения минимальной заработной платы (МЗП). По его словам, этот вопрос находится в проработке у отдельной рабочей группы и напрямую зависит от экономических и бюджетных возможностей страны.

Ранее в Министерстве национальной экономики не исключали, что МЗП может вырасти с нынешних 85 тысяч тенге до 150 тысяч тенге.

Как может измениться минимальная зарплата

Журналистов интересовало, будет ли повышение резким или поэтапным, а также как это отразится на показателях, привязанных к МЗП.

В ответ Жумангарин пояснил, что единого решения пока нет:

  • рассматривается как одномоментное повышение, так и поэтапный вариант;
  • окончательный размер будет зависеть от расчетов и возможностей бюджета;
  • обсуждение ведётся в рамках макроэкономического планирования.

От чего зависит размер МЗП

По словам вице-премьера, методология расчёта минимальной зарплаты включает несколько ключевых факторов. В частности, учитываются:

  • производительность труда;
  • медианная заработная плата;
  • дополнительные корректирующие коэффициенты, введённые для гибкости регулирования.

Жумангарин отметил, что именно совокупность этих параметров определяет возможный уровень повышения.

Бюджет и сроки принятия решения

Чиновник подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от состояния государственных финансов.

Он уточнил, что сейчас формируется трёхлетний бюджет на 2027–2029 годы, в рамках которого и будет рассматриваться вопрос изменения МЗП.

«Хотелось бы порадовать людей, которые получают зарплату на этом уровне, но прежде необходимо провести точные расчёты, поскольку речь идёт о значительных бюджетных расходах», — отметил Жумангарин.

По его словам, работа над вопросом продолжается, и более конкретные решения могут быть озвучены после завершения расчетов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь