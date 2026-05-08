150 000 тенге в месяц: Жумангарин ответил на главный финансовый вопрос Казахстана

В Казахстане обсуждают возможное повышение минимальной заработной платы почти в два раза — до 150 тысяч тенге. Окончательное решение пока не принято, вопрос рассматривается в рамках бюджетного планирования на ближайшие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал возможность повышения минимальной заработной платы (МЗП). По его словам, этот вопрос находится в проработке у отдельной рабочей группы и напрямую зависит от экономических и бюджетных возможностей страны.
Ранее в Министерстве национальной экономики не исключали, что МЗП может вырасти с нынешних 85 тысяч тенге до 150 тысяч тенге.
Журналистов интересовало, будет ли повышение резким или поэтапным, а также как это отразится на показателях, привязанных к МЗП.
В ответ Жумангарин пояснил, что единого решения пока нет:
По словам вице-премьера, методология расчёта минимальной зарплаты включает несколько ключевых факторов. В частности, учитываются:
Жумангарин отметил, что именно совокупность этих параметров определяет возможный уровень повышения.
Чиновник подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от состояния государственных финансов.
Он уточнил, что сейчас формируется трёхлетний бюджет на 2027–2029 годы, в рамках которого и будет рассматриваться вопрос изменения МЗП.
«Хотелось бы порадовать людей, которые получают зарплату на этом уровне, но прежде необходимо провести точные расчёты, поскольку речь идёт о значительных бюджетных расходах», — отметил Жумангарин.
По его словам, работа над вопросом продолжается, и более конкретные решения могут быть озвучены после завершения расчетов.
