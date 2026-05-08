Казахстан запускает процесс подорожания газа: в Правительстве сделали заявление

В Казахстане планируют повысить оптовые цены на газ для привлечения инвесторов и увеличения добычи, заявил глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

По его словам, мера связана с необходимостью стимулировать инвестиции в газодобывающую отрасль и обеспечить долгосрочную энергетическую стабильность страны.

Почему власти идут на повышение цен

«Мы еще планируем повышать стоимость газа. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас не самая лучшая ситуация с подтвержденными запасами газа. При таких оптовых ценах частные субъекты не идут в разработку газа, им просто невыгодно», — сказал Жумангарин.

По словам Жумангарина, текущий уровень оптовых цен делает газовую отрасль малопривлекательной для частных инвесторов.

«Цена является стимулом и привлекательным условием для инвесторов», — подчеркнул он.

Он отметил, что ситуация с подтвержденными запасами газа в стране остается непростой, а при действующих ценах компании не проявляют достаточного интереса к разработке месторождений.

Фактически, низкая стоимость газа, по мнению правительства, тормозит развитие отрасли и ограничивает приток капитала.

Инвестиции и добыча: ключевой аргумент правительства

Министр подчеркнул, что цена на газ напрямую влияет на инвестиционную привлекательность сектора.

Из-за текущих условий Казахстан пока не входит в число стран с наиболее активной разработкой газовых запасов, что, по словам Жумангарина, связано именно с экономическими факторами.

Повышение оптовых цен, как ожидается, должно изменить ситуацию и создать стимулы для частных компаний.

Риски дефицита и импортные альтернативы

"Мы будем его импортировать. А страны, которые импортируют нам газ, нашу социальную политику принимать во внимание не будут. Поэтому для того, чтобы и дальше обеспечивать население газом по приемлемым условиям, мы должны его найти, добыть и поставить. А для этого сегодня нужно поднять оптовые цены на газ", - резюмировал глава МНЭ.

Отдельно глава МНЭ предупредил о возможных последствиях сохранения текущей ценовой политики.

По его словам, при недостаточном уровне добычи стране придется увеличивать импорт газа, что может привести к росту стоимости топлива для конечных потребителей.

При этом государства-поставщики не будут учитывать социальную политику Казахстана при формировании экспортных цен.

Баланс между ценой и доступностью

В правительстве считают, что повышение оптовой цены необходимо для обеспечения стабильных поставок газа внутри страны.

По словам Жумангарина, задача заключается в том, чтобы сохранить доступность газа для населения в долгосрочной перспективе, а для этого необходимо развивать собственную добычу и инвестиции в отрасль.