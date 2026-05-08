18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.05.2026, 15:43

Казахстан запускает процесс подорожания газа: в Правительстве сделали заявление

Новости Казахстана 0 974

В Казахстане планируют повысить оптовые цены на газ для привлечения инвесторов и увеличения добычи, заявил глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pierrephoto / Getty Images
Фото: pierrephoto / Getty Images

По его словам, мера связана с необходимостью стимулировать инвестиции в газодобывающую отрасль и обеспечить долгосрочную энергетическую стабильность страны.

Почему власти идут на повышение цен

«Мы еще планируем повышать стоимость газа. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас не самая лучшая ситуация с подтвержденными запасами газа. При таких оптовых ценах частные субъекты не идут в разработку газа, им просто невыгодно», — сказал Жумангарин.

По словам Жумангарина, текущий уровень оптовых цен делает газовую отрасль малопривлекательной для частных инвесторов.

«Цена является стимулом и привлекательным условием для инвесторов», — подчеркнул он.

Он отметил, что ситуация с подтвержденными запасами газа в стране остается непростой, а при действующих ценах компании не проявляют достаточного интереса к разработке месторождений.

Фактически, низкая стоимость газа, по мнению правительства, тормозит развитие отрасли и ограничивает приток капитала.

Инвестиции и добыча: ключевой аргумент правительства

Министр подчеркнул, что цена на газ напрямую влияет на инвестиционную привлекательность сектора.

Из-за текущих условий Казахстан пока не входит в число стран с наиболее активной разработкой газовых запасов, что, по словам Жумангарина, связано именно с экономическими факторами.

Повышение оптовых цен, как ожидается, должно изменить ситуацию и создать стимулы для частных компаний.

Риски дефицита и импортные альтернативы

"Мы будем его импортировать. А страны, которые импортируют нам газ, нашу социальную политику принимать во внимание не будут. Поэтому для того, чтобы и дальше обеспечивать население газом по приемлемым условиям, мы должны его найти, добыть и поставить. А для этого сегодня нужно поднять оптовые цены на газ", - резюмировал глава МНЭ.

Отдельно глава МНЭ предупредил о возможных последствиях сохранения текущей ценовой политики.

По его словам, при недостаточном уровне добычи стране придется увеличивать импорт газа, что может привести к росту стоимости топлива для конечных потребителей.

При этом государства-поставщики не будут учитывать социальную политику Казахстана при формировании экспортных цен.

Баланс между ценой и доступностью

В правительстве считают, что повышение оптовой цены необходимо для обеспечения стабильных поставок газа внутри страны.

По словам Жумангарина, задача заключается в том, чтобы сохранить доступность газа для населения в долгосрочной перспективе, а для этого необходимо развивать собственную добычу и инвестиции в отрасль.

2
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь