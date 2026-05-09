Дожди с грозами и град: опубликован прогноз погоды на 10 мая

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 10 мая 2026 года, передаёт Lada.kz .

В воскресенье, согласно прогнозу, на всей территории Казахстана пройдут дожди с грозами, ожидаются град и шквалистый ветер. В юго-западных, южных, юго-восточных и восточных регионах прогнозируют ливни.

По республике также ожидается усиление ветра, ночью и утром – туман, на юге – пыльная буря.

В Кызылординской, в области Жетису, на севере, востоке Алматинской, на севере, западе, в центре Жамбылской, на севере, юге, в центре Туркестанской, в области Улытау, на западе, севере, юге Карагандинской, на юге Актюбинской, на юго-востоке Акмолинской, на западе, востоке, юге Павлодарской, в области Абай, на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области Абай, на юго-востоке, юге области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, туман. Ветер юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-18 м/с. В Актау временами ожидаются дождь, гроза, туман.