В Казахстане отмечают День матери: дата, значение и традиции праздника

В Казахстане ежегодно во второе воскресенье мая отмечается День матери — праздник, посвящённый женщинам, подарившим жизнь и воспитавшим детей. В 2026 году он приходится на 10 мая. Эта дата не является официальным выходным, однако широко отмечается в обществе. Главный смысл праздника — выражение благодарности и уважения матерям, сообщает Lada.kz .

Хотя День матери не является государственным выходным, он с каждым годом приобретает всё большую популярность. В этот день во многих семьях принято поздравлять матерей, дарить им цветы, подарки и проводить время вместе.

Истоки праздника связаны с мировой традицией чествования матерей, которая имеет глубокие исторические корни и в современном виде получила распространение в начале XX века. Со временем различные страны закрепили собственные даты его проведения, и Казахстан выбрал второе воскресенье мая.

В Казахстане День матери официально отмечается с 2012 года. Позже дата праздника была закреплена на уровне постановления правительства. При этом его проведение носит общественный и семейный характер, а не государственно-обязательный формат.

Традиционно в этот день проходят различные культурные и общественные мероприятия, посвящённые матерям. В школах и детских садах организуются тематические концерты и поздравления, а в социальных сетях и СМИ публикуются материалы, посвящённые роли матери в жизни человека.

Главная идея праздника остаётся неизменной — выразить благодарность матерям за их заботу, поддержку и вклад в воспитание будущих поколений.