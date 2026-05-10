Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
10.05.2026, 09:11

В Казахстане отмечают День матери: дата, значение и традиции праздника

В Казахстане ежегодно во второе воскресенье мая отмечается День матери — праздник, посвящённый женщинам, подарившим жизнь и воспитавшим детей. В 2026 году он приходится на 10 мая. Эта дата не является официальным выходным, однако широко отмечается в обществе. Главный смысл праздника — выражение благодарности и уважения матерям, сообщает  Lada.kz.

Фото pixabay.com

День матери в Казахстане отмечается во второе воскресенье мая, и в 2026 году эта дата выпадает на 10 мая. Праздник посвящён матерям и материнству и призван подчеркнуть важность роли женщины в семье и обществе.

Хотя День матери не является государственным выходным, он с каждым годом приобретает всё большую популярность. В этот день во многих семьях принято поздравлять матерей, дарить им цветы, подарки и проводить время вместе.

Истоки праздника связаны с мировой традицией чествования матерей, которая имеет глубокие исторические корни и в современном виде получила распространение в начале XX века. Со временем различные страны закрепили собственные даты его проведения, и Казахстан выбрал второе воскресенье мая.

В Казахстане День матери официально отмечается с 2012 года. Позже дата праздника была закреплена на уровне постановления правительства. При этом его проведение носит общественный и семейный характер, а не государственно-обязательный формат.

Традиционно в этот день проходят различные культурные и общественные мероприятия, посвящённые матерям. В школах и детских садах организуются тематические концерты и поздравления, а в социальных сетях и СМИ публикуются материалы, посвящённые роли матери в жизни человека.

Главная идея праздника остаётся неизменной — выразить благодарность матерям за их заботу, поддержку и вклад в воспитание будущих поколений.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь