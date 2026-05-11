Казахстанцев ждет дополнительный выходной в мае: опубликован график отдыха на Курбан айт

Казахстанцев в конце мая 2026 года ждет дополнительный день отдыха в связи с празднованием Курбан айта. Первый день одного из главных мусульманских праздников выпадает на среду, 27 мая , и будет официальным выходным днем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: gov.kz

Когда пройдет Курбан айт в 2026 году

Согласно календарю Духовного управления мусульман Казахстана, Курбан айт в 2026 году будут отмечать с 27 по 29 мая.

При этом именно первый день праздника — 27 мая — считается официальным нерабочим днем на территории страны. Поскольку дата выпадает на середину недели, казахстанцы смогут получить дополнительный выходной между рабочими днями.

Как будут отдыхать казахстанцы при пятидневной рабочей неделе

Для граждан, работающих по стандартной пятидневке, график в конце мая будет следующим:

25 и 26 мая — рабочие дни;

27 мая — выходной день в честь Курбан айта;

28 и 29 мая — рабочие дни;

30 и 31 мая — календарные выходные.

Таким образом, дополнительного длинного уикенда не ожидается, однако жители страны смогут отдохнуть в середине недели.

Что изменится для тех, кто работает шесть дней в неделю

Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей 27 мая также станет официальным праздничным выходным днем. После него рабочий график продолжится в обычном режиме.

Что означает праздник Курбан айт

Курбан айт считается одним из самых значимых праздников в исламе. Его отмечают спустя 70 дней после завершения священного месяца Рамазан.

Традиционно праздник начинается с утренней молитвы — айт-намаза. После этого проводится обряд жертвоприношения. Мясо принято делить между родственниками, соседями, друзьями и нуждающимися людьми.

В дни Курбан айта мусульмане посещают близких, собираются семьями, занимаются благотворительностью и принимают гостей. Праздник символизирует милосердие, единство и взаимопомощь.