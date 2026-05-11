Казахстанцев ждет дополнительный выходной в мае: опубликован график отдыха на Курбан айт

Казахстанцев в конце мая 2026 года ждет дополнительный день отдыха в связи с празднованием Курбан айта. Первый день одного из главных мусульманских праздников выпадает на среду, 27 мая, и будет официальным выходным днем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
Согласно календарю Духовного управления мусульман Казахстана, Курбан айт в 2026 году будут отмечать с 27 по 29 мая.
При этом именно первый день праздника — 27 мая — считается официальным нерабочим днем на территории страны. Поскольку дата выпадает на середину недели, казахстанцы смогут получить дополнительный выходной между рабочими днями.
Для граждан, работающих по стандартной пятидневке, график в конце мая будет следующим:
Таким образом, дополнительного длинного уикенда не ожидается, однако жители страны смогут отдохнуть в середине недели.
Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей 27 мая также станет официальным праздничным выходным днем. После него рабочий график продолжится в обычном режиме.
Курбан айт считается одним из самых значимых праздников в исламе. Его отмечают спустя 70 дней после завершения священного месяца Рамазан.
Традиционно праздник начинается с утренней молитвы — айт-намаза. После этого проводится обряд жертвоприношения. Мясо принято делить между родственниками, соседями, друзьями и нуждающимися людьми.
В дни Курбан айта мусульмане посещают близких, собираются семьями, занимаются благотворительностью и принимают гостей. Праздник символизирует милосердие, единство и взаимопомощь.
