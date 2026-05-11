Каспийский передел: как союз Казахстана и Азербайджана заставит "Средний коридор" работать на полную мощь

Казахстан и Азербайджан планируют создать совместное предприятие для дноуглубительных работ в Каспийском море. Инициатива направлена на развитие Транскаспийского международного транспортного коридора и повышение его пропускной способности, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
Инициатива рассматривается как ключевой элемент развития Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ), также известного как Средний коридор.
Проект охватывает широкий комплекс мер, направленных на повышение эффективности транспортного сообщения между странами региона. В частности, речь идет о:
Также предусмотрена цифровизация перевозочных процессов и повышение уровня безопасности транспортировки грузов.
Одним из ключевых направлений проекта станет создание единого логистического оператора, который будет координировать комплекс услуг по всей цепочке перевозок.
Планируется, что цифровые решения позволят ускорить обработку грузов, снизить издержки и повысить прозрачность транспортных операций в рамках коридора.
Разработка проекта осуществляется во исполнение поручений главы государства по итогам его визита в Азербайджан, который состоялся 11–12 марта 2024 года.
Документ рассматривается как часть долгосрочной стратегии по укреплению транзитного потенциала Казахстана и развитию международных транспортных маршрутов.
В правительственных материалах отмечается, что практические результаты реализации соглашения будут зависеть от его вступления в силу. Власти рассчитывают, что проект повысит устойчивость перевозок и усилит роль Транскаспийского маршрута в международной логистике.
