Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Каспийский передел: как союз Казахстана и Азербайджана заставит "Средний коридор" работать на полную мощь

Казахстан и Азербайджан планируют создать совместное предприятие для дноуглубительных работ в Каспийском море. Инициатива направлена на развитие Транскаспийского международного транспортного коридора и повышение его пропускной способности, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: caliber.az

Совместное предприятие для дноуглубительных работ

Казахстан и Азербайджан готовятся к созданию совместного предприятия, которое займется дноуглублением Каспийского моря. Проект направлен на поддержание необходимой глубины в портах и обеспечение стабильной работы судоходства.

Инициатива рассматривается как ключевой элемент развития Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ), также известного как Средний коридор.

Развитие Транскаспийского маршрута

Проект охватывает широкий комплекс мер, направленных на повышение эффективности транспортного сообщения между странами региона. В частности, речь идет о:

  • обеспечении пропускной способности ТМТМ;
  • развитии портовой инфраструктуры;
  • приоритетном обслуживании линейных судов;
  • введении сквозных тарифов по маршруту;
  • применении единого документа для железнодорожно-водных перевозок;
  • внедрении принципа «одного окна» для логистических услуг.

Также предусмотрена цифровизация перевозочных процессов и повышение уровня безопасности транспортировки грузов.

Единая логистическая система и цифровизация

Одним из ключевых направлений проекта станет создание единого логистического оператора, который будет координировать комплекс услуг по всей цепочке перевозок.

Планируется, что цифровые решения позволят ускорить обработку грузов, снизить издержки и повысить прозрачность транспортных операций в рамках коридора.

Политический контекст и поручения руководства

Разработка проекта осуществляется во исполнение поручений главы государства по итогам его визита в Азербайджан, который состоялся 11–12 марта 2024 года.

Документ рассматривается как часть долгосрочной стратегии по укреплению транзитного потенциала Казахстана и развитию международных транспортных маршрутов.

Ожидаемый эффект

В правительственных материалах отмечается, что практические результаты реализации соглашения будут зависеть от его вступления в силу. Власти рассчитывают, что проект повысит устойчивость перевозок и усилит роль Транскаспийского маршрута в международной логистике.

