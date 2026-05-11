Минус 5 миллионов за 10 минут: самый быстрый способ стать пешеходом при покупке авто в Казахстане

Покупка подержанного автомобиля может обернуться потерей денег, если не проверить его юридическую чистоту. Эксперты предупреждают: залоги, аресты и поддельные номера остаются главными рисками на вторичном рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Покупка автомобиля с рук остается одной из самых популярных сделок среди казахстанцев, однако одновременно это и одна из самых рискованных сфер. По данным экспертов, рынок насыщен предложениями, среди которых встречаются как добросовестные продавцы, так и мошеннические схемы.
Главная проблема заключается в том, что внешне исправный автомобиль может иметь серьезные юридические ограничения, которые обнаруживаются уже после покупки.
Специалисты выделяют три наиболее распространенные категории проблемных авто:
Каждая из этих ситуаций способна привести к потере автомобиля и денег.
Одной из самых распространенных схем остается продажа кредитных автомобилей. Недобросовестный владелец может оформить дубликат техпаспорта, заявив об утере оригинала, и попытаться продать машину без согласия банка.
Согласно законодательству Казахстана, заложенное имущество нельзя продавать без разрешения кредитора. Если сделка проходит без участия банка, она может быть признана недействительной.
Не менее опасна ситуация с долгами владельца. При наличии задолженностей по штрафам, налогам или алиментам судебные исполнители вправе наложить арест на автомобиль, что делает его перерегистрацию невозможной.
Перед покупкой необходимо проверить:
Важно помнить: даже если автомобиль «визуально чист», регистрация в СпецЦОНе будет заблокирована при наличии обременений.
Отдельную категорию риска составляют автомобили, ввезенные из-за рубежа. Среди них встречаются:
Такие машины могут быть сняты с регистрации после проверки.
Еще более серьезная ситуация — угнанные автомобили с измененными VIN-номерами. В таких случаях транспорт изымается как вещественное доказательство, даже если покупатель действовал добросовестно.
Перед покупкой важно:
При любых сомнениях рекомендуется провести криминалистическую экспертизу в СпецЦОНе до оплаты сделки.
На рынке распространены сделки через посредников или по генеральной доверенности. Такие схемы несут серьезные юридические риски:
Также важно учитывать семейный статус продавца. Если автомобиль приобретен в браке, требуется согласие второго супруга, иначе сделка может быть оспорена в суде.
Эксперты советуют избегать наличных расчетов при покупке автомобиля. Оптимальный вариант — банковский перевод с указанием VIN-кода.
Это позволяет:
Подозрительно низкая цена (на 20–30% ниже рынка) часто указывает на скрытые юридические проблемы.
Покупка подержанного автомобиля требует не только технической проверки, но и полноценной юридической экспертизы. Проверка залогов, арестов и истории машины помогает избежать финансовых потерь и сохранить право собственности на транспорт.
Комментарии0 комментарий(ев)