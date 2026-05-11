Минус 5 миллионов за 10 минут: самый быстрый способ стать пешеходом при покупке авто в Казахстане

Покупка подержанного автомобиля может обернуться потерей денег, если не проверить его юридическую чистоту. Эксперты предупреждают: залоги, аресты и поддельные номера остаются главными рисками на вторичном рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Покупка автомобиля с рук остается одной из самых популярных сделок среди казахстанцев, однако одновременно это и одна из самых рискованных сфер. По данным экспертов, рынок насыщен предложениями, среди которых встречаются как добросовестные продавцы, так и мошеннические схемы.

Главная проблема заключается в том, что внешне исправный автомобиль может иметь серьезные юридические ограничения, которые обнаруживаются уже после покупки.

Три главные проблемы подержанных автомобилей

Специалисты выделяют три наиболее распространенные категории проблемных авто:

автомобили, находящиеся в залоге у банков или МФО

транспорт с ограничениями от судебных исполнителей

машины с измененными или перебитыми VIN-номерами

Каждая из этих ситуаций способна привести к потере автомобиля и денег.

Залог и арест: скрытая угроза для покупателя

Одной из самых распространенных схем остается продажа кредитных автомобилей. Недобросовестный владелец может оформить дубликат техпаспорта, заявив об утере оригинала, и попытаться продать машину без согласия банка.

Согласно законодательству Казахстана, заложенное имущество нельзя продавать без разрешения кредитора. Если сделка проходит без участия банка, она может быть признана недействительной.

Не менее опасна ситуация с долгами владельца. При наличии задолженностей по штрафам, налогам или алиментам судебные исполнители вправе наложить арест на автомобиль, что делает его перерегистрацию невозможной.

Как защититься

Перед покупкой необходимо проверить:

наличие залога через банковские сервисы

ограничения на сайте исполнительного производства

данные через государственные сервисы eGov

Важно помнить: даже если автомобиль «визуально чист», регистрация в СпецЦОНе будет заблокирована при наличии обременений.

Таможенные проблемы и автомобили с криминальным прошлым

Отдельную категорию риска составляют автомобили, ввезенные из-за рубежа. Среди них встречаются:

нерастаможенные транспортные средства

«конструкторы»

автомобили-двойники

Такие машины могут быть сняты с регистрации после проверки.

Еще более серьезная ситуация — угнанные автомобили с измененными VIN-номерами. В таких случаях транспорт изымается как вещественное доказательство, даже если покупатель действовал добросовестно.

На что обращать внимание

Перед покупкой важно:

сверить VIN-код в документах и на кузове

проверить маркировку под стеклом, капотом и дверными стойками

искать следы сварки, перекраски или вмешательства

При любых сомнениях рекомендуется провести криминалистическую экспертизу в СпецЦОНе до оплаты сделки.

«Серые схемы» и доверенности: скрытая ловушка

На рынке распространены сделки через посредников или по генеральной доверенности. Такие схемы несут серьезные юридические риски:

доверенность может быть отозвана в любой момент

она теряет силу после смерти владельца

покупатель не получает полноценного права собственности

Также важно учитывать семейный статус продавца. Если автомобиль приобретен в браке, требуется согласие второго супруга, иначе сделка может быть оспорена в суде.

Финансовая безопасность: как правильно рассчитываться

Эксперты советуют избегать наличных расчетов при покупке автомобиля. Оптимальный вариант — банковский перевод с указанием VIN-кода.

Это позволяет:

зафиксировать факт оплаты

защитить покупателя в случае спора

подтвердить условия сделки

Подозрительно низкая цена (на 20–30% ниже рынка) часто указывает на скрытые юридические проблемы.

Итог

Покупка подержанного автомобиля требует не только технической проверки, но и полноценной юридической экспертизы. Проверка залогов, арестов и истории машины помогает избежать финансовых потерь и сохранить право собственности на транспорт.