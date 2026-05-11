Рекордные 20,5%: полный список банков Казахстана, где ваши деньги будут работать на максимуме

На фоне высокой базовой ставки казахстанские банки продолжают предлагать населению выгодные тенговые депозиты. По отдельным продуктам доходность уже превышает 20% годовых, особенно по сберегательным вкладам с ограничениями на снятие средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Вклады с доходностью выше 20% остаются на рынке

24 апреля Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 18%, благодаря чему доходность по депозитам в тенге остается одной из самых высоких за последние годы. В Казахстанский фонд гарантирования депозитов отмечают, что текущие условия продолжают поддерживать интерес населения к накоплениям в национальной валюте.

Банки второго уровня предлагают широкий выбор депозитных продуктов — от гибких вкладов с возможностью снятия средств до классических сберегательных депозитов с максимальной доходностью.

Вклады с пополнением и снятием: где самые выгодные условия

Среди депозитов с наиболее гибкими условиями лидером по доходности оказался KMF. Финансовая организация предлагает продукт «Депозит Плюс» с годовой эффективной ставкой вознаграждения от 15% до 18%.

Открыть вклад можно на срок от трех до 13 месяцев, а минимальный первоначальный взнос составляет 100 тысяч тенге.

Одни из самых привлекательных условий также предлагает Freedom Bank Kazakhstan. По депозиту «Копилка» максимальная ГЭСВ достигает 16,73%. Оформить вклад можно на срок до трех лет, а минимальный порог входа составляет всего 500 тенге.

В число лидеров входит и Bank RBK с продуктом Depositum, где доходность достигает 16,5% годовых. При оформлении вклада через мобильное приложение достаточно внести 1 тысячу тенге, тогда как в отделении минимальный взнос составляет 15 тысяч тенге.

Подобные депозиты также доступны в:

Halyk Bank;

Kaspi Bank;

Alatau City Bank;

Банк ЦентрКредит;

Нурбанк;

Bereke Bank;

Home Credit Bank;

ForteBank;

BNK Finance Kazakhstan.

В зависимости от условий доходность по таким продуктам колеблется в пределах 15–16,3% годовых.

Сберегательные депозиты стали самыми доходными

Максимальные ставки банки предлагают по депозитам с пополнением, но без возможности частичного снятия средств. Именно в этом сегменте доходность по ряду продуктов уже превышает отметку в 20%.

Одно из самых высоких предложений представил Евразийский банк. По вкладу «Turbo Deposit Накопительный» ГЭСВ достигает 20,53% годовых. Разместить средства можно на срок от трех до 36 месяцев, а минимальный взнос составляет 1 тысячу тенге.

Схожие условия предлагает Home Credit Bank по депозиту «Сберегательный Хоум+». Здесь доходность достигает 20,5% при сроке накопления от трех месяцев до года.

Доходность около 20% также предлагают:

KMF;

ForteBank;

Bereke Bank;

Freedom Bank Kazakhstan;

Нурбанк;

Банк ЦентрКредит;

Bank RBK;

Altyn Bank;

Kaspi Bank;

Halyk Bank.

При этом минимальная сумма открытия зависит от конкретного банка и может варьироваться от 1 тысячи тенге до нескольких миллионов.

Где предлагают высокие ставки по классическим депозитам

Классические вклады без возможности пополнения и снятия также остаются востребованными среди казахстанцев, желающих зафиксировать высокую доходность на определенный срок.

В этом сегменте до 20% годовых предлагают сразу несколько банков.

Так, Home Credit Bank по депозиту «Сберегательный Хоум» предлагает высокую ставку при размещении средств на срок от шести до 24 месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч тенге.

Похожие условия действуют и в Freedom Bank Kazakhstan по депозиту «Капитал», где минимальный порог составляет 500 тысяч тенге, а срок размещения — шесть месяцев.

Кроме того, доходность около 20% доступна в:

Bank RBK;

KZI Bank.

В других крупных банках, включая Halyk Bank, ВТБ Казахстан, Alatau City Bank, Банк ЦентрКредит, BNK Finance Kazakhstan и Bereke Bank, средняя максимальная ГЭСВ составляет около 17,6%.

Банки расширяют линейку депозитных продуктов

Помимо стандартных вкладов, казахстанские банки активно развивают альтернативные депозитные продукты. Клиентам доступны образовательные, жилищные, исламские, мультивалютные и другие виды накопительных программ.

При этом оформление большинства депозитов сегодня возможно полностью онлайн — через мобильные приложения и цифровые сервисы банков без посещения отделений.

Дополнительным фактором надежности остается государственная система страхования вкладов. Депозиты физических лиц в банках — участниках Казахстанский фонд гарантирования депозитов застрахованы на сумму до 20 млн тенге.