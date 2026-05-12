Как Минпросвещения планирует добить школьную дедовщину в Казахстане

В Казахстане усиливают меры против школьного буллинга: расширяется психологическая поддержка, вводятся новые программы профилактики и совершенствуется система реагирования на случаи травли. В 2025 году к ответственности за буллинг и кибербуллинг привлечены 272 человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Для сравнения, после вступления нормы в силу в июне 2024 года за первые полгода было зафиксировано 119 случаев. В Министерстве просвещения отмечают, что рост показателей связан не столько с увеличением самой травли, сколько с улучшением выявляемости и усилением профилактической работы в школах.
Сегодня в стране действует комплексная система поддержки детей, столкнувшихся с буллингом:
По данным ведомства, только в 2025 году центры психологической поддержки оказали помощь 17 567 детям.
Алгоритм действий школ при выявлении травли закреплен приказом Минпросвещения № 506 от 21 декабря 2022 года.
После поступления информации заместитель директора по воспитательной работе обязан:
Министерство рассматривает расширение штата педагогов-психологов в школах, особенно в крупных учебных заведениях.
С 1 сентября 2026 года планируется введение дополнительных часов работы школьных психологов, которые будут направлены на раннее выявление детей из группы риска и профилактическую диагностику.
Также разработан единый методический сборник «Помощь школьному психологу», включающий 23 диагностические методики для учащихся 1–11 классов и студентов колледжей.
С сентября 2025 года в школах и колледжах внедрены антибуллинговые программы «ДосболLIKE» и KiVa.
По данным Минпросвещения, их апробация показала снижение уровня буллинга примерно на 2%.
Программа «ДосболLIKE» направлена на развитие эмпатии, уважения и сотрудничества среди учащихся, а также включает проектную деятельность для вовлечения детей.
После закрепления понятия «буллинг» в законодательстве Казахстан выстраивает межведомственную систему профилактики и реагирования.
Разработаны:
В школах также реализуется программа «Адал азамат», проводятся уроки безопасности и курсы повышения квалификации педагогов по вопросам насилия и девиантного поведения.
Дополнительно утверждена Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, которая предусматривает дальнейшее усиление защиты прав детей и развитие системы профилактики буллинга.
