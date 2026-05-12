Как Минпросвещения планирует добить школьную дедовщину в Казахстане

В Казахстане усиливают меры против школьного буллинга: расширяется психологическая поддержка, вводятся новые программы профилактики и совершенствуется система реагирования на случаи травли. В 2025 году к ответственности за буллинг и кибербуллинг привлечены 272 человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Рост выявленных случаев и административная ответственность

В Казахстане продолжается усиление контроля за случаями буллинга и кибербуллинга среди несовершеннолетних. По данным уполномоченных органов, в 2025 году к административной ответственности за подобные нарушения были привлечены 272 человека.

Для сравнения, после вступления нормы в силу в июне 2024 года за первые полгода было зафиксировано 119 случаев. В Министерстве просвещения отмечают, что рост показателей связан не столько с увеличением самой травли, сколько с улучшением выявляемости и усилением профилактической работы в школах.

Какие механизмы помощи действуют для детей

Сегодня в стране действует комплексная система поддержки детей, столкнувшихся с буллингом:

круглосуточный бесплатный контакт-центр «111» для анонимных обращений и психологической помощи;

QR-коды в школах для оперативного обращения к специалистам;

20 региональных Центров психологической поддержки для детей и родителей;

уполномоченные по правам ребенка в каждом регионе;

региональные структуры по защите прав детей, занимающиеся профилактикой и ранним выявлением нарушений.

По данным ведомства, только в 2025 году центры психологической поддержки оказали помощь 17 567 детям.

Как школы реагируют на случаи буллинга

Алгоритм действий школ при выявлении травли закреплен приказом Минпросвещения № 506 от 21 декабря 2022 года.

После поступления информации заместитель директора по воспитательной работе обязан:

собрать первичную информацию об участниках ситуации;

в течение одного рабочего дня провести беседы с участниками конфликта и их родителями при участии психолога;

организовать меры по мирному урегулированию;

при необходимости обеспечить медицинскую помощь;

доложить о результатах руководству школы.

Усиление роли школьных психологов

Министерство рассматривает расширение штата педагогов-психологов в школах, особенно в крупных учебных заведениях.

С 1 сентября 2026 года планируется введение дополнительных часов работы школьных психологов, которые будут направлены на раннее выявление детей из группы риска и профилактическую диагностику.

Также разработан единый методический сборник «Помощь школьному психологу», включающий 23 диагностические методики для учащихся 1–11 классов и студентов колледжей.

Новые программы профилактики буллинга

С сентября 2025 года в школах и колледжах внедрены антибуллинговые программы «ДосболLIKE» и KiVa.

По данным Минпросвещения, их апробация показала снижение уровня буллинга примерно на 2%.

Программа «ДосболLIKE» направлена на развитие эмпатии, уважения и сотрудничества среди учащихся, а также включает проектную деятельность для вовлечения детей.

Системные изменения и новые стандарты

После закрепления понятия «буллинг» в законодательстве Казахстан выстраивает межведомственную систему профилактики и реагирования.

Разработаны:

типовые алгоритмы действий педагогов и администрации школ;

правила выявления и помощи пострадавшим детям;

порядок педагогического сопровождения школьников из группы риска;

регламенты работы Советов профилактики с участием психологов и госорганов.

Программы воспитания и новая концепция

В школах также реализуется программа «Адал азамат», проводятся уроки безопасности и курсы повышения квалификации педагогов по вопросам насилия и девиантного поведения.

Дополнительно утверждена Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, которая предусматривает дальнейшее усиление защиты прав детей и развитие системы профилактики буллинга.