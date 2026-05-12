Женщина без прав раздавила пешехода на глазах у мужа в Кокшетау: возбуждено два уголовных дела

В Кокшетау расследуют смертельное ДТП, в результате которого погибла 52-летняя женщина. Следствие установило, что за рулем автомобиля находилась женщина, не имеющая водительских прав, а машину ей передал супруг — владелец авто, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Кадр из видео

По информации департамента полиции Акмолинской области, под колесами автомобиля погибла 52-летняя женщина. После проведения первоначальных следственных мероприятий выяснилось, что транспортным средством управляла женщина, которая не имела водительского удостоверения и никогда не проходила обучение в автошколе.

В полиции сообщили, что в отношении подозреваемой начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего смерть человека.

Следствие установило: водитель не имела права управления автомобилем

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что женщина села за руль автомобиля без законного права управления транспортом.

Как отметили в ведомстве, отсутствие водительских прав стало одним из ключевых обстоятельств уголовного дела. Сейчас правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали и причины произошедшего.

Следственные действия направлены на объективное выяснение обстоятельств трагедии, включая скорость движения автомобиля, действия водителя перед наездом и возможные нарушения правил дорожного движения.

Владельца автомобиля также привлекли к уголовной ответственности

Отдельное уголовное дело возбуждено в отношении супруга подозреваемой, которому принадлежит автомобиль.

По данным полиции, мужчина допустил к управлению машиной человека, не имеющего водительских прав. Казахстанское законодательство предусматривает за подобное нарушение серьезную ответственность, вплоть до лишения свободы.

В правоохранительных органах подчеркнули, что подобные случаи рассматриваются особенно строго, поскольку передача автомобиля человеку без навыков вождения и официального допуска создает угрозу для окружающих.

Суд отправил подозреваемую под домашний арест

11 мая специализированный следственный суд Кокшетау избрал в отношении женщины меру пресечения в виде домашнего ареста.

В департаменте полиции сообщили, что расследование уголовных дел находится на контроле руководства ведомства. Следствие продолжается.