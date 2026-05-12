18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.05.2026, 06:25

Женщина без прав раздавила пешехода на глазах у мужа в Кокшетау: возбуждено два уголовных дела

Новости Казахстана 0 1 079

В Кокшетау расследуют смертельное ДТП, в результате которого погибла 52-летняя женщина. Следствие установило, что за рулем автомобиля находилась женщина, не имеющая водительских прав, а машину ей передал супруг — владелец авто, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Кадр из видео
Кадр из видео

По информации департамента полиции Акмолинской области, под колесами автомобиля погибла 52-летняя женщина. После проведения первоначальных следственных мероприятий выяснилось, что транспортным средством управляла женщина, которая не имела водительского удостоверения и никогда не проходила обучение в автошколе.

В полиции сообщили, что в отношении подозреваемой начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего смерть человека.

Следствие установило: водитель не имела права управления автомобилем

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что женщина села за руль автомобиля без законного права управления транспортом.

Как отметили в ведомстве, отсутствие водительских прав стало одним из ключевых обстоятельств уголовного дела. Сейчас правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали и причины произошедшего.

Следственные действия направлены на объективное выяснение обстоятельств трагедии, включая скорость движения автомобиля, действия водителя перед наездом и возможные нарушения правил дорожного движения.

Владельца автомобиля также привлекли к уголовной ответственности

Отдельное уголовное дело возбуждено в отношении супруга подозреваемой, которому принадлежит автомобиль.

По данным полиции, мужчина допустил к управлению машиной человека, не имеющего водительских прав. Казахстанское законодательство предусматривает за подобное нарушение серьезную ответственность, вплоть до лишения свободы.

В правоохранительных органах подчеркнули, что подобные случаи рассматриваются особенно строго, поскольку передача автомобиля человеку без навыков вождения и официального допуска создает угрозу для окружающих.

Суд отправил подозреваемую под домашний арест

11 мая специализированный следственный суд Кокшетау избрал в отношении женщины меру пресечения в виде домашнего ареста.

В департаменте полиции сообщили, что расследование уголовных дел находится на контроле руководства ведомства. Следствие продолжается.

0
8
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь