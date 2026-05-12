Казахстанцев призвали снять наушники на дорогах

В Абайской области фиксируется рост нарушений среди пешеходов — с начала года выявлено почти 1,5 тысячи случаев перехода дороги в неположенных местах. Полиция предупреждает о прямой угрозе жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Массовые нарушения ПДД среди пешеходов

Основное нарушение — переход проезжей части вне установленных мест. Несмотря на регулярные рейды и профилактические мероприятия, жители продолжают игнорировать требования безопасности.

По данным правоохранительных органов, подобные действия создают повышенные риски аварийных ситуаций, в которых могут пострадать как пешеходы, так и водители.

Полиция: такие действия напрямую угрожают жизни

В департаменте полиции подчеркивают, что выход на дорогу в неположенном месте резко снижает шансы водителя вовремя среагировать.

Это, в свою очередь, создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

Правоохранители отмечают, что даже кратковременная невнимательность на дороге может привести к тяжелым последствиям.

Профилактика и усиление контроля

В полиции заявляют, что работа ведется не только в части выявления нарушений, но и профилактики:

усиливается патрульный контроль на дорогах;

проводятся разъяснительные встречи в школах и других учебных заведениях;

организуются информационные кампании в общественных местах;

ведется работа по повышению дорожной культуры населения.

Основные правила для пешеходов

Департамент полиции напоминает жителям базовые меры безопасности: