Казахстанцев призвали снять наушники на дорогах

В Абайской области фиксируется рост нарушений среди пешеходов — с начала года выявлено почти 1,5 тысячи случаев перехода дороги в неположенных местах. Полиция предупреждает о прямой угрозе жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Основное нарушение — переход проезжей части вне установленных мест. Несмотря на регулярные рейды и профилактические мероприятия, жители продолжают игнорировать требования безопасности.
По данным правоохранительных органов, подобные действия создают повышенные риски аварийных ситуаций, в которых могут пострадать как пешеходы, так и водители.
В департаменте полиции подчеркивают, что выход на дорогу в неположенном месте резко снижает шансы водителя вовремя среагировать.
Это, в свою очередь, создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан.
Правоохранители отмечают, что даже кратковременная невнимательность на дороге может привести к тяжелым последствиям.
В полиции заявляют, что работа ведется не только в части выявления нарушений, но и профилактики:
Департамент полиции напоминает жителям базовые меры безопасности:
