Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
12.05.2026, 07:07

Казахстанцев призвали снять наушники на дорогах

Новости Казахстана

В Абайской области фиксируется рост нарушений среди пешеходов — с начала года выявлено почти 1,5 тысячи случаев перехода дороги в неположенных местах. Полиция предупреждает о прямой угрозе жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Массовые нарушения ПДД среди пешеходов

Основное нарушение — переход проезжей части вне установленных мест. Несмотря на регулярные рейды и профилактические мероприятия, жители продолжают игнорировать требования безопасности.

По данным правоохранительных органов, подобные действия создают повышенные риски аварийных ситуаций, в которых могут пострадать как пешеходы, так и водители.

Полиция: такие действия напрямую угрожают жизни

В департаменте полиции подчеркивают, что выход на дорогу в неположенном месте резко снижает шансы водителя вовремя среагировать.

Это, в свою очередь, создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

Правоохранители отмечают, что даже кратковременная невнимательность на дороге может привести к тяжелым последствиям.

Профилактика и усиление контроля

В полиции заявляют, что работа ведется не только в части выявления нарушений, но и профилактики:

  • усиливается патрульный контроль на дорогах;
  • проводятся разъяснительные встречи в школах и других учебных заведениях;
  • организуются информационные кампании в общественных местах;
  • ведется работа по повышению дорожной культуры населения.

Основные правила для пешеходов

Департамент полиции напоминает жителям базовые меры безопасности:

  • переходить дорогу только по пешеходным переходам («зебре»);
  • строго соблюдать сигналы светофора;
  • перед переходом обязательно убедиться в полной остановке транспорта;
  • не отвлекаться на телефон и не использовать наушники при переходе дороги;
  • в темное время суток использовать светоотражающие элементы;
  • помнить, что нарушение правил перехода проезжей части влечет ответственность.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz. Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь