За пощёчину полицейскому казахстанец получил 2 года ограничения свободы

В области Жетысу суд вынес приговор жителю Каратальского района за применение насилия в отношении полицейского, который прибыл на вызов. Мужчина получил ограничение свободы сроком на два года, сообщает Lada.kz.

Событие произошло в Каратальском районе, куда участковый инспектор прибыл по вызову, поступившему на канал «102». Во время исполнения служебных обязанностей полицейский столкнулся с агрессивным поведением со стороны местного жителя.

По данным следствия, мужчина несколько раз ударил сотрудника полиции ладонью по лицу. Кроме того, он сорвал служебный видеожетон и повредил погон правоохранителя.

Инцидент был квалифицирован как применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.

Решение суда

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил доказательства, подтверждающие вину подсудимого. Суд признал мужчину виновным.

В качестве наказания ему назначено 2 года ограничения свободы. Помимо этого, суд обязал осуждённого к выполнению принудительных работ.

Также было принято решение о полном взыскании материального ущерба, причинённого государству в результате повреждения служебного имущества.

Приговор вступил в законную силу.

Позиция прокуратуры

В прокуратуре области Жетысу напомнили, что любые противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов рассматриваются законом как тяжкие нарушения и влекут за собой строгую уголовную ответственность.

В ведомстве подчеркнули, что такие преступления подрывают порядок и безопасность в обществе, а потому пресекаются в установленном законом порядке.