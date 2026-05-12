Россияне и китайцы массово закрепляются в Казахстане: что происходит?

В первом квартале 2026 года Казахстан зафиксировал рост числа переезжающих на постоянное место жительства: приток мигрантов увеличился на фоне снижения числа выбывших, что обеспечило положительное миграционное сальдо, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

В январе–марте 2026 года в Казахстан на постоянное место жительства переехали 6,2 тыс. человек. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Бюро национальной статистики.

Одновременно число выбывших из страны сократилось до 989 человек, что на 11,8% меньше, чем годом ранее. В результате миграционное сальдо осталось положительным и составило +5,2 тыс. человек.

Отток населения: куда чаще всего уезжают казахстанцы

Наиболее популярным направлением для выезда традиционно остается Россия — туда за три месяца переехали 415 человек, однако показатель снизился на 35,5%.

Также фиксируется снижение миграции в Германию — 154 человека (–18%).

В то же время вырос отток в ряд других стран:

Польша — 110 человек (рост в 2,2 раза)

Кыргызстан — 90 человек (+15,4%)

США — 64 человека (рост в 1,7 раза)

Беларусь — 34 человека (рост в 2,4 раза)

Узбекистан — 22 человека (+46,6%)

Приток в Казахстан: основные страны-доноры

Наибольшее число прибывших в Казахстан традиционно приходится на соседние государства и страны СНГ.

Узбекистан — 2,3 тыс. человек (–12,9%)

Россия — 1,2 тыс. человек (+28,8%)

Китай — 1,2 тыс. человек (рост почти в 2,9 раза)

Также фиксируется приток из других стран:

Туркменистан — 201 человек (+11,6%)

Таджикистан — 172 (+44,5%)

Кыргызстан — 236 (+2,4%)

Германия — 84 (+44,8%)

Грузия — 40 (рост в 2,2 раза)

Южная Корея — 22 (+1,5 раза)

США — 19 (+1,6 раза)

Образовательный уровень мигрантов

Среди прибывших в Казахстан преобладают люди со средним образованием — 2,3 тыс. человек (–9,2%).

Также зафиксированы:

базовое среднее образование — 1,4 тыс. человек (рост в 2,2 раза)

среднее профессиональное — 912 человек (+14,7%)

высшее образование — 1,2 тыс. человек (рост в 1,7 раза)

Среди выбывших из страны:

высшее образование — 294 человека (+4,2%)

среднее профессиональное — 203 (–23,4%)

общее среднее — 236 (+1,7%)

основное среднее — 37 (снижение в 2,3 раза)

Какие специалисты уезжают и приезжают

Основной отток кадров наблюдается среди специалистов технического и гуманитарного профиля:

технические специалисты — 125 человек (–10,7%)

экономисты — 57 (–20,8%)

педагоги — 35 (–30%)

медики — 25 (–13,8%)

юристы — 16 (+14,3%)

При этом приток специалистов в Казахстан заметно выше:

технические — 673 человека (+32,7%)

экономисты — 206 (рост в 1,6 раза)

педагоги — 161 (+1,6 раза)

медики — 107 (+48,6%)

юристы — 65 (+30%)

Итог

Миграционная статистика начала 2026 года показывает усиление притока населения в Казахстан при одновременном снижении числа выбывших. Особенно заметен рост числа прибывающих из России и Китая, а также увеличение интереса к переезду среди специалистов различных сфер.