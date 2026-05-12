Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.05.2026, 17:08

Россияне и китайцы массово закрепляются в Казахстане: что происходит?

Новости Казахстана

В первом квартале 2026 года Казахстан зафиксировал рост числа переезжающих на постоянное место жительства: приток мигрантов увеличился на фоне снижения числа выбывших, что обеспечило положительное миграционное сальдо, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В январе–марте 2026 года в Казахстан на постоянное место жительства переехали 6,2 тыс. человек. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Бюро национальной статистики.

Одновременно число выбывших из страны сократилось до 989 человек, что на 11,8% меньше, чем годом ранее. В результате миграционное сальдо осталось положительным и составило +5,2 тыс. человек.

Отток населения: куда чаще всего уезжают казахстанцы

Наиболее популярным направлением для выезда традиционно остается Россия — туда за три месяца переехали 415 человек, однако показатель снизился на 35,5%.

Также фиксируется снижение миграции в Германию — 154 человека (–18%).

В то же время вырос отток в ряд других стран:

  • Польша — 110 человек (рост в 2,2 раза)
  • Кыргызстан — 90 человек (+15,4%)
  • США — 64 человека (рост в 1,7 раза)
  • Беларусь — 34 человека (рост в 2,4 раза)
  • Узбекистан — 22 человека (+46,6%)

Приток в Казахстан: основные страны-доноры

Наибольшее число прибывших в Казахстан традиционно приходится на соседние государства и страны СНГ.

  • Узбекистан — 2,3 тыс. человек (–12,9%)
  • Россия — 1,2 тыс. человек (+28,8%)
  • Китай — 1,2 тыс. человек (рост почти в 2,9 раза)

Также фиксируется приток из других стран:

  • Туркменистан — 201 человек (+11,6%)
  • Таджикистан — 172 (+44,5%)
  • Кыргызстан — 236 (+2,4%)
  • Германия — 84 (+44,8%)
  • Грузия — 40 (рост в 2,2 раза)
  • Южная Корея — 22 (+1,5 раза)
  • США — 19 (+1,6 раза)

Образовательный уровень мигрантов

Среди прибывших в Казахстан преобладают люди со средним образованием — 2,3 тыс. человек (–9,2%).

Также зафиксированы:

  • базовое среднее образование — 1,4 тыс. человек (рост в 2,2 раза)
  • среднее профессиональное — 912 человек (+14,7%)
  • высшее образование — 1,2 тыс. человек (рост в 1,7 раза)

Среди выбывших из страны:

  • высшее образование — 294 человека (+4,2%)
  • среднее профессиональное — 203 (–23,4%)
  • общее среднее — 236 (+1,7%)
  • основное среднее — 37 (снижение в 2,3 раза)

Какие специалисты уезжают и приезжают

Основной отток кадров наблюдается среди специалистов технического и гуманитарного профиля:

  • технические специалисты — 125 человек (–10,7%)
  • экономисты — 57 (–20,8%)
  • педагоги — 35 (–30%)
  • медики — 25 (–13,8%)
  • юристы — 16 (+14,3%)

При этом приток специалистов в Казахстан заметно выше:

  • технические — 673 человека (+32,7%)
  • экономисты — 206 (рост в 1,6 раза)
  • педагоги — 161 (+1,6 раза)
  • медики — 107 (+48,6%)
  • юристы — 65 (+30%)

Итог

Миграционная статистика начала 2026 года показывает усиление притока населения в Казахстан при одновременном снижении числа выбывших. Особенно заметен рост числа прибывающих из России и Китая, а также увеличение интереса к переезду среди специалистов различных сфер.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь