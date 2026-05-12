18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.05.2026, 18:52

Токаев подписал «указ будущего»: все школы в Казахстане переходят на ИИ

Новости Казахстана 0 554

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования страны. Документ предусматривает поэтапную цифровизацию школ и реализацию масштабной реформы до 2029 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

В Казахстане запускают цифровую трансформацию школьного образования

Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил указ «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Республики Казахстан». Инициатива направлена на модернизацию школьного образования с использованием технологий искусственного интеллекта и цифровых решений.

В Акорде отмечают, что ключевая цель реформы — адаптация образовательной системы к ускоренному развитию технологий и укрепление человеческого капитала страны.

Комплексный план внедрения ИИ до 2029 года

До 1 июля 2026 года правительство Казахстана должно утвердить комплексный план мероприятий на 2026–2029 годы. Он включает:

  • внедрение персонализированного обучения на базе ИИ;
  • развитие цифровой инфраструктуры школ;
  • подготовку педагогов к работе с новыми технологиями;
  • усиление защиты персональных данных учащихся.

Пилотные проекты и международные рекомендации

До 1 июня 2026 года правительство должно представить предложения по запуску пилотного проекта в системе среднего образования с последующим масштабированием на всю страну.

При разработке реформ будут учитываться рекомендации члена Совета по развитию искусственного интеллекта Ли Кай-Фу, участвующего в формировании международных подходов к внедрению ИИ в образование.

Сокращение разрыва между городскими и сельскими школами

Одной из приоритетных задач указа является снижение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами.

До 1 августа 2026 года в рамках пилотного проекта планируется:

  • техническое оснащение школ современным оборудованием;
  • обеспечение стабильного высокоскоростного интернета;
  • создание условий для цифрового обучения во всех регионах.

Новые стандарты и роль педагогов

До 1 сентября 2026 года будут утверждены единые стандарты использования искусственного интеллекта в системе среднего образования.

Власти подчеркивают, что технологии ИИ будут применяться только как дополнительный инструмент. Они не заменят педагогов, а будут использоваться для повышения эффективности обучения и снижения нагрузки на учителей.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь