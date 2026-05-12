Токаев подписал «указ будущего»: все школы в Казахстане переходят на ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования страны. Документ предусматривает поэтапную цифровизацию школ и реализацию масштабной реформы до 2029 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

В Казахстане запускают цифровую трансформацию школьного образования

Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил указ «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Республики Казахстан». Инициатива направлена на модернизацию школьного образования с использованием технологий искусственного интеллекта и цифровых решений.

В Акорде отмечают, что ключевая цель реформы — адаптация образовательной системы к ускоренному развитию технологий и укрепление человеческого капитала страны.

Комплексный план внедрения ИИ до 2029 года

До 1 июля 2026 года правительство Казахстана должно утвердить комплексный план мероприятий на 2026–2029 годы. Он включает:

внедрение персонализированного обучения на базе ИИ;

развитие цифровой инфраструктуры школ;

подготовку педагогов к работе с новыми технологиями;

усиление защиты персональных данных учащихся.

Пилотные проекты и международные рекомендации

До 1 июня 2026 года правительство должно представить предложения по запуску пилотного проекта в системе среднего образования с последующим масштабированием на всю страну.

При разработке реформ будут учитываться рекомендации члена Совета по развитию искусственного интеллекта Ли Кай-Фу, участвующего в формировании международных подходов к внедрению ИИ в образование.

Сокращение разрыва между городскими и сельскими школами

Одной из приоритетных задач указа является снижение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами.

До 1 августа 2026 года в рамках пилотного проекта планируется:

техническое оснащение школ современным оборудованием;

обеспечение стабильного высокоскоростного интернета;

создание условий для цифрового обучения во всех регионах.

Новые стандарты и роль педагогов

До 1 сентября 2026 года будут утверждены единые стандарты использования искусственного интеллекта в системе среднего образования.

Власти подчеркивают, что технологии ИИ будут применяться только как дополнительный инструмент. Они не заменят педагогов, а будут использоваться для повышения эффективности обучения и снижения нагрузки на учителей.