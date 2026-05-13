В Казахстане 43 тысячи камер следят за казахстанцами: что известно

В Казахстане продолжают внедрять систему видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Уже более 43 тысяч камер способны анализировать поведение людей, выявлять нарушения и фиксировать потенциально опасные ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Об этом сообщила заместитель премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева, отвечая на депутатский запрос мажилисмена Кудайберген Бексултанов.
По информации правительства, в стране продолжается развитие Национальной системы видеомониторинга. Более 43 тысяч камер уже оснащены технологиями искусственного интеллекта и способны автоматически анализировать происходящее в общественных местах.
Сегодня система использует 35 видов видеоаналитики. Среди них:
Проект реализуется совместно Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности Казахстана.
В ответе также затронули вопрос формирования так называемого индекса общественной культуры. По словам Аиды Балаевой, в мировой практике уже существуют аналогичные системы оценки общественных ценностей и качества жизни.
Среди примеров были названы международные исследования и рейтинги, включая Better Life Index Организации экономического сотрудничества и развития, а также World Values Survey.
При этом власти подчеркивают, что подобные инструменты требуют адаптации под особенности Казахстана. Сейчас в стране уже ведется работа над созданием собственного «индекса благополучия» на базе Казахстанского института общественного развития.
Отдельное внимание уделяется воспитательной работе в образовательных учреждениях. В казахстанских школах действует единая программа «Адал азамат», основанная на концепции «Әділетті Қазақстан — Адал азамат — Озық ойлы ұлт».
В рамках программы учащимся прививают:
Как отметили в министерстве, эти инициативы направлены на формирование культуры поведения и гражданской ответственности среди молодежи.
Власти также продолжают продвигать экологические и социальные инициативы в рамках программы «Таза Қазақстан».
Сейчас рассматривается запуск новых общественных акций и челленджей, в том числе проекта «Таза ниет — таза сөз». Его цель — развитие культуры общения, уважительного поведения и социальной ответственности.
В министерстве подчеркнули, что государственный информационный заказ уже включает темы:
Кроме того, государство предоставляет грантовую поддержку негосударственным СМИ и создателям отечественного контента. Финансирование охватывает проекты в сферах культуры, образования, языковой политики и национальных ценностей.
Комментарии0 комментарий(ев)