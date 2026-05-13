В Казахстане 43 тысячи камер следят за казахстанцами: что известно

В Казахстане продолжают внедрять систему видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Уже более 43 тысяч камер способны анализировать поведение людей, выявлять нарушения и фиксировать потенциально опасные ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

© Sputnik / Владислав Воднев

Об этом сообщила заместитель премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева, отвечая на депутатский запрос мажилисмена Кудайберген Бексултанов.

Камеры с ИИ: что умеет система

По информации правительства, в стране продолжается развитие Национальной системы видеомониторинга. Более 43 тысяч камер уже оснащены технологиями искусственного интеллекта и способны автоматически анализировать происходящее в общественных местах.

Сегодня система использует 35 видов видеоаналитики. Среди них:

выявление драк и агрессивного поведения;

обнаружение массовых скоплений людей;

фиксация оставленных предметов;

контроль выброса мусора;

выявление других нарушений общественного порядка.

Проект реализуется совместно Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности Казахстана.

Власти обсуждают создание индекса общественной культуры

В ответе также затронули вопрос формирования так называемого индекса общественной культуры. По словам Аиды Балаевой, в мировой практике уже существуют аналогичные системы оценки общественных ценностей и качества жизни.

Среди примеров были названы международные исследования и рейтинги, включая Better Life Index Организации экономического сотрудничества и развития, а также World Values Survey.

При этом власти подчеркивают, что подобные инструменты требуют адаптации под особенности Казахстана. Сейчас в стране уже ведется работа над созданием собственного «индекса благополучия» на базе Казахстанского института общественного развития.

В школах Казахстана внедряют программу «Адал азамат»

Отдельное внимание уделяется воспитательной работе в образовательных учреждениях. В казахстанских школах действует единая программа «Адал азамат», основанная на концепции «Әділетті Қазақстан — Адал азамат — Озық ойлы ұлт».

В рамках программы учащимся прививают:

патриотизм и уважение к независимости страны;

законопослушность и ответственность;

трудолюбие и профессиональные ценности;

стремление к развитию и новаторству.

Как отметили в министерстве, эти инициативы направлены на формирование культуры поведения и гражданской ответственности среди молодежи.

«Таза Қазақстан» и новые челленджи

Власти также продолжают продвигать экологические и социальные инициативы в рамках программы «Таза Қазақстан».

Сейчас рассматривается запуск новых общественных акций и челленджей, в том числе проекта «Таза ниет — таза сөз». Его цель — развитие культуры общения, уважительного поведения и социальной ответственности.

Государство продолжит поддерживать СМИ и блогеров

В министерстве подчеркнули, что государственный информационный заказ уже включает темы:

духовных и патриотических ценностей;

популяризации чтения и образования;

продвижения образа «Человека труда»;

развития креативных индустрий;

укрепления правовой культуры.

Кроме того, государство предоставляет грантовую поддержку негосударственным СМИ и создателям отечественного контента. Финансирование охватывает проекты в сферах культуры, образования, языковой политики и национальных ценностей.