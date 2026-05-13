Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
12.05.2026, 20:50

В Казахстане 43 тысячи камер следят за казахстанцами: что известно

Новости Казахстана 0 459

В Казахстане продолжают внедрять систему видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Уже более 43 тысяч камер способны анализировать поведение людей, выявлять нарушения и фиксировать потенциально опасные ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

Об этом сообщила заместитель премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева, отвечая на депутатский запрос мажилисмена Кудайберген Бексултанов.

Камеры с ИИ: что умеет система

По информации правительства, в стране продолжается развитие Национальной системы видеомониторинга. Более 43 тысяч камер уже оснащены технологиями искусственного интеллекта и способны автоматически анализировать происходящее в общественных местах.

Сегодня система использует 35 видов видеоаналитики. Среди них:

  • выявление драк и агрессивного поведения;
  • обнаружение массовых скоплений людей;
  • фиксация оставленных предметов;
  • контроль выброса мусора;
  • выявление других нарушений общественного порядка.

Проект реализуется совместно Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности Казахстана.

Власти обсуждают создание индекса общественной культуры

В ответе также затронули вопрос формирования так называемого индекса общественной культуры. По словам Аиды Балаевой, в мировой практике уже существуют аналогичные системы оценки общественных ценностей и качества жизни.

Среди примеров были названы международные исследования и рейтинги, включая Better Life Index Организации экономического сотрудничества и развития, а также World Values Survey.

При этом власти подчеркивают, что подобные инструменты требуют адаптации под особенности Казахстана. Сейчас в стране уже ведется работа над созданием собственного «индекса благополучия» на базе Казахстанского института общественного развития.

В школах Казахстана внедряют программу «Адал азамат»

Отдельное внимание уделяется воспитательной работе в образовательных учреждениях. В казахстанских школах действует единая программа «Адал азамат», основанная на концепции «Әділетті Қазақстан — Адал азамат — Озық ойлы ұлт».

В рамках программы учащимся прививают:

  • патриотизм и уважение к независимости страны;
  • законопослушность и ответственность;
  • трудолюбие и профессиональные ценности;
  • стремление к развитию и новаторству.

Как отметили в министерстве, эти инициативы направлены на формирование культуры поведения и гражданской ответственности среди молодежи.

«Таза Қазақстан» и новые челленджи

Власти также продолжают продвигать экологические и социальные инициативы в рамках программы «Таза Қазақстан».

Сейчас рассматривается запуск новых общественных акций и челленджей, в том числе проекта «Таза ниет — таза сөз». Его цель — развитие культуры общения, уважительного поведения и социальной ответственности.

Государство продолжит поддерживать СМИ и блогеров

В министерстве подчеркнули, что государственный информационный заказ уже включает темы:

  • духовных и патриотических ценностей;
  • популяризации чтения и образования;
  • продвижения образа «Человека труда»;
  • развития креативных индустрий;
  • укрепления правовой культуры.

Кроме того, государство предоставляет грантовую поддержку негосударственным СМИ и создателям отечественного контента. Финансирование охватывает проекты в сферах культуры, образования, языковой политики и национальных ценностей.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь