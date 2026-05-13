Пять троен и сотни близнецов: в Казахстане за три месяца родились более 74 тысяч детей

В Казахстане за первый квартал 2026 года появились на свет свыше 74 тысяч детей. Несмотря на снижение рождаемости по сравнению с прошлым годом, естественный прирост населения в стране остается высоким, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
За этот же период в стране умерли 31,2 тысячи человек. В результате естественный прирост населения составил 42,9 тысячи человек.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года уровень рождаемости в стране сократился.
Если в начале прошлого года коэффициент рождаемости составлял 15,39 на тысячу человек населения, то в 2026 году показатель снизился до 14,58.
На фоне снижения рождаемости уменьшился и показатель естественного прироста населения — с 9,22 до 8,44 на тысячу человек.
Наиболее высокие показатели рождаемости зафиксированы в южных и западных регионах страны.
Эксперты традиционно связывают высокую рождаемость в этих регионах с более молодой возрастной структурой населения и высокими демографическими показателями.
Самый высокий уровень смертности зарегистрирован в северных и восточных регионах страны.
Специалисты объясняют такие показатели возрастной структурой населения, поскольку в этих регионах проживает больше людей старшего возраста.
Для сравнения, за весь 2025 год в Казахстане зарегистрировали 3 367 пар близнецов и 25 троен.
Репродуктивным возрастом женщин для статистических расчетов считается период от 15 до 49 лет.
