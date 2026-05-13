18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.63
547.69
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.05.2026, 06:31

Пять троен и сотни близнецов: в Казахстане за три месяца родились более 74 тысяч детей

Новости Казахстана 0 967

В Казахстане за первый квартал 2026 года появились на свет свыше 74 тысяч детей. Несмотря на снижение рождаемости по сравнению с прошлым годом, естественный прирост населения в стране остается высоким, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Минздрав РК
Фото: Минздрав РК

За этот же период в стране умерли 31,2 тысячи человек. В результате естественный прирост населения составил 42,9 тысячи человек.

Кроме того, в первые три месяца года органы РАГС зарегистрировали:

  • 21,6 тысячи браков;
  • 11,2 тысячи разводов.

Рождаемость в Казахстане снизилась

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года уровень рождаемости в стране сократился.

Если в начале прошлого года коэффициент рождаемости составлял 15,39 на тысячу человек населения, то в 2026 году показатель снизился до 14,58.

При этом уровень смертности практически не изменился:

  • в 2025 году — 6,17 на тысячу человек;
  • в 2026 году — 6,14 на тысячу населения.

На фоне снижения рождаемости уменьшился и показатель естественного прироста населения — с 9,22 до 8,44 на тысячу человек.

Где в Казахстане рождаемость самая высокая

Наиболее высокие показатели рождаемости зафиксированы в южных и западных регионах страны.

Лидерами стали:

  1. Туркестанская область — 19,75 на тысячу человек;
  2. Мангистауская область — 19,48;
  3. Шымкент — 19,44.

Эксперты традиционно связывают высокую рождаемость в этих регионах с более молодой возрастной структурой населения и высокими демографическими показателями.

В каких регионах самая высокая смертность

Самый высокий уровень смертности зарегистрирован в северных и восточных регионах страны.

В антирейтинг вошли:

  • Северо-Казахстанская область — 11,55 на тысячу населения;
  • Восточно-Казахстанская область — 10,96;
  • Костанайская область — 9,95.

Специалисты объясняют такие показатели возрастной структурой населения, поскольку в этих регионах проживает больше людей старшего возраста.

Сколько близнецов и троен родилось в Казахстане

Ранее в Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщили, что за первые два месяца 2026 года в стране родились:

  • 224 пары близнецов;
  • пять троен.

Для сравнения, за весь 2025 год в Казахстане зарегистрировали 3 367 пар близнецов и 25 троен.

Репродуктивным возрастом женщин для статистических расчетов считается период от 15 до 49 лет.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь