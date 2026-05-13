Пять троен и сотни близнецов: в Казахстане за три месяца родились более 74 тысяч детей

В Казахстане за первый квартал 2026 года появились на свет свыше 74 тысяч детей. Несмотря на снижение рождаемости по сравнению с прошлым годом, естественный прирост населения в стране остается высоким, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Минздрав РК

За этот же период в стране умерли 31,2 тысячи человек. В результате естественный прирост населения составил 42,9 тысячи человек.

Кроме того, в первые три месяца года органы РАГС зарегистрировали:

21,6 тысячи браков;

11,2 тысячи разводов.

Рождаемость в Казахстане снизилась

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года уровень рождаемости в стране сократился.

Если в начале прошлого года коэффициент рождаемости составлял 15,39 на тысячу человек населения, то в 2026 году показатель снизился до 14,58.

При этом уровень смертности практически не изменился:

в 2025 году — 6,17 на тысячу человек;

в 2026 году — 6,14 на тысячу населения.

На фоне снижения рождаемости уменьшился и показатель естественного прироста населения — с 9,22 до 8,44 на тысячу человек.

Где в Казахстане рождаемость самая высокая

Наиболее высокие показатели рождаемости зафиксированы в южных и западных регионах страны.

Лидерами стали:

Туркестанская область — 19,75 на тысячу человек; Мангистауская область — 19,48; Шымкент — 19,44.

Эксперты традиционно связывают высокую рождаемость в этих регионах с более молодой возрастной структурой населения и высокими демографическими показателями.

В каких регионах самая высокая смертность

Самый высокий уровень смертности зарегистрирован в северных и восточных регионах страны.

В антирейтинг вошли:

Северо-Казахстанская область — 11,55 на тысячу населения;

Восточно-Казахстанская область — 10,96;

Костанайская область — 9,95.

Специалисты объясняют такие показатели возрастной структурой населения, поскольку в этих регионах проживает больше людей старшего возраста.

Сколько близнецов и троен родилось в Казахстане

Ранее в Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщили, что за первые два месяца 2026 года в стране родились:

224 пары близнецов;

пять троен.

Для сравнения, за весь 2025 год в Казахстане зарегистрировали 3 367 пар близнецов и 25 троен.

Репродуктивным возрастом женщин для статистических расчетов считается период от 15 до 49 лет.