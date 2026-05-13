«Руки прочь от ЕНПФ»: в Казахстане предлагают радикальное решение по пенсионным накоплениям

Практику досрочного снятия пенсионных накоплений из ЕНПФ необходимо остановить, поскольку она нанесла ущерб как экономике, так и самим вкладчикам. Такое мнение высказал экономист Айдархан Кусаинов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Экономист раскритиковал механизм пенсионных изъятий

Экономист Айдархан Кусаинов считает, что разрешение на досрочное использование пенсионных накоплений стало ошибочным решением, последствия которого Казахстан уже ощущает на себе.

По его словам, инициатива изначально носила популистский характер и в итоге негативно сказалась как на финансовой системе, так и на благосостоянии граждан.

Эксперт подчеркнул, что пенсионные накопления должны оставаться неприкосновенными и использоваться исключительно по своему прямому назначению — обеспечению граждан после выхода на пенсию.

«Разрешение изымать досрочно пенсионные накопления – это чистый популизм, который на самом деле всем много что испортил. Это вредно и плохо. У людей должны быть пенсионные накопления», – заявил он.

Изъятия из ЕНПФ повлияли на рынок жилья

Одним из главных последствий программы досрочных изъятий, по мнению эксперта, стал резкий рост цен на недвижимость.

Кусаинов отметил, что хотя воспользоваться пенсионными накоплениями смогла лишь часть населения, сам факт появления дополнительных денег на рынке спровоцировал подорожание жилья практически по всей стране.

В результате квартиры стали менее доступными, а сами граждане, использовавшие накопления, зачастую не получили ожидаемой выгоды.

По словам экономиста, многие покупатели были вынуждены приобретать жилье уже по значительно завышенным ценам.

«В итоге даже те, кто воспользовался этими излишками, не сильно выиграли, потому что они уже по повышенной цене покупали квартиры», – пояснил эксперт.

«Люди столкнутся с низкими пенсиями»

Экономист также предупредил о долгосрочных рисках для будущих пенсионеров.

Он считает, что массовое сокращение накоплений сегодня неизбежно приведет к снижению размеров пенсий в будущем. По его мнению, через несколько лет многие граждане, снявшие средства из пенсионного фонда, могут столкнуться с нехваткой денег после завершения трудовой деятельности.

Кусаинов призвал вернуться к более стабильной и консервативной модели пенсионной системы, где накопления сохраняются до наступления пенсионного возраста.

«Завтра у людей будет низкая пенсия. И те, кто сегодня наснимал излишки и купил квартиры, будут ходить и жаловаться на маленькую пенсию», – подчеркнул он.

Эксперты предупреждают о рисках для пенсионной системы

Ранее аналогичную позицию высказывал и экономист Мурат Темирханов. Он заявлял, что практика досрочного изъятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда может подорвать устойчивость всей накопительной пенсионной системы Казахстана.

Эксперты отмечают, что пенсионные накопления являются долгосрочным финансовым резервом страны, а их массовое использование на текущие нужды может создать серьезные проблемы в будущем как для самих вкладчиков, так и для экономики в целом.