18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.63
547.69
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.05.2026, 07:35

«Руки прочь от ЕНПФ»: в Казахстане предлагают радикальное решение по пенсионным накоплениям

Новости Казахстана 0 1 344

Практику досрочного снятия пенсионных накоплений из ЕНПФ необходимо остановить, поскольку она нанесла ущерб как экономике, так и самим вкладчикам. Такое мнение высказал экономист Айдархан Кусаинов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Экономист раскритиковал механизм пенсионных изъятий

Экономист Айдархан Кусаинов считает, что разрешение на досрочное использование пенсионных накоплений стало ошибочным решением, последствия которого Казахстан уже ощущает на себе.

По его словам, инициатива изначально носила популистский характер и в итоге негативно сказалась как на финансовой системе, так и на благосостоянии граждан.

Эксперт подчеркнул, что пенсионные накопления должны оставаться неприкосновенными и использоваться исключительно по своему прямому назначению — обеспечению граждан после выхода на пенсию.

«Разрешение изымать досрочно пенсионные накопления – это чистый популизм, который на самом деле всем много что испортил. Это вредно и плохо. У людей должны быть пенсионные накопления», – заявил он.

Изъятия из ЕНПФ повлияли на рынок жилья

Одним из главных последствий программы досрочных изъятий, по мнению эксперта, стал резкий рост цен на недвижимость.

Кусаинов отметил, что хотя воспользоваться пенсионными накоплениями смогла лишь часть населения, сам факт появления дополнительных денег на рынке спровоцировал подорожание жилья практически по всей стране.

В результате квартиры стали менее доступными, а сами граждане, использовавшие накопления, зачастую не получили ожидаемой выгоды.

По словам экономиста, многие покупатели были вынуждены приобретать жилье уже по значительно завышенным ценам.

«В итоге даже те, кто воспользовался этими излишками, не сильно выиграли, потому что они уже по повышенной цене покупали квартиры», – пояснил эксперт.

«Люди столкнутся с низкими пенсиями»

Экономист также предупредил о долгосрочных рисках для будущих пенсионеров.

Он считает, что массовое сокращение накоплений сегодня неизбежно приведет к снижению размеров пенсий в будущем. По его мнению, через несколько лет многие граждане, снявшие средства из пенсионного фонда, могут столкнуться с нехваткой денег после завершения трудовой деятельности.

Кусаинов призвал вернуться к более стабильной и консервативной модели пенсионной системы, где накопления сохраняются до наступления пенсионного возраста.

«Завтра у людей будет низкая пенсия. И те, кто сегодня наснимал излишки и купил квартиры, будут ходить и жаловаться на маленькую пенсию», – подчеркнул он.

Эксперты предупреждают о рисках для пенсионной системы

Ранее аналогичную позицию высказывал и экономист Мурат Темирханов. Он заявлял, что практика досрочного изъятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда может подорвать устойчивость всей накопительной пенсионной системы Казахстана.

Эксперты отмечают, что пенсионные накопления являются долгосрочным финансовым резервом страны, а их массовое использование на текущие нужды может создать серьезные проблемы в будущем как для самих вкладчиков, так и для экономики в целом.

1
6
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь