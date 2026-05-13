ЭЦП обязательна: с 17 мая в Казахстане меняются правила приема на работу

В стране пересмотрели порядок работы с Единой системой учета трудовых договоров. Новые нормы связаны с цифровизацией и внедрением Цифрового кодекса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

И.о. министра труда и социальной защиты населения Казахстана 30 апреля 2026 года подписал приказ, которым внесены изменения в правила ведения Единой системы учета трудовых договоров (ЕСУТД), а также в ряд других нормативных актов. Документ направлен на обновление терминологии и дальнейший переход к цифровому формату учета трудовых отношений.

Переход к «цифровым системам»: что изменилось в терминологии

Одним из ключевых изменений стало обновление используемых понятий.

Теперь в нормативных документах:

термин «информационная система» заменен на «цифровая система»;

«объекты информатизации» — на «цифровые объекты».

Также актуализированы определения ЕСУТД, портала «электронного правительства» и электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Кроме того, портал «Электронная биржа труда» теперь официально называется единой цифровой платформой занятости.

Как будет работать регистрация трудовых договоров

Обновленные правила уточняют порядок передачи данных в ЕСУТД.

Работодатель сможет направлять сведения о трудовых договорах несколькими способами:

через интеграцию собственной кадровой системы с ЕСУТД;

через единую цифровую платформу занятости;

либо через другие цифровые системы учета, подключенные к ЕСУТД.

При использовании интеграции компания самостоятельно организует техническое подключение своей кадровой системы.

Регистрация через цифровую платформу

Если работодатель работает через платформу занятости:

он создает личный кабинет;

подтверждает данные с помощью ЭЦП;

заполняет сведения о трудовом договоре;

отправляет их в ЕСУТД, подписывая электронной подписью.

Как работники будут получать данные

Внесенные работодателем изменения будут автоматически отображаться в системе.

Работник сможет:

просматривать свои данные через личный кабинет на портале «электронного правительства»;

получать информацию о трудовой деятельности в течение одного рабочего дня после внесения сведений работодателем.

Доступ работодателей к данным сотрудников

Работодатели смогут получать сведения о кандидатах и действующих сотрудниках из ЕСУТД, но только при выполнении условий:

наличие интеграции систем;

получение предварительного согласия работника или соискателя;

подтверждение согласия через ЭЦП.

Согласие дается напрямую в цифровой системе кадрового учета работодателя.

Что еще изменится в сфере соцуслуг и экспертизы

Аналогичные корректировки внесены сразу в ряд других нормативных документов, включая:

правила медико-социальной экспертизы;

стандарты оказания социальных услуг в стационаре, на дому и в полустационаре;

правила формирования тарифов на соцуслуги;

порядок работы независимых экспертов МСЭ;

правила оказания госуслуг по распоряжению имуществом недееспособных граждан.

Когда вступают в силу новые правила

Документ вступает в силу с 17 мая 2026 года.

Отдельные нормы начнут действовать позже — с 12 июля 2026 года.