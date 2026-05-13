Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
13.05.2026, 09:40

Пожизненный срок за «подработку»: МВД Казахстана выступило с экстренным предупреждением для молодежи

Новости Казахстана 0 1 386

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с обращением к школьникам и студентам накануне начала летних каникул, призвав их быть особенно внимательными к сомнительным предложениям о «быстром заработке», сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: gov.kz
Ведомство предупреждает, что в период каникул в интернете и социальных сетях чаще появляются объявления, обещающие легкие деньги, высокий доход и простую работу без усилий. Однако за подобными предложениями нередко скрывается вовлечение в незаконную деятельность.

Опасные предложения в интернете

По данным МВД, одной из распространенных схем является привлечение молодежи к деятельности, связанной с распространением и рекламой наркотиков, в том числе в роли курьеров и закладчиков.

В ведомстве подчеркивают, что такие предложения могут выглядеть безобидно, но фактически приводят к участию в тяжких преступлениях.

Уголовная ответственность с 16 лет

МВД напомнило, что ответственность за наркопреступления в Казахстане наступает с 16-летнего возраста.

При этом наказание за подобные деяния может быть крайне строгим — вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Важно понимать: это не просто риск, это уголовное преступление. Одна “легкая подработка” может перечеркнуть всю жизнь», — говорится в обращении ведомства.

Призыв к осторожности

В МВД призвали молодежь полностью отказываться от сомнительных предложений о заработке, особенно если они поступают от неизвестных лиц в интернете.

В ведомстве подчеркнули, что свобода и будущее важнее любых быстрых денег, а последствия необдуманных решений могут оказаться необратимыми.

«Не рискуйте своей свободой, судьбой и жизнью ради иллюзии быстрых денег», — отметили в министерстве.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь