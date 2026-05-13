Пожизненный срок за «подработку»: МВД Казахстана выступило с экстренным предупреждением для молодежи

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с обращением к школьникам и студентам накануне начала летних каникул, призвав их быть особенно внимательными к сомнительным предложениям о «быстром заработке», сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Ведомство предупреждает, что в период каникул в интернете и социальных сетях чаще появляются объявления, обещающие легкие деньги, высокий доход и простую работу без усилий. Однако за подобными предложениями нередко скрывается вовлечение в незаконную деятельность.
Опасные предложения в интернете
По данным МВД, одной из распространенных схем является привлечение молодежи к деятельности, связанной с распространением и рекламой наркотиков, в том числе в роли курьеров и закладчиков.
В ведомстве подчеркивают, что такие предложения могут выглядеть безобидно, но фактически приводят к участию в тяжких преступлениях.
Уголовная ответственность с 16 лет
МВД напомнило, что ответственность за наркопреступления в Казахстане наступает с 16-летнего возраста.
При этом наказание за подобные деяния может быть крайне строгим — вплоть до пожизненного лишения свободы.
«Важно понимать: это не просто риск, это уголовное преступление. Одна “легкая подработка” может перечеркнуть всю жизнь», — говорится в обращении ведомства.
Призыв к осторожности
В МВД призвали молодежь полностью отказываться от сомнительных предложений о заработке, особенно если они поступают от неизвестных лиц в интернете.
В ведомстве подчеркнули, что свобода и будущее важнее любых быстрых денег, а последствия необдуманных решений могут оказаться необратимыми.
«Не рискуйте своей свободой, судьбой и жизнью ради иллюзии быстрых денег», — отметили в министерстве.
