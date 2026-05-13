13.05.2026, 10:17

В Казахстане хотят обложить налогом владельцев «лишних» квартир: к чему это приведет

Инициатива по повышению налога на второе и последующее жилье может привести к росту арендных ставок и снижению инвестиционной привлекательности рынка недвижимости, считает глава Федерации недвижимости Ермек Мусрепов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

В Казахстане обсуждают повышение налога на второе жилье

Глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова в одном из YouTube-подкастов предложила увеличить налоговую нагрузку для граждан, владеющих второй, третьей и последующими квартирами. По ее мнению, для части населения такие объекты стали инвестиционным активом, тогда как другие казахстанцы не могут позволить себе даже первое жилье.

Она отметила, что ужесточение налоговой политики может способствовать «усреднению» цен на рынке недвижимости и повышению доступности жилья.

«Спорная инициатива с точки зрения экономики и права»

Глава Федерации недвижимости Ермек Мусрепов раскритиковал предложение, заявив, что оно вызывает вопросы как с экономической, так и с правовой стороны.

По его словам, право собственности в Казахстане гарантировано Конституцией, а граждане, законно приобретающие недвижимость и уплачивающие налоги, не должны подвергаться дополнительному фискальному давлению только из-за количества объектов.

Риск дискриминационного подхода к собственности

Эксперт считает, что введение повышенного налога на второе жилье может создать опасный прецедент, при котором аналогичные ограничения начнут применяться и к другим активам — автомобилям, земельным участкам или коммерческой недвижимости.

Он также отверг аргумент о том, что сдаваемые квартиры можно приравнивать к коммерческим объектам, подчеркнув, что жилой фонд сохраняет свой статус независимо от способа использования.

Возможные последствия для рынка аренды

По оценке Мусрепова, инициатива может привести к нескольким негативным эффектам:

  • рост стоимости аренды, так как владельцы переложат налоговую нагрузку на арендаторов;
  • увеличение доли «серого» рынка аренды и снижение прозрачности сделок;
  • сокращение инвестиционной привлекательности жилья.

В итоге, по его словам, пострадать могут арендаторы — молодые семьи, студенты и граждане без возможности приобрести собственное жилье.

Удар по строительному сектору

Эксперт также предупреждает о возможном снижении интереса инвесторов к жилой недвижимости. Это может отразиться на строительной отрасли, которая является одним из ключевых драйверов экономики Казахстана — от строительства и производства материалов до ипотечного кредитования и занятости.

Почему жилье недоступно: проблема глубже налогов

Мусрепов считает, что идея о том, что ограничение количества квартир у инвесторов сделает жилье доступнее, не соответствует мировой практике.

Основные причины недоступности жилья, по его мнению, связаны с другими факторами:

  • низкие доходы населения;
  • высокая стоимость строительства;
  • дорогие ипотечные кредиты;
  • дефицит инженерной инфраструктуры;
  • ограниченное предложение качественного жилья.

Альтернатива: развитие рынка и инфраструктуры

Вместо усиления налоговой нагрузки эксперт предлагает сосредоточиться на системных мерах:

  • расширение земель под строительство и развитие инфраструктуры;
  • снижение стоимости ипотечного кредитования;
  • формирование прозрачного рынка арендного жилья;
  • рост доходов населения.

Он подчеркнул, что ключевым фактором остается предсказуемость правил игры. Любые инициативы, создающие неопределенность в вопросах частной собственности, могут негативно повлиять на инвестиционный климат страны.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь