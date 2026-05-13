13.05.2026, 10:52

Нацбанк Казахстана выставил ультиматум всем кредиторам: что изменится с 16 мая

В Казахстане утверждены новые предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским займам и микрокредитам. Изменения вступят в силу с 16 мая 2026 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz

В Казахстане пересмотрены максимальные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по займам и микрокредитам. Соответствующее решение принято совместным постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка Республики Казахстан.

Документ направлен на регулирование условий кредитования в банковском секторе и микрофинансовых организациях, а также на ограничение предельной стоимости займов для населения.

Предельные ставки для банков

Для банков второго уровня установлены следующие максимальные значения ГЭСВ:

  • до 46% — по беззалоговым потребительским займам;
  • до 35% — по займам, обеспеченным залогом;
  • до 25% — по ипотечным жилищным займам.

Таким образом, наиболее высокие ставки сохраняются по необеспеченным кредитам, тогда как ипотечное кредитование остается в рамках наиболее низкого лимита.

Условия для микрофинансовых организаций

Для микрофинансовых организаций (МФО) также определены предельные параметры:

  • до 46% — по стандартным микрокредитам;
  • до 0,3% в день (но не более 179% ГЭСВ) — по так называемым «займам до зарплаты», выдаваемым на срок до 45 дней и сумму до 45 МРП.

Такие ограничения направлены на регулирование краткосрочного кредитования, которое традиционно относится к наиболее дорогим финансовым продуктам.

Контроль за соблюдением ставок

В постановлении отдельно указано, что установленные лимиты должны соблюдаться не только при заключении договора, но и при любых изменениях его условий — включая пересмотр ставок, комиссий и дополнительных платежей.

Это означает, что кредитные организации не смогут обходить ограничения через изменение структуры договора уже после его оформления.

Когда вступят в силу изменения

Новые правила начнут действовать с 16 мая 2026 года. С этого момента банки и микрофинансовые организации обязаны применять обновленные предельные значения ГЭСВ при выдаче займов населению.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь