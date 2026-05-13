Полиция Казахстана взорвала Казнет кавером на Barbie Girl про закладчиков (видео)

Сотрудники Департамента полиции Костанайской области неожиданно стали героями соцсетей после публикации креативного профилактического ролика о наркопреступлениях. Видео, снятое под культовый хит 1990-х «Barbie Girl» группы Aqua, всего за сутки собрало сотни тысяч просмотров и вызвало бурную реакцию пользователей Казнета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из видео

Ролик появился в Instagram-аккаунте костанайской полиции 12 мая и был адресован так называемым закладчикам — людям, распространяющим наркотики через тайники. Вместо привычного строгого обращения сотрудники полиции выбрали необычный формат: юмористическую песню с предупреждением об уголовной ответственности.

Полицейские спели о последствиях наркоторговли

В начале видео один из сотрудников полиции прямо заявил, что незаконный оборот наркотиков влечет уголовную ответственность, а затем под знаменитую мелодию рассказал, что ждет нарушителей закона.

В ролике фигурируют сотрудники СОБРа и автозак, а текст песни в шуточной форме описывает задержание закладчика и возможное наказание — от условного срока до многолетнего лишения свободы.

Особое внимание пользователей привлекла подача материала: вместо стандартной профилактической агитации правоохранители сделали ставку на юмор, иронию и популярный музыкальный тренд.

Видео быстро стало вирусным

На момент публикации материала ролик уже набрал более 329 тысяч просмотров, около 35,5 тысячи лайков и свыше 1200 комментариев. При этом статистика продолжает стремительно расти.

Пользователи соцсетей активно делились видео и оставляли десятки восторженных отзывов. Многие отметили чувство юмора сотрудников полиции, современный подход к профилактике правонарушений и удачное попадание в интернет-тренды.

Комментаторы писали, что ролик получился «классным», «позитивным» и «понятным для молодежи». Некоторые даже шутили, что после просмотра захотели пойти служить в МВД.

Отдельные пользователи отметили, что подобный формат способен гораздо эффективнее донести информацию до молодой аудитории, чем традиционные официальные обращения.

Видео заметила Ксения Собчак

Необычный ролик вышел далеко за пределы Казахстана. На него обратила внимание российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она рассказала о видео в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Это еще больше увеличило интерес к публикации и привлекло дополнительную аудиторию из других стран.

Полиция все чаще использует соцсети и тренды

В последние годы казахстанские правоохранительные органы все активнее используют соцсети, мемы и популярные музыкальные форматы для профилактики преступлений и общения с молодежью. Такой контент быстрее распространяется в интернете и вызывает больше вовлеченности у пользователей.

Судя по реакции аудитории, эксперимент костанайских полицейских оказался весьма успешным и стал одним из самых обсуждаемых видео последних дней в Казнете.