В Казахстане представят майскую программу по благосостоянию народа: Жумангарин раскрыл главную «фишку»

Министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе общения с прессой в кулуарах Мажилиса сообщил о финальной стадии подготовки масштабной программы по улучшению благосостояния граждан. По словам главы ведомства, документ практически готов и будет официально представлен общественности уже до конца мая 2026 года.
Основной целью программы является не просто временная поддержка, а создание фундаментальных условий для стабильного роста доходов казахстанцев.
Отвечая на вопросы журналистов о том, на чем именно будет базироваться рост благосостояния, Жумангарин подчеркнул, что ключевым фактором станет создание «твердых» и долгосрочных рабочих мест. Министр акцентировал внимание на том, что социальные гарантии напрямую зависят от экономической устойчивости страны.
«Самая большая фишка — это создание надежных рабочих мест. Другой альтернативы не существует. Все остальные меры — государственные пособия, социальные и пенсионные выплаты — всегда будут производными от общего экономического "самочувствия" государства», — пояснил министр.
Финансовой основой для масштабных преобразований станут средства, полученные в ходе налоговой реформы. Общая сумма дополнительных поступлений оценивается в 2 триллиона тенге. Эти средства правительство планирует распределить следующим образом:
Инвестиции в индустриализацию (1 трлн тенге): Средства переданы холдингу «Байтерек» для финансирования строительства крупных промышленных предприятий. Это обеспечит рынок труда стабильными вакансиями с высокой оплатой.
Развитие сельских территорий (1 трлн тенге): Оставшаяся часть суммы направлена на стимулирование бизнеса в аулах и селах, чтобы минимизировать разрыв в уровне жизни между городом и деревней.
Министр поделился интересными данными о текущем состоянии заработных плат. Несмотря на определенные кризисные явления в отдельных отраслях, аграрный сектор демонстрирует неожиданно позитивную динамику.
Лидеры роста: Сельское хозяйство стало одной из немногих сфер, где зафиксирован реальный рост заработных плат в текущем году.
Зоны риска: Снижение уровня доходов наблюдается в финансовом секторе и строительной отрасли.
Рост зарплат в селе Жумангарин назвал «очень хорошим показателем», подтверждающим правильность выбранного курса на поддержку регионов. Ожидается, что после презентации новой программы в мае, механизмы создания рабочих мест в реальном секторе экономики заработают в полную силу.
