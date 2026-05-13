«Золотой зять» в эфире: зачем беглый родственник Масимова заделался в блогеры

Вокруг Азамата Капенова, зятя бывшего главы КНБ Карима Масимова, развернулась новая волна внимания. Фигурант уголовных расследований в Казахстане и за рубежом оказался в центре международного розыска и активно комментирует ситуацию в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Kozachkov offside.

Кто такой Азамат Капенов и почему о нем заговорили

В социальных сетях набирает популярность блогер Азамат Капенов, который в последнее время регулярно заявляет о своей невиновности. Интерес к его персоне усилился после сообщений о том, что он объявлен в международный розыск по линии Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.

Отдельно отмечается, что вопросы к нему также имеются у других правоохранительных структур, включая антикоррупционные органы, которые начали проверку еще несколько лет назад.

Уголовные дела и претензии силовиков

По данным расследований, Капенов фигурирует сразу в нескольких эпизодах. В Казахстане его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках дела, связанного с деятельностью в системе железнодорожных перевозок.

Речь идет о проверках, начавшихся еще в 2015 году в отношении АО «Қазтеміртранс», дочерней структуры КТЖ. Тогда следствие изучало возможные схемы предоставления значительных скидок отдельным компаниям на сумму около 5 миллиардов тенге.

Позднее дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям, однако в 2025 году Генеральная прокуратура отменила это решение, после чего расследование возобновилось.

Карьера, бизнес и начало проверок

Азамат Капенов получил гражданство Казахстана в 2001 году, а спустя годы, в 2015-м, женился на Тамиле Карим — дочери Карима Масимова.

Именно в этот период он активно работал в транспортной и логистической сфере. Параллельно с карьерным ростом начали появляться жалобы от участников рынка грузоперевозок, которые утверждали о возможных перекосах в тарифной политике и неравных условиях работы.

Именно эти сигналы, как отмечается, стали одной из причин начала проверок в «Қазтеміртрансе».

Паспорта, смена гражданства и зарубежные связи

После периода активной деятельности в Казахстане у Капенова закончился срок действия документов, и он начал оформлять гражданство других стран.

Сообщается, что впоследствии он получил паспорт Российской Федерации, затем — гражданство Кыргызстана, а в 2024 году оформил резидентство в Объединенных Арабских Эмиратах.

Эти изменения, по мнению наблюдателей, могли осложнить возможную экстрадицию и юридические процедуры в отношении него.

При этом связи с Казахстаном он полностью не разрывал: его семья продолжает вести бизнес в стране, а сам Капенов периодически посещал Астану.

Розыск, задержания и перемещения

По имеющейся информации, летом прошлого года Капенов был задержан в ОАЭ по запросу казахстанских органов. Однако позже ему удалось покинуть страну и выехать в Кыргызстан.

В настоящее время он находится там, имея обязательство являться по вызову правоохранительных органов. При этом вопрос его возможной экстрадиции в Казахстан остается открытым.

Ситуацию осложняет его статус в нескольких юрисдикциях, что делает процесс правового взаимодействия более многоуровневым.

Неожиданные параллельные эпизоды расследования

Дополнительное внимание привлек эпизод с другим фигурантом дела — Павлом Юном. В Казахстане он проходит как свидетель, однако за рубежом оказался объектом интереса кыргызских силовых структур.

После активизации расследования в отношении Капенова в Кыргызстане был направлен запрос на его задержание.

Этот шаг вызвал вопросы у наблюдателей, которые связывают действия правоохранительных органов с общей динамикой дела.

Что происходит вокруг дела сейчас

Ситуация вокруг Азамата Капенова продолжает развиваться на фоне его публичной активности и международного статуса. Одновременно растет интерес к его зарубежным связям и юридическим маневрам.

Эксперты и наблюдатели отмечают, что дело приобретает транснациональный характер и может развиваться сразу в нескольких юрисдикциях.

История Азамата Капенова остается открытой и продолжает вызывать общественный и медийный интерес. На фоне международного розыска, смены гражданства и активной публичной позиции он остается одной из самых обсуждаемых фигур в связанных расследованиях.