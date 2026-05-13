Сколько тенге «украли» у каждого казахстанца под видом роста зарплат

Несмотря на статистический рост выплат, покупательная способность граждан Казахстана продолжает падать. По итогам I квартала 2026 года реальные заработные платы сократились на 2,3% из-за давления инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Парадокс цифр: номинальный рост vs реальное падение

Согласно свежим данным статистики, среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане достигла отметки в 461,5 тыс. тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель на бумаге вырос на 9,1%. Однако этот рост оказался «иллюзорным»: высокий уровень инфляции не только нивелировал прибавку, но и увел реальные доходы населения в минус.

Эксперты отмечают, что текущая экономическая ситуация создает разрыв между номинальными начислениями и тем, что граждане фактически могут позволить себе купить на эти деньги.

Отрасли-лидеры: где доходы еще сопротивляются инфляции

Лишь в нескольких секторах экономики рост зарплат смог обогнать индекс потребительских цен. Самую динамичную прибавку продемонстрировал агропромышленный комплекс:

Сельское, лесное и рыбное хозяйства: номинальный рост на 20,3% (реальный — 7,7%).

Финансы и страхование: оклады выросли на 18,1% (реально на 5,7%).

ЖКХ и водоснабжение: увеличение на 16,5% (в реальном выражении — 4,3%).

Энергетика: номинальный подъем на 14,7% обеспечил реальный прирост в 2,7%.

Транспортная отрасль едва удержалась в плюсе: при росте на 12,9% реальная выгода сотрудников составила всего 1,1%. В промышленности ситуация еще более тревожная — там реальные выплаты просели на 0,1%.

Кто пострадал больше всего?

Наиболее ощутимое падение уровня жизни зафиксировано среди работников бюджетной сферы и сферы услуг. Список отраслей с отрицательной динамикой реальных доходов выглядит следующим образом:

Связь и информация: падение на 8%; Образование: падение на 6,7%; HoReCa (отели и общепит): падение на 6,4%; Здравоохранение: несмотря на рост номинальных окладов на 7%, реально врачи и медперсонал стали получать на 5,3% меньше.

Также снижение затронуло научную деятельность (-4,4%) и административное обслуживание (-3,2%).

Региональный разрез и медианные показатели

В географическом плане наиболее активно зарплаты росли в «новых» и индустриальных регионах. В лидерах по темпам роста номинальных выплат оказались:

Область Абай (+14,2%);

Павлодарская область (+12,4%);

Область Жетісу (+12,2%).

Алматы показал умеренный рост на уровне 10,7%.

Важным индикатором остается медианная зарплата, которая по итогам января-марта 2026 года составила 331,5 тыс. тенге. Этот показатель считается более объективным, чем среднеарифметический, так как он демонстрирует сумму, которую получает типичный работник (ровно половина населения получает больше этой суммы, а половина — меньше).

Справочная информация

Для понимания методологии: номинальная зарплата — это сумма, начисленная работнику до вычета налогов и сборов. Реальная зарплата рассчитывается путем корректировки номинального показателя на индекс потребительских цен. Именно она отражает фактический объем товаров и услуг, который можно приобрести на заработанные средства.