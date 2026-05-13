18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.63
547.69
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.05.2026, 14:59

Сколько тенге «украли» у каждого казахстанца под видом роста зарплат

Новости Казахстана 0 1 156

Несмотря на статистический рост выплат, покупательная способность граждан Казахстана продолжает падать. По итогам I квартала 2026 года реальные заработные платы сократились на 2,3% из-за давления инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Парадокс цифр: номинальный рост vs реальное падение

Согласно свежим данным статистики, среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане достигла отметки в 461,5 тыс. тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель на бумаге вырос на 9,1%. Однако этот рост оказался «иллюзорным»: высокий уровень инфляции не только нивелировал прибавку, но и увел реальные доходы населения в минус.

Эксперты отмечают, что текущая экономическая ситуация создает разрыв между номинальными начислениями и тем, что граждане фактически могут позволить себе купить на эти деньги.

Отрасли-лидеры: где доходы еще сопротивляются инфляции

Лишь в нескольких секторах экономики рост зарплат смог обогнать индекс потребительских цен. Самую динамичную прибавку продемонстрировал агропромышленный комплекс:

  • Сельское, лесное и рыбное хозяйства: номинальный рост на 20,3% (реальный — 7,7%).

  • Финансы и страхование: оклады выросли на 18,1% (реально на 5,7%).

  • ЖКХ и водоснабжение: увеличение на 16,5% (в реальном выражении — 4,3%).

  • Энергетика: номинальный подъем на 14,7% обеспечил реальный прирост в 2,7%.

Транспортная отрасль едва удержалась в плюсе: при росте на 12,9% реальная выгода сотрудников составила всего 1,1%. В промышленности ситуация еще более тревожная — там реальные выплаты просели на 0,1%.

Кто пострадал больше всего?

Наиболее ощутимое падение уровня жизни зафиксировано среди работников бюджетной сферы и сферы услуг. Список отраслей с отрицательной динамикой реальных доходов выглядит следующим образом:

  1. Связь и информация: падение на 8%;

  2. Образование: падение на 6,7%;

  3. HoReCa (отели и общепит): падение на 6,4%;

  4. Здравоохранение: несмотря на рост номинальных окладов на 7%, реально врачи и медперсонал стали получать на 5,3% меньше.

Также снижение затронуло научную деятельность (-4,4%) и административное обслуживание (-3,2%).

Региональный разрез и медианные показатели

В географическом плане наиболее активно зарплаты росли в «новых» и индустриальных регионах. В лидерах по темпам роста номинальных выплат оказались:

  • Область Абай (+14,2%);

  • Павлодарская область (+12,4%);

  • Область Жетісу (+12,2%).

  • Алматы показал умеренный рост на уровне 10,7%.

Важным индикатором остается медианная зарплата, которая по итогам января-марта 2026 года составила 331,5 тыс. тенге. Этот показатель считается более объективным, чем среднеарифметический, так как он демонстрирует сумму, которую получает типичный работник (ровно половина населения получает больше этой суммы, а половина — меньше).

Справочная информация

Для понимания методологии: номинальная зарплата — это сумма, начисленная работнику до вычета налогов и сборов. Реальная зарплата рассчитывается путем корректировки номинального показателя на индекс потребительских цен. Именно она отражает фактический объем товаров и услуг, который можно приобрести на заработанные средства.

1
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь