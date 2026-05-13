Kaspi.kz стал генеральным партнером Международной олимпиады по искусственному интеллекту IOAI 2026 в Астане

В олимпиаде примут участие более 400 школьников и студентов из 100 стран, а также наставники команд, международные эксперты и представители технологической индустрии. Организатором IOAI 2026 выступает Федерация спортивного программирования Республики Казахстан. Мероприятие пройдет под патронажем Президента Республики Казахстан и UNESCO. Глобальными спонсорами олимпиады выступают Google, Huawei и другие ведущие технологические компании.

Проведение IOAI 2026 в Астане — важное событие для Казахстана. Наша страна становится одной из площадок, где собираются самые талантливые молодые люди мира, чтобы соревноваться в одной из ключевых технологий будущего — искусственном интеллекте.

Казахстанские школьники и студенты уже показывают высокий уровень на международной арене. На IOAI 2025 в Китае команда Казахстана заняла 4-е место среди 100 лучших команд мира. В 2024 году Казахстан также принимал ICPC World Finals, один из самых престижных мировых чемпионатов по спортивному программированию.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:

Мы гордимся тем, что Казахстан принимает Международную олимпиаду по искусственному интеллекту IOAI 2026. Это событие мирового уровня и большая возможность для наших школьников и студентов показать свой талант, знания и амбиции. Kaspi.kz активно развивает и применяет искусственный интеллект в своих продуктах и сервисах, чтобы делать их удобнее, безопаснее и полезнее для миллионов клиентов и сотен тысяч предпринимателей. Поддержка AI-олимпиады — это вклад нашей компании в развитие нового поколения специалистов, которые будут создавать технологии будущего в Казахстане. Для нас важно, чтобы молодые казахстанцы не только пользовались современными технологиями, но и создавали их. Мы рады стать генеральным партнером IOAI 2026 и благодарим Федерацию за партнерство. Желаем команде Казахстана новых побед!

Поддержка IOAI 2026 продолжает долгосрочную работу Kaspi.kz по развитию технологического образования в Казахстане. Компания поддерживает образовательные инициативы, соревнования по программированию и кибербезопасности, а также помогает молодым талантам получать практические знания и опыт.

IOAI 2026 в Астане — это не только международное соревнование. Это возможность показать миру, что Казахстан — страна талантливых инженеров, сильной молодежи и больших технологических амбиций.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнёров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, госуслуги и другие ежедневные сервисе. В Турции Kaspi.kz владеет владеет Hepsiburada — одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.