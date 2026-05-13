18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.63
547.69
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.05.2026, 16:34

Списки расширены: кому из рядовых казахстанцев всё-таки придется сдать форму 270.00 до 15 сентября

Новости Казахстана 0 1 616

Срок сдачи ежегодной декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) в Казахстане истекает 15 сентября 2026 года. Несмотря на частичную отмену всеобщего декларирования, тысячи граждан по-прежнему обязаны отчитаться перед налоговой — за просрочку или ошибки предусмотрены денежные взыскания и проверки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: myfin.by
Фото: myfin.by

Реформа системы: что изменилось в 2026 году

Всеобщее декларирование в Казахстане, стартовавшее в 2021 году, претерпело значительные изменения. Главное новшество — отмена обязательного «входа» в систему (формы 250.00) для большинства рядовых граждан с 2025 года. Власти решили избавить студентов, пенсионеров и наемных работников без дополнительных активов от бумажной волокиты.

Однако для тех, кто уже находится в системе или обладает специфическими активами, правила стали строже. В частности, форма 240.00 теперь упразднена, а данные о зарубежных счетах и доходах включены в единую форму 270.00. Также фокус налоговиков сместился: теперь не нужно детально расписывать зарплату, с которой уже уплачены налоги, — КГД интересуют ваши активы за границей, криптовалюта и крупные сделки.

Кто обязан сдать форму 270.00 до 15 сентября

В 2026 году круг лиц, подлежащих отчетности, остается обширным. Обязанность сдать декларацию касается следующих категорий:

  • Госслужащие и их семьи: Сотрудники акиматов, министерств, судьи, работники квазигоссектора и их супруги. Важно: если чиновник уволен по отрицательным мотивам, он обязан отчитываться еще 3 года.

  • Бизнес-сектор: Руководители ТОО и учредители с долей участия более 10%. Даже если компания «нулевая» и не приносит прибыли, статус обязывает подать отчет.

  • Владельцы зарубежных активов: Те, у кого на 31 декабря 2025 года были счета в иностранных банках на сумму свыше 1000 МРП (более 4,3 млн тенге), недвижимость или транспорт за границей.

  • Инвесторы и криптоэнтузиасты: Владельцы цифровых активов (Bitcoin, USDT и др.) на любых биржах (Binance, Bybit) и счетов у иностранных брокеров (Interactive Brokers и др.).

  • Покупатели дорогого имущества: Граждане, совершившие за год покупки на общую сумму свыше 20 000 МРП (около 86,5 млн тенге). Сюда входят квартиры, машины премиум-класса и земельные участки.

Налоги на недвижимость: новые сроки владения

С 2026 года вступили в силу нормы нового Налогового кодекса, направленные на борьбу со спекуляциями. Теперь при продаже недвижимости, которой вы владели менее двух лет (ранее был один год), необходимо уплатить индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10% от прибыли (разницы между ценой покупки и продажи). Этот доход также в обязательном порядке отражается в форме 270.00.

Штрафные санкции и типичные ошибки

Налоговые органы подчеркивают: за первую ошибку или просрочку полагается предупреждение. Однако повторное нарушение в течение года повлечет штраф по статье 272 КоАП в размере 3 МРП (12 975 тенге в 2026 году).

Гораздо серьезнее наказывают за сокрытие доходов:

  • Штраф 200% от суммы неуплаченных налогов за сокрытие объектов налогообложения.

  • Двойное взыскание: если вы «забыли» указать зарубежный счет или криптовалюту, финансовые потери могут в три раза превысить сумму самого налога.

Топ-3 ошибки налогоплательщиков:

  1. Неподтвержденные подарки: Указание крупных сумм как «подарка от родственников» без нотариального договора. Для КГД такие деньги считаются доходом.

  2. Забытые счета: Игнорирование неиспользуемых карт иностранных необанков.

  3. Путаница форм: Попытка сдать 270-ю форму без предварительной подачи «входной» 250-й.

Как подать декларацию: доступные способы

Для удобства граждан предусмотрено четыре основных пути подачи документа:

  1. Портал eGov.kz и Кабинет налогоплательщика: Самый надежный способ через ЭЦП.

  2. Приложение e-Salyk Azamat: Идеально подходит для смартфонов, вход возможен по биометрии.

  3. ЦОНы и Управления госдоходов: Личный визит для тех, кто предпочитает бумажный формат (требуется предварительная запись).

  4. Почта: Заказным письмом с уведомлением (датой подачи считается дата на штампе отправки).

Важный совет: Если вы обнаружили ошибку после отправки, не ждите уведомления от налоговой. Подайте «дополнительную» декларацию самостоятельно — это позволит избежать санкций.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь