Списки расширены: кому из рядовых казахстанцев всё-таки придется сдать форму 270.00 до 15 сентября

Срок сдачи ежегодной декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) в Казахстане истекает 15 сентября 2026 года. Несмотря на частичную отмену всеобщего декларирования, тысячи граждан по-прежнему обязаны отчитаться перед налоговой — за просрочку или ошибки предусмотрены денежные взыскания и проверки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Реформа системы: что изменилось в 2026 году

Всеобщее декларирование в Казахстане, стартовавшее в 2021 году, претерпело значительные изменения. Главное новшество — отмена обязательного «входа» в систему (формы 250.00) для большинства рядовых граждан с 2025 года. Власти решили избавить студентов, пенсионеров и наемных работников без дополнительных активов от бумажной волокиты.

Однако для тех, кто уже находится в системе или обладает специфическими активами, правила стали строже. В частности, форма 240.00 теперь упразднена, а данные о зарубежных счетах и доходах включены в единую форму 270.00. Также фокус налоговиков сместился: теперь не нужно детально расписывать зарплату, с которой уже уплачены налоги, — КГД интересуют ваши активы за границей, криптовалюта и крупные сделки.

Кто обязан сдать форму 270.00 до 15 сентября

В 2026 году круг лиц, подлежащих отчетности, остается обширным. Обязанность сдать декларацию касается следующих категорий:

Госслужащие и их семьи: Сотрудники акиматов, министерств, судьи, работники квазигоссектора и их супруги. Важно: если чиновник уволен по отрицательным мотивам, он обязан отчитываться еще 3 года.

Бизнес-сектор: Руководители ТОО и учредители с долей участия более 10%. Даже если компания «нулевая» и не приносит прибыли, статус обязывает подать отчет.

Владельцы зарубежных активов: Те, у кого на 31 декабря 2025 года были счета в иностранных банках на сумму свыше 1000 МРП (более 4,3 млн тенге), недвижимость или транспорт за границей.

Инвесторы и криптоэнтузиасты: Владельцы цифровых активов (Bitcoin, USDT и др.) на любых биржах (Binance, Bybit) и счетов у иностранных брокеров (Interactive Brokers и др.).

Покупатели дорогого имущества: Граждане, совершившие за год покупки на общую сумму свыше 20 000 МРП (около 86,5 млн тенге). Сюда входят квартиры, машины премиум-класса и земельные участки.

Налоги на недвижимость: новые сроки владения

С 2026 года вступили в силу нормы нового Налогового кодекса, направленные на борьбу со спекуляциями. Теперь при продаже недвижимости, которой вы владели менее двух лет (ранее был один год), необходимо уплатить индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10% от прибыли (разницы между ценой покупки и продажи). Этот доход также в обязательном порядке отражается в форме 270.00.

Штрафные санкции и типичные ошибки

Налоговые органы подчеркивают: за первую ошибку или просрочку полагается предупреждение. Однако повторное нарушение в течение года повлечет штраф по статье 272 КоАП в размере 3 МРП (12 975 тенге в 2026 году).

Гораздо серьезнее наказывают за сокрытие доходов:

Штраф 200% от суммы неуплаченных налогов за сокрытие объектов налогообложения.

Двойное взыскание: если вы «забыли» указать зарубежный счет или криптовалюту, финансовые потери могут в три раза превысить сумму самого налога.

Топ-3 ошибки налогоплательщиков:

Неподтвержденные подарки: Указание крупных сумм как «подарка от родственников» без нотариального договора. Для КГД такие деньги считаются доходом. Забытые счета: Игнорирование неиспользуемых карт иностранных необанков. Путаница форм: Попытка сдать 270-ю форму без предварительной подачи «входной» 250-й.

Как подать декларацию: доступные способы

Для удобства граждан предусмотрено четыре основных пути подачи документа:

Портал eGov.kz и Кабинет налогоплательщика: Самый надежный способ через ЭЦП. Приложение e-Salyk Azamat: Идеально подходит для смартфонов, вход возможен по биометрии. ЦОНы и Управления госдоходов: Личный визит для тех, кто предпочитает бумажный формат (требуется предварительная запись). Почта: Заказным письмом с уведомлением (датой подачи считается дата на штампе отправки).

Важный совет: Если вы обнаружили ошибку после отправки, не ждите уведомления от налоговой. Подайте «дополнительную» декларацию самостоятельно — это позволит избежать санкций.