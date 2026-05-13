В Казахстане могут официально признать новый язык

Депутат Мажилиса Екатерина Смолякова предложила официально признать жестовый язык полноценным языком общения в Казахстане. Соответствующий депутатский запрос был направлен премьер-министру страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По словам парламентария, проблема защиты прав людей с инвалидностью остается одной из наиболее острых социальных тем. Ежегодно в правоохранительные органы поступают десятки тысяч обращений, связанных с нарушением прав граждан с особыми потребностями.
Выступая в Мажилисе, Смолякова отметила, что за сухими цифрами статистики стоят реальные люди, сталкивающиеся с ежедневными трудностями.
По ее данным, ежегодно фиксируется свыше 45 тысяч обращений по вопросам нарушения прав людей с инвалидностью.
— Это не просто статистика. Это голос людей, которые остаются в стороне от общества, — подчеркнула депутат.
Как сообщила парламентарий, сегодня в Казахстане проживают более 30 тысяч граждан с нарушениями слуха и речи. Среди них около 5 тысяч — дети.
По словам депутата, для таких людей жестовый язык является не просто способом коммуникации, а фактически основным инструментом взаимодействия с окружающим миром.
При этом, как отметила Смолякова, жестовый язык до сих пор не имеет официального законодательного статуса в стране.
Депутат заявила, что отсутствие официального признания создает серьезные барьеры для тысяч казахстанцев.
Речь идет о доступе к:
По мнению Смоляковой, без законодательных гарантий люди с нарушениями слуха остаются ограничены в возможности полноценно участвовать в жизни общества.
Отдельное внимание депутат уделила дефициту специалистов по жестовому языку.
По ее информации, в Казахстане работают всего 221 сурдопедагог. При этом подготовкой таких специалистов занимаются только четыре высших учебных заведения.
Сейчас по данной специальности обучаются лишь 35 студентов, что, по словам парламентария, явно недостаточно для покрытия существующих потребностей.
Еще одной проблемой депутат назвала ограничение на услуги сурдоперевода. В настоящее время гражданам с нарушениями слуха предоставляется только 60 часов сурдоперевода в год.
Смолякова считает такой объем недостаточным даже для решения базовых бытовых вопросов.
— Есть походы в больницу, получение госуслуг, учеба, работа, участие в общественной жизни. А мы ограничиваемся 60 часами в год, — отметила она.
В своем запросе депутат попросила правительство:
По мнению депутата, эти меры помогут обеспечить людям с нарушениями слуха более равный доступ к информации, услугам и возможностям в обществе.
