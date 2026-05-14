Смыть не получится: школы Казахстана начали проверять на наркотики секретным методом

В Казахстане внедрена новая методика выявления наркотиков в сточных водах. Исследования уже проводятся в нескольких регионах страны и охватывают различные объекты, включая учебные заведения и развлекательные учреждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В стране активно внедряется современный метод судебной экспертизы, позволяющий определять следы наркотических и психоактивных веществ в сточных водах. Об этом сообщил директор Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Бакытжан Байтилесов на брифинге в СЦК.
По его словам, технология используется на регулярной основе с 2024 года и уже стала частью практики судебно-экспертной работы.
Для проведения исследований были закуплены высокоэффективные жидкостные хроматографы. Сейчас такими приборами оснащены восемь территориальных подразделений.
Байтилесов отметил, что в феврале была официально утверждена методика проведения подобных анализов, что позволило систематизировать работу экспертов.
На сегодняшний день анализ сточных вод осуществляется в ряде регионов страны, включая:
При этом, как уточняется, экспертизы выполняются только по постановлению правоохранительных органов, а их результаты не подлежат разглашению.
Заместитель директора по судебно-медицинским вопросам Назгуль Имамбаева пояснила, что исследования выполняются в химико-токсикологических отделениях судебной экспертизы.
По ее словам, процесс анализа является технически сложным, поскольку концентрация запрещенных веществ в сточных водах крайне низкая.
«Если в моче содержится определенное количество наркотических веществ, то в сточных водах их концентрация значительно ниже. Поэтому анализ требует высокой точности и является трудоемким», — отметила она.
Имамбаева также сообщила, что в 2024–2025 годах по поручению Генеральной прокуратуры проводились исследования сточных вод в ряде объектов социальной инфраструктуры.
В частности, проверки затронули:
Всего было обследовано шесть подобных объектов.
Новый подход позволяет выявлять наличие наркотических веществ на уровне целых учреждений или территорий, что дает возможность оценивать общую ситуацию и потенциальные зоны риска.
