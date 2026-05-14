Смыть не получится: школы Казахстана начали проверять на наркотики секретным методом

В Казахстане внедрена новая методика выявления наркотиков в сточных водах. Исследования уже проводятся в нескольких регионах страны и охватывают различные объекты, включая учебные заведения и развлекательные учреждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

В стране активно внедряется современный метод судебной экспертизы, позволяющий определять следы наркотических и психоактивных веществ в сточных водах. Об этом сообщил директор Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Бакытжан Байтилесов на брифинге в СЦК.

По его словам, технология используется на регулярной основе с 2024 года и уже стала частью практики судебно-экспертной работы.

Современное оборудование и новая методика

Для проведения исследований были закуплены высокоэффективные жидкостные хроматографы. Сейчас такими приборами оснащены восемь территориальных подразделений.

Байтилесов отметил, что в феврале была официально утверждена методика проведения подобных анализов, что позволило систематизировать работу экспертов.

Где проводятся исследования

На сегодняшний день анализ сточных вод осуществляется в ряде регионов страны, включая:

Павлодарскую область

Мангистаускую область

Астану

Алматы

Шымкент

Караганду

Актюбинскую область

Жамбылскую область

При этом, как уточняется, экспертизы выполняются только по постановлению правоохранительных органов, а их результаты не подлежат разглашению.

Как проводится анализ

Заместитель директора по судебно-медицинским вопросам Назгуль Имамбаева пояснила, что исследования выполняются в химико-токсикологических отделениях судебной экспертизы.

По ее словам, процесс анализа является технически сложным, поскольку концентрация запрещенных веществ в сточных водах крайне низкая.

«Если в моче содержится определенное количество наркотических веществ, то в сточных водах их концентрация значительно ниже. Поэтому анализ требует высокой точности и является трудоемким», — отметила она.

Проверки школ и ночных клубов

Имамбаева также сообщила, что в 2024–2025 годах по поручению Генеральной прокуратуры проводились исследования сточных вод в ряде объектов социальной инфраструктуры.

В частности, проверки затронули:

школы

университеты

колледжи

развлекательные заведения, включая ночные клубы

Всего было обследовано шесть подобных объектов.

Зачем используется методика

Новый подход позволяет выявлять наличие наркотических веществ на уровне целых учреждений или территорий, что дает возможность оценивать общую ситуацию и потенциальные зоны риска.