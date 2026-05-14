Новый формат жертвоприношения на Курбан айт в Казахстане: ДУМК запустило спецсайт и оплату по QR

Казахстанцы получили возможность совершить обряд жертвоприношения в дистанционном формате через специализированную цифровую платформу, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДУМК .

В преддверии священного праздника Курбан айт Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) официально объявило о старте ежегодной благотворительной акции. Проект ориентирован на создание максимально комфортных условий для верующих, особенно для жителей мегаполисов, где организация обряда в традиционном формате может быть затруднена из-за санитарных норм или нехватки времени.

Дистанционный формат: удобство и прозрачность

Как сообщили в ДУМК, в 2026 году практика совмещения офлайн и онлайн-форматов сохраняется. Для реализации дистанционных заказов запущен специальный веб-портал, который позволяет автоматизировать процесс выбора и оплаты жертвенного животного.

Процедура максимально упрощена:

Пользователь заходит на сайт и выбирает вид животного.

Оплата производится мгновенно через систему Kaspi QR .

После подтверждения платежа заказчик получает СМС-уведомление на мобильный номер.

Правила выбора животных: индивидуальное и коллективное участие

Представители духовенства напомнили о канонических правилах совершения обряда, которые учтены в функционале сайта. Согласно нормам шариата:

Мелкий рогатый скот (овцы, козы): Жертвоприношение совершается строго от одного человека. Крупный рогатый скот и верблюды: Допускается как индивидуальное участие, так и коллективное — от группы до семи человек включительно.

Такое распределение позволяет жителям страны объединяться для совершения общего благого дела, что делает обряд более доступным.

Гарантии и отчетность для заказчиков

Одним из ключевых вопросов при онлайн-заказе является уверенность в исполнении обряда. В ДУМК подчеркнули, что система контроля полностью прозрачна. Сразу после того, как жертвоприношение будет совершено в соответствии со всеми религиозными требованиями, заказчику на указанный номер (WhatsApp или Telegram) будет отправлен подробный фото- и видеоотчет.

Социальная значимость акции

Традиционно мясо жертвенных животных, заказанных через сайт, направляется на благотворительность. Оно распределяется среди нуждающихся семей, многодетных матерей, лиц с ограниченными возможностями и социальных учреждений по всей стране.

«Мы приглашаем всех соотечественников внести свой вклад в эту священную акцию. Это не только исполнение религиозного долга, но и проявление заботы о тех, кто нуждается в нашей поддержке в эти праздничные дни», — отметили в управлении.

Напомним, что Курбан айт является одним из самых значимых праздников в исламе, символизирующим милосердие, единство и духовную чистоту.