14.05.2026, 06:38

В Казахстане начнут устанавливать отцовство еще до рождения ребенка: подробности от Минюста

Новости Казахстана

В Казахстане планируют внедрить новую возможность в сфере судебных экспертиз — определение отцовства во время беременности. Для этого Центру судебных экспертиз потребуется специальное оборудование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В Казахстане хотят внедрить пренатальный ДНК-тест

О новых возможностях в сфере судебной экспертизы рассказал директор Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Казахстана Бакытжан Байтилесов. Заявление прозвучало 13 мая на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает Tengrinews.kz.

По словам главы центра, в стране планируют развивать новое направление — проведение ДНК-экспертизы для установления отцовства ещё до рождения ребёнка.

Как пояснил Байтилесов, технология позволит определить биологического отца ребёнка, находящегося в утробе матери примерно на седьмом месяце беременности.

«Новое направление в сфере экспертизы — возможность определить, кто является отцом ребёнка, находящегося в утробе на седьмом месяце беременности. Для этого необходимо приобрести специальное оборудование», — сообщил он.

Для чего потребуется новое оборудование

В Министерстве юстиции отметили, что закупка специализированного оборудования позволит расширить возможности отечественной судебной экспертизы не только в сфере генетических исследований.

По словам Байтилесова, современные технологии также помогут восстанавливать внешность погибших людей в случаях насильственной смерти или тяжёлых дорожно-транспортных происшествий.

Речь идёт о возможности устанавливать:

  • черты лица;
  • цвет глаз;
  • цвет волос;
  • другие внешние признаки человека.

Подобные методы могут использоваться при расследовании преступлений, идентификации погибших и работе следственных органов.

Генетические технологии активно развиваются

В последние годы генетические исследования и технологии редактирования ДНК становятся одним из наиболее быстро развивающихся направлений мировой науки.

Ранее сообщалось, что в научном сообществе обсуждается запуск в 2026 году клинических исследований персонализированной терапии для детей с редкими наследственными заболеваниями. Речь идёт о создании препаратов, способных корректировать генетические мутации и лечить болезни на уровне ДНК.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь