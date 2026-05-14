В Казахстане начнут устанавливать отцовство еще до рождения ребенка: подробности от Минюста

В Казахстане планируют внедрить новую возможность в сфере судебных экспертиз — определение отцовства во время беременности. Для этого Центру судебных экспертиз потребуется специальное оборудование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

О новых возможностях в сфере судебной экспертизы рассказал директор Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Казахстана Бакытжан Байтилесов. Заявление прозвучало 13 мая на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает Tengrinews.kz.

По словам главы центра, в стране планируют развивать новое направление — проведение ДНК-экспертизы для установления отцовства ещё до рождения ребёнка.

Как пояснил Байтилесов, технология позволит определить биологического отца ребёнка, находящегося в утробе матери примерно на седьмом месяце беременности.

«Новое направление в сфере экспертизы — возможность определить, кто является отцом ребёнка, находящегося в утробе на седьмом месяце беременности. Для этого необходимо приобрести специальное оборудование», — сообщил он.

Для чего потребуется новое оборудование

В Министерстве юстиции отметили, что закупка специализированного оборудования позволит расширить возможности отечественной судебной экспертизы не только в сфере генетических исследований.

По словам Байтилесова, современные технологии также помогут восстанавливать внешность погибших людей в случаях насильственной смерти или тяжёлых дорожно-транспортных происшествий.

Речь идёт о возможности устанавливать:

черты лица;

цвет глаз;

цвет волос;

другие внешние признаки человека.

Подобные методы могут использоваться при расследовании преступлений, идентификации погибших и работе следственных органов.

Генетические технологии активно развиваются

В последние годы генетические исследования и технологии редактирования ДНК становятся одним из наиболее быстро развивающихся направлений мировой науки.

Ранее сообщалось, что в научном сообществе обсуждается запуск в 2026 году клинических исследований персонализированной терапии для детей с редкими наследственными заболеваниями. Речь идёт о создании препаратов, способных корректировать генетические мутации и лечить болезни на уровне ДНК.