«Охота» с отверткой на КПП: что произошло на границе Казахстана и Узбекистана

В Туркестанской области задержан 43-летний мужчина, который с отверткой в руках пытался вымогать деньги у иностранцев на пункте пропуска «Капланбек», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В Туркестанской области сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в противоправных действиях на приграничной территории.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Капланбек» в Сарыагашском районе, где злоумышленник пытался совершить вымогательство у иностранных граждан, пересекавших государственную границу.

По данным Департамента полиции Туркестанской области, подозреваемым оказался 43-летний неработающий житель региона, не имеющий постоянного места жительства.

Отмечается, что мужчина, вооруженный отверткой, требовал у иностранцев денежные средства. Его действия были оперативно пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В полиции подтвердили, что по факту происшествия начато досудебное расследование.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания Сарыагашского района.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечение безопасности на приграничных территориях, особенно в отношении лиц, пересекающих государственную границу, находится на особом контроле руководства полиции.