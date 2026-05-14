В Казахстане всплыла сумма переплат государства страховщикам

В Казахстане предложили пересмотреть подход к обязательному страхованию работников от несчастных случаев и изменить расчет минимальной страховой премии, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Предлагается отвязать страховые взносы от МЗП

В Казахстане обсуждается реформа системы обязательного страхования работников от несчастных случаев. Основная идея — изменить базу расчета минимальной страховой премии.

Сегодня минимальный взнос привязан к минимальной заработной плате (МЗП), которая составляет 85 тысяч тенге. По мнению депутатов, такой подход создает дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, особенно на малые предприятия и индивидуальных предпринимателей.

Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров считает, что действующая модель не учитывает уровень реальных рисков в разных сферах экономики и требует пересмотра.

Переход к расчету через МРП и риск-ориентированную модель

В качестве альтернативы предлагается привязать минимальную страховую премию к месячному расчетному показателю (МРП).

Согласно инициативе, базовый минимум может составить 5 МРП (около 21,6 тыс. тенге) вместо действующей привязки к МЗП. Это, по расчетам инициаторов, позволит:

снизить нагрузку на ИП и малый бизнес почти в 4 раза;

сократить расходы в низкорисковых отраслях;

повысить гибкость страховой системы.

Также предлагается перейти к модели, где страховой платеж будет зависеть от фонда оплаты труда, а размер корректироваться с учетом класса профессионального риска.

Новые полномочия для Минтруда и аудит системы

Отдельный блок инициатив касается регулирования.

Депутат предлагает:

наделить Министерство труда правом напрямую утверждать нормативы страховых взносов;

учитывать уровень профессиональной опасности при расчете тарифов;

исключить частичное делегирование регулирования рынку.

Кроме того, предлагается провести актуарный аудит системы обязательного страхования с участием независимых экспертов. По итогам проверки планируется разработать «дорожную карту» перехода к риск-ориентированной модели до конца 2025 года.

В чем, по мнению инициаторов, проблема действующей системы

По словам Айдарбека Ходжаназарова, текущая модель страхования создает ряд системных перекосов.

Среди основных проблем он выделяет:

фиксированный минимальный взнос в 85 тыс. тенге независимо от уровня риска;

рост нагрузки на бизнес при повышении МЗП;

отсутствие дифференциации между высоко- и низкорисковыми отраслями;

несоответствие принципам риск-ориентированного подхода.

В качестве примера он отметил, что разница в производственном травматизме между такими сферами, как горнодобывающая промышленность и IT-сектор, не отражается в текущих расчетах.

Возможный эффект от реформы

Также депутат привел оценочные расчеты возможной экономии.

«Если реформу отложат до 2030 года, как предлагает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), государство переплатит частным страховщикам более 480 млрд тенге впустую», — подчеркнул депутат.

По его данным, среди 7,1 млн застрахованных работников значительная часть приходится на бюджетный сектор, где страхование оплачивается за счет государства.

При снижении минимального тарифа до 5 МРП, по оценке инициаторов: