Температура воды в Каспийском море
14.05.2026, 08:18

Названа цена спокойной старости в Казахстане

Чтобы обеспечить себе старость на уровне текущей средней зарплаты, казахстанцам необходимо иметь доход, в три раза превышающий рыночные показатели. Эксперты предупреждают: стандартных отчислений в ЕНПФ может оказаться недостаточно, сообщает Lada.kz. 

Фото: kazlenta.kz

Какая пенсия считается «достойной»

Экономист Руслан Султанов в своём Telegram-канале Tengenomika использовал методику персонального пенсионного плана ЕНПФ.

В качестве целевого уровня он взял среднюю зарплату по стране за IV квартал 2025 года — 473,1 тыс. тенге в месяц. Именно такой доход, по его логике, можно считать ориентиром для будущей «комфортной» пенсии.

Чтобы обеспечить такой уровень выплат после выхода на пенсию, необходимо накопить примерно 57,3 млн тенге.

Сколько нужно откладывать ежемесячно

С учётом текущих возрастов выхода на пенсию в Казахстане (женщины — 61 год, мужчины — 63 года), расчёт выглядит следующим образом:

  • ежегодно нужно откладывать: 1,2–1,4 млн тенге
  • ежемесячно: 101,6–119,4 тыс. тенге

Эти суммы соответствуют примерно 10% от дохода — обязательным пенсионным взносам работника.

Какая зарплата нужна для таких накоплений

Если учитывать только обязательные пенсионные взносы в размере 10%, то необходимый уровень дохода значительно превышает средний по стране.

По расчётам:

  • для мужчины, начавшего работать в 21 год — около 1,14 млн тенге в месяц
  • для женщины — примерно 1,19 млн тенге в месяц

Как изменится ситуация с учётом взносов работодателя

Если учитывать дополнительные обязательные пенсионные взносы работодателя (которые планируется довести до 5% с 2028 года), требуемый уровень дохода снижается.

В этом случае, по расчётам экономиста, зарплата для формирования «достойной пенсии» может составлять:

  • от 677 тыс. до 796 тыс. тенге в месяц

Важные ограничения расчётов

Экономист подчёркивает, что модель является условной и не учитывает ряд факторов:

  • перерывы в трудовой деятельности
  • изменение уровня доходов
  • инфляцию
  • возможные изменения пенсионной системы

Что влияет на будущую пенсию

По словам Султанова, даже при идеальных условиях расчёты показывают: для комфортной пенсии необходим либо высокий и стабильный доход, либо длительная непрерывная трудовая история.

Он также обратил внимание на дополнительные риски:

  • неофициальное трудоустройство
  • «серые» зарплаты, которые не учитываются в накоплениях

Альтернатива накоплениям в ЕНПФ

Экономист рекомендует рассматривать и альтернативные инструменты — в частности, частных пенсионных управляющих, которые в отдельных случаях демонстрируют более высокую доходность активов по сравнению с ЕНПФ.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь