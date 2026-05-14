Названа цена спокойной старости в Казахстане

Чтобы обеспечить себе старость на уровне текущей средней зарплаты, казахстанцам необходимо иметь доход, в три раза превышающий рыночные показатели. Эксперты предупреждают: стандартных отчислений в ЕНПФ может оказаться недостаточно, сообщает Lada.kz.
Экономист Руслан Султанов в своём Telegram-канале Tengenomika использовал методику персонального пенсионного плана ЕНПФ.
В качестве целевого уровня он взял среднюю зарплату по стране за IV квартал 2025 года — 473,1 тыс. тенге в месяц. Именно такой доход, по его логике, можно считать ориентиром для будущей «комфортной» пенсии.
Чтобы обеспечить такой уровень выплат после выхода на пенсию, необходимо накопить примерно 57,3 млн тенге.
С учётом текущих возрастов выхода на пенсию в Казахстане (женщины — 61 год, мужчины — 63 года), расчёт выглядит следующим образом:
Эти суммы соответствуют примерно 10% от дохода — обязательным пенсионным взносам работника.
Если учитывать только обязательные пенсионные взносы в размере 10%, то необходимый уровень дохода значительно превышает средний по стране.
По расчётам:
Если учитывать дополнительные обязательные пенсионные взносы работодателя (которые планируется довести до 5% с 2028 года), требуемый уровень дохода снижается.
В этом случае, по расчётам экономиста, зарплата для формирования «достойной пенсии» может составлять:
Экономист подчёркивает, что модель является условной и не учитывает ряд факторов:
По словам Султанова, даже при идеальных условиях расчёты показывают: для комфортной пенсии необходим либо высокий и стабильный доход, либо длительная непрерывная трудовая история.
Он также обратил внимание на дополнительные риски:
Экономист рекомендует рассматривать и альтернативные инструменты — в частности, частных пенсионных управляющих, которые в отдельных случаях демонстрируют более высокую доходность активов по сравнению с ЕНПФ.
Комментарии0 комментарий(ев)