«Ворона» в клетке? Уроженку Казахстана подозревают в подделке документов на песни Фадеева

Певица Линда, уроженка Казахстана, стала подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере после допроса в Москве. Следствие связывает ситуацию с многолетним спором о правах на музыкальные композиции, созданные в сотрудничестве с Максимом Фадеевым, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Певица Линда (Светлана Гейман) оказалась в центре уголовного разбирательства, связанного с возможным мошенничеством в особо крупном размере. Как сообщает «Коммерсант», новый процессуальный статус она получила после допроса 12 мая в Главном следственном управлении МВД по Москве.
Изначально артистка проходила по делу в статусе свидетеля, однако после проведенных следственных действий ее положение изменилось. Речь идет о расследовании, которое касается имущественных прав на музыкальные произведения.
По данным СМИ, следственные мероприятия проходили не только в отношении певицы, но и ее окружения. В частности, упоминались допросы директора артистки и других лиц, связанных с музыкальным бизнесом и издательской деятельностью.
Основой разбирательства стал давний спор между Линдой и продюсером Максимом Фадеевым. Речь идет о правах на ряд известных композиций, включая «Ворона», «Песни тибетских лам» и другие треки, созданные в период их сотрудничества.
По версии следствия, часть документов могла быть оформлена таким образом, что права на произведения оказались перераспределены. Именно эти обстоятельства стали предметом проверки в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что расследование связано с возможным подлогом документов и последующей регистрацией прав на музыкальные произведения.
По информации ряда изданий, утром 12 мая у Линды и ее окружения прошли обыски, после чего их доставили на допрос. Сообщается, что следственные мероприятия также затронули представителей компаний, связанных с музыкальным издательским бизнесом.
Журналистские источники отмечают, что певицу ранее приглашали на допрос в качестве свидетеля, однако в этот раз процессуальные действия носили более жесткий характер. Вечером того же дня артистку отпустили после беседы со следователями.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс из-за известности фигурантов дела и длительной истории их творческого сотрудничества.
Продюсер Максим Фадеев публично прокомментировал ситуацию, заявив, что на протяжении многих лет пытался урегулировать конфликт мирным путем.
Он подчеркнул, что речь идет исключительно о защите авторских прав и правовой оценке документов, связанных с музыкальными произведениями. По его словам, вопрос не должен рассматриваться в публичной плоскости, а требует решения исключительно в рамках закона.
Фадеев также отметил, что дальнейшие выводы должны делать следственные органы и суд, не переходя в эмоциональные или медийные заявления.
Юридические эксперты отмечают, что в случае доказательства вины по статье о мошенничестве в особо крупном размере наказание может быть крайне серьезным — вплоть до 10 лет лишения свободы.
Специалисты подчеркивают, что многое будет зависеть от роли каждого участника дела и степени их вовлеченности в предполагаемые действия. В частности, рассматривается вариант, при котором фигурант мог не осознавать юридических последствий подписанных документов.
Также юристы допускают, что статус Линды может быть изменен в ходе дальнейшего расследования, в зависимости от собранных доказательств.
По оценкам экспертов, развитие ситуации может привести не только к уголовным, но и к гражданским искам, связанным с авторскими отчислениями и правами на музыкальные произведения.
Если следствие подтвердит нарушения, пострадавшая сторона сможет требовать компенсации ущерба в судебном порядке. При этом окончательные выводы о роли каждого участника конфликта будут сделаны судом.
