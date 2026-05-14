«Ворона» в клетке? Уроженку Казахстана подозревают в подделке документов на песни Фадеева

Певица Линда, уроженка Казахстана, стала подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере после допроса в Москве. Следствие связывает ситуацию с многолетним спором о правах на музыкальные композиции, созданные в сотрудничестве с Максимом Фадеевым, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Статус подозреваемой после допроса

Певица Линда (Светлана Гейман) оказалась в центре уголовного разбирательства, связанного с возможным мошенничеством в особо крупном размере. Как сообщает «Коммерсант», новый процессуальный статус она получила после допроса 12 мая в Главном следственном управлении МВД по Москве.

Изначально артистка проходила по делу в статусе свидетеля, однако после проведенных следственных действий ее положение изменилось. Речь идет о расследовании, которое касается имущественных прав на музыкальные произведения.

По данным СМИ, следственные мероприятия проходили не только в отношении певицы, но и ее окружения. В частности, упоминались допросы директора артистки и других лиц, связанных с музыкальным бизнесом и издательской деятельностью.

В чем суть конфликта вокруг песен

Основой разбирательства стал давний спор между Линдой и продюсером Максимом Фадеевым. Речь идет о правах на ряд известных композиций, включая «Ворона», «Песни тибетских лам» и другие треки, созданные в период их сотрудничества.

По версии следствия, часть документов могла быть оформлена таким образом, что права на произведения оказались перераспределены. Именно эти обстоятельства стали предметом проверки в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что расследование связано с возможным подлогом документов и последующей регистрацией прав на музыкальные произведения.

Следственные действия и реакция СМИ

По информации ряда изданий, утром 12 мая у Линды и ее окружения прошли обыски, после чего их доставили на допрос. Сообщается, что следственные мероприятия также затронули представителей компаний, связанных с музыкальным издательским бизнесом.

Журналистские источники отмечают, что певицу ранее приглашали на допрос в качестве свидетеля, однако в этот раз процессуальные действия носили более жесткий характер. Вечером того же дня артистку отпустили после беседы со следователями.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс из-за известности фигурантов дела и длительной истории их творческого сотрудничества.

Позиция Максима Фадеева

Продюсер Максим Фадеев публично прокомментировал ситуацию, заявив, что на протяжении многих лет пытался урегулировать конфликт мирным путем.

Он подчеркнул, что речь идет исключительно о защите авторских прав и правовой оценке документов, связанных с музыкальными произведениями. По его словам, вопрос не должен рассматриваться в публичной плоскости, а требует решения исключительно в рамках закона.

Фадеев также отметил, что дальнейшие выводы должны делать следственные органы и суд, не переходя в эмоциональные или медийные заявления.

Что говорят юристы о возможном наказании

Юридические эксперты отмечают, что в случае доказательства вины по статье о мошенничестве в особо крупном размере наказание может быть крайне серьезным — вплоть до 10 лет лишения свободы.

Специалисты подчеркивают, что многое будет зависеть от роли каждого участника дела и степени их вовлеченности в предполагаемые действия. В частности, рассматривается вариант, при котором фигурант мог не осознавать юридических последствий подписанных документов.

Также юристы допускают, что статус Линды может быть изменен в ходе дальнейшего расследования, в зависимости от собранных доказательств.

Возможные последствия дела

По оценкам экспертов, развитие ситуации может привести не только к уголовным, но и к гражданским искам, связанным с авторскими отчислениями и правами на музыкальные произведения.

Если следствие подтвердит нарушения, пострадавшая сторона сможет требовать компенсации ущерба в судебном порядке. При этом окончательные выводы о роли каждого участника конфликта будут сделаны судом.