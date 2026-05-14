Решение принято: кто с 12 июля получит доступ к цифровому профилю каждого казахстанца?

В Казахстане утверждён оператор «цифрового правительства». Соответствующее решение закреплено постановлением правительства, которое начнёт действовать с 12 июля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Правительство Республики Казахстан приняло постановление от 8 мая 2026 года, которым определён оператор «цифрового правительства». Решение направлено на дальнейшее развитие и централизованное управление цифровой инфраструктурой государственных услуг.

Согласно документу, функции оператора возложены на АО Национальные информационные технологии, которое уже задействовано в развитии и сопровождении ключевых цифровых государственных платформ.

Определить оператором "цифрового правительства" АО "Национальные информационные технологии".

Ключевая роль в цифровой экосистеме

Назначение единого оператора закрепляет текущую модель управления цифровыми государственными сервисами, включая развитие электронного правительства и сопутствующих IT-решений.

Фактически это решение формализует ответственность за технологическую основу цифровых государственных услуг, обеспечивая единый центр управления и координации процессов.

Когда вступит в силу решение

Постановление правительства Республики Казахстан вступает в силу с 12 июля 2026 года. С этого момента утверждённая структура оператора официально начинает действовать в рамках закреплённых полномочий.