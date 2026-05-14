Решение принято: кто с 12 июля получит доступ к цифровому профилю каждого казахстанца?

В Казахстане утверждён оператор «цифрового правительства». Соответствующее решение закреплено постановлением правительства, которое начнёт действовать с 12 июля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Правительство Республики Казахстан приняло постановление от 8 мая 2026 года, которым определён оператор «цифрового правительства». Решение направлено на дальнейшее развитие и централизованное управление цифровой инфраструктурой государственных услуг.
Согласно документу, функции оператора возложены на АО Национальные информационные технологии, которое уже задействовано в развитии и сопровождении ключевых цифровых государственных платформ.
Определить оператором "цифрового правительства" АО "Национальные информационные технологии".
Назначение единого оператора закрепляет текущую модель управления цифровыми государственными сервисами, включая развитие электронного правительства и сопутствующих IT-решений.
Фактически это решение формализует ответственность за технологическую основу цифровых государственных услуг, обеспечивая единый центр управления и координации процессов.
Постановление правительства Республики Казахстан вступает в силу с 12 июля 2026 года. С этого момента утверждённая структура оператора официально начинает действовать в рамках закреплённых полномочий.
