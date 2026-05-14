14.05.2026, 10:59

В Казахстане появится новый вид оплачиваемого отпуска на полгода

Новости Казахстана

В Казахстане планируют расширить возможности для работников, совмещающих трудовую деятельность с обучением и наукой. Сенат рассмотрел поправки в Трудовой кодекс, которые позволят брать длительный учебный отпуск сроком до шести месяцев с сохранением рабочего места и зарплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Edu.

Фото: kadry.mcfr.kz
Что предлагают изменить

Поправки обсуждаются в рамках законопроекта «О совершенствовании трудового законодательства». Одним из наиболее заметных нововведений стало предложение официально закрепить право работников на продолжительный учебный отпуск.

Речь идет о гражданах, которые одновременно работают и занимаются обучением, научной деятельностью или исследовательской работой.

Сейчас учебный отпуск обычно предоставляется для сдачи экзаменов, подготовки дипломных работ, прохождения лабораторных занятий и других образовательных процедур. Однако в новой редакции закона перечень оснований хотят значительно расширить.

Для чего можно будет взять длительный отпуск

Согласно предлагаемым поправкам, учебный отпуск смогут предоставлять для:

  • прохождения программ подготовки военно-обученного резерва;
  • написания и защиты диссертации;
  • проведения научных исследований;
  • выполнения другой научной работы.

При этом законодатели предлагают установить максимальную продолжительность такого отпуска — до шести месяцев.

Также предусматривается возможность делить отпуск на части, если работодатель и сотрудник смогут договориться между собой.

Рабочее место и зарплату хотят сохранить

Одним из ключевых изменений станет закрепление гарантий для работников на законодательном уровне.

Во время учебного отпуска за сотрудником планируют сохранять:

  • рабочее место;
  • занимаемую должность;
  • среднюю заработную плату.

Сейчас подобные условия зачастую зависят от внутренней политики компании или отдельных договоренностей между работодателем и сотрудником. После принятия поправок эти гарантии могут стать обязательными.

Для участников «Болашака» предусмотрели отдельные условия

Отдельная норма касается казахстанцев, обучающихся или проходящих стажировку за рубежом по международной программе Болашак.

Для них также предлагается сохранять рабочее место и должность на период обучения. Однако вопрос выплаты заработной платы останется на усмотрение работодателя.

В документе отмечается, что совмещать полноценную работу и серьезную научную деятельность бывает крайне сложно, особенно в периоды интенсивных исследований, подготовки диссертаций и академической нагрузки.

Почему решили изменить законодательство

Авторы поправок считают, что действующие нормы недостаточно защищают работников, которые хотят развиваться в научной и образовательной сфере.

По мнению разработчиков законопроекта, новые правила помогут казахстанцам активнее заниматься исследованиями, повышать квалификацию и получать образование без риска потерять работу или доход.

Если изменения примут, у работников появится еще одна официальная возможность уходить в длительный оплачиваемый отпуск наряду с декретом и другими социальными гарантиями.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь