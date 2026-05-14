В Казахстане появится новый вид оплачиваемого отпуска на полгода

В Казахстане планируют расширить возможности для работников, совмещающих трудовую деятельность с обучением и наукой. Сенат рассмотрел поправки в Трудовой кодекс, которые позволят брать длительный учебный отпуск сроком до шести месяцев с сохранением рабочего места и зарплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Edu.
Поправки обсуждаются в рамках законопроекта «О совершенствовании трудового законодательства». Одним из наиболее заметных нововведений стало предложение официально закрепить право работников на продолжительный учебный отпуск.
Речь идет о гражданах, которые одновременно работают и занимаются обучением, научной деятельностью или исследовательской работой.
Сейчас учебный отпуск обычно предоставляется для сдачи экзаменов, подготовки дипломных работ, прохождения лабораторных занятий и других образовательных процедур. Однако в новой редакции закона перечень оснований хотят значительно расширить.
Согласно предлагаемым поправкам, учебный отпуск смогут предоставлять для:
При этом законодатели предлагают установить максимальную продолжительность такого отпуска — до шести месяцев.
Также предусматривается возможность делить отпуск на части, если работодатель и сотрудник смогут договориться между собой.
Одним из ключевых изменений станет закрепление гарантий для работников на законодательном уровне.
Во время учебного отпуска за сотрудником планируют сохранять:
Сейчас подобные условия зачастую зависят от внутренней политики компании или отдельных договоренностей между работодателем и сотрудником. После принятия поправок эти гарантии могут стать обязательными.
Отдельная норма касается казахстанцев, обучающихся или проходящих стажировку за рубежом по международной программе Болашак.
Для них также предлагается сохранять рабочее место и должность на период обучения. Однако вопрос выплаты заработной платы останется на усмотрение работодателя.
В документе отмечается, что совмещать полноценную работу и серьезную научную деятельность бывает крайне сложно, особенно в периоды интенсивных исследований, подготовки диссертаций и академической нагрузки.
Авторы поправок считают, что действующие нормы недостаточно защищают работников, которые хотят развиваться в научной и образовательной сфере.
По мнению разработчиков законопроекта, новые правила помогут казахстанцам активнее заниматься исследованиями, повышать квалификацию и получать образование без риска потерять работу или доход.
Если изменения примут, у работников появится еще одна официальная возможность уходить в длительный оплачиваемый отпуск наряду с декретом и другими социальными гарантиями.
