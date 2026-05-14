В Казахстане нашли причину «вечного» налога на автомобили

В Казахстане начали рассылать налоговые приказы должникам по транспортному налогу. В КГД объяснили, почему возникают ошибки в начислениях, откуда появляются многолетние долги и что делать автовладельцам в спорных ситуациях, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

С 10 мая Комитет государственных доходов начал направлять налоговые приказы казахстанцам, имеющим задолженность по налогу на транспорт за 2025 год. Как рассказал руководитель отдела администрирования физических лиц ДГД Алматы Асет Есенжигитов, все начисления производятся централизованно.

Основой для расчётов служат сведения, которые налоговым органам передаёт Комитет административной полиции МВД. После этого информация распределяется по регионам и районам с учётом места регистрации владельца автомобиля.

По закону налоговые органы должны завершить начисления не позднее 1 мая следующего года. При этом сами автовладельцы обязаны самостоятельно оплатить налог до 1 апреля.

Чтобы успеть передать данные банкам и цифровым сервисам, расчёты начинают ещё в феврале. В процессе учитываются:

льготные категории граждан;

количество автомобилей у владельца;

объём двигателя;

повышенные ставки для отдельных машин;

специальные льготы для людей с инвалидностью и других категорий.

Почему возникают ошибки в начислениях

В КГД отмечают, что причины ошибочных начислений могут быть самыми разными. Одной из частых проблем называют несвоевременное обновление данных в государственных базах.

К примеру, человеку могли временно предоставить инвалидность и льготу по налогу, однако информация не успела корректно обновиться в системе. В результате налог начисляется неправильно.

Ошибки также возникают из-за:

смены места жительства;

переезда в другой район;

проблем с регистрацией у нерезидентов;

появления новых улиц и районов;

технических сбоев информационных систем.

В налоговых органах заверяют, что подобные ситуации исправляются вручную после обращения гражданина.

Почему люди идут в налоговую лично

Несмотря на цифровизацию, многие казахстанцы продолжают обращаться в районные управления госдоходов лично.

Как пояснили в ДГД, зачастую граждане хотят получить подробную расшифровку начислений. Например, если общая сумма налога составляет около 100 тысяч тенге, владелец нескольких автомобилей пытается выяснить, за какое именно транспортное средство начислен платёж.

При этом в банковских приложениях пока отображается только итоговая сумма без детализации.

Почему налог начисляют даже за один день владения авто

Нередко вопросы возникают у покупателей автомобилей, оформивших сделку в конце месяца.

В КГД напомнили, что по законодательству обязанность по уплате налога возникает с первого числа месяца, в котором зарегистрировано право собственности на автомобиль.

Это означает, что если машину купили даже 29 или 30 числа, налог всё равно начислят за полный месяц.

Продал машину по доверенности — почему долг продолжает расти

Одной из самых проблемных ситуаций остаются автомобили, проданные по доверенности без официального переоформления.

В таких случаях транспорт продолжает числиться за прежним владельцем, а значит, именно ему начисляется налог. Более того, если годами не оплачивать задолженность, могут появиться:

пеня;

аресты от частных судебных исполнителей;

дополнительные расходы на исполнительное производство.

В налоговых органах объяснили, что прекратить начисление можно только после официального снятия автомобиля с учёта.

Однако сделать это иногда мешают уже наложенные ограничения и аресты. Поэтому владельцу приходится сначала погасить накопившиеся долги и только затем заниматься снятием машины с регистрации.

Что делать, если уведомления не приходили

В КГД заявляют, что полностью отсутствовать уведомления не могут.

Сейчас информация направляется:

в личный кабинет на eGov.kz;

через SMS-оповещения;

в банковские приложения;

заказными письмами на бумаге.

Для граждан, которые не пользуются цифровыми сервисами и ЭЦП, уведомления должны доставляться в бумажном виде.

Тем не менее проблемы всё же возникают. Иногда письма доставляют по неверному адресу или передают родственникам и соседям. В отдельных случаях налогоплательщикам удавалось оспорить задолженность через суд именно из-за неправильного вручения уведомления.

Куда обращаться при ошибке в налоге

Если автовладелец считает начисление ошибочным, он может:

обратиться в районное управление госдоходов;

подать заявление через сервис eOtinish;

предоставить подтверждающие документы лично.

По закону электронные обращения рассматриваются в течение 15 рабочих дней, однако при небольшой нагрузке проверка может занять всего несколько дней.

При личном обращении корректировки нередко вносятся сразу.

Особенно это касается ситуаций, связанных:

со льготами;

ошибками МВД;

угнанными автомобилями;

некорректными регистрационными данными.

Почему возникли вопросы по мопедам

После освобождения мопедов от транспортного налога некоторые владельцы всё же получили уведомления о начислениях.

Как пояснили в КГД, проблема связана с характеристиками техники. Во многих техпаспортах транспорт указывается не как «мопед», а как мототехника категории А1 с определённой мощностью двигателя.

Если транспортное средство по параметрам фактически подпадает под налогообложение, система начисляет налог автоматически.

В то же время владельцы техники, где в документах прямо указано слово «мопед», могут требовать отмены начислений.

В КГД задумались о налоге для мопедов

В Комитете госдоходов также сообщили, что рассматривают возможность пересмотра Налогового кодекса и введения отдельных ставок налога для мопедов.

По мнению представителей ведомства, мопеды являются полноценными участниками дорожного движения, поэтому вопрос их налогообложения сейчас обсуждается совместно с Министерством финансов.