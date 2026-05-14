Минтруда Казахстана предупредило о массовом сокращении: под угрозой 400 тысяч рабочих мест

В Казахстане в ближайшие годы под угрозой сокращения могут оказаться сотни тысяч рабочих мест из-за активного внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: kadry.mcfr.kz

По словам представителя ведомства, изменения на рынке труда прогнозирует Центр развития трудовых ресурсов. Основные риски связаны с автоматизацией профессий, где участие человека может быть частично или полностью заменено технологиями искусственного интеллекта.

Какие профессии находятся в зоне риска

Ербол Туякбаев рассказал, что в ближайшие десять лет в стране могут сократить от 300 до 400 тысяч рабочих мест. Речь идет прежде всего о специальностях, связанных с выполнением повторяющихся и вспомогательных задач.

Среди наиболее уязвимых профессий он назвал:

бухгалтеров;

юристов;

административный и вспомогательный персонал;

специалистов, чья работа не требует постоянного личного участия человека.

По словам вице-министра, массовое внедрение ИИ постепенно меняет структуру рынка труда, поэтому государство уже готовится к возможным последствиям.

В Казахстане начали переобучать работников

В Минтруда заявили, что знают о существующих рисках и уже принимают меры для адаптации работников к новым условиям.

Как сообщил Ербол Туякбаев, с начала текущего года в Казахстане переобучение прошли около 186 тысяч человек. Их обучают новым профессиям и навыкам, которые будут востребованы на фоне цифровизации и автоматизации экономики.

По данным министерства, программы переобучения реализуются одновременно во всех регионах страны.

Как ИИ влияет на рынок труда

В последние годы искусственный интеллект все активнее внедряется в различные сферы экономики — от финансов и юриспруденции до государственного управления и сферы услуг.

Эксперты отмечают, что ИИ способен значительно ускорять обработку данных, автоматизировать документооборот, анализировать информацию и выполнять часть задач, которые ранее выполняли люди.

При этом специалисты подчеркивают, что одновременно с сокращением одних профессий появляются и новые направления работы, связанные с цифровыми технологиями, аналитикой, программированием и управлением ИИ-системами.

Что заявили в Минтруда

Вице-министр труда подчеркнул, что власти отслеживают изменения на рынке занятости и стараются заранее подготовить работников к новым требованиям экономики.

По его словам, переобучение и повышение квалификации рассматриваются как один из ключевых инструментов снижения рисков безработицы на фоне технологических изменений.