Минтруда Казахстана предупредило о массовом сокращении: под угрозой 400 тысяч рабочих мест

В Казахстане в ближайшие годы под угрозой сокращения могут оказаться сотни тысяч рабочих мест из-за активного внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По словам представителя ведомства, изменения на рынке труда прогнозирует Центр развития трудовых ресурсов. Основные риски связаны с автоматизацией профессий, где участие человека может быть частично или полностью заменено технологиями искусственного интеллекта.
Ербол Туякбаев рассказал, что в ближайшие десять лет в стране могут сократить от 300 до 400 тысяч рабочих мест. Речь идет прежде всего о специальностях, связанных с выполнением повторяющихся и вспомогательных задач.
Среди наиболее уязвимых профессий он назвал:
По словам вице-министра, массовое внедрение ИИ постепенно меняет структуру рынка труда, поэтому государство уже готовится к возможным последствиям.
В Минтруда заявили, что знают о существующих рисках и уже принимают меры для адаптации работников к новым условиям.
Как сообщил Ербол Туякбаев, с начала текущего года в Казахстане переобучение прошли около 186 тысяч человек. Их обучают новым профессиям и навыкам, которые будут востребованы на фоне цифровизации и автоматизации экономики.
По данным министерства, программы переобучения реализуются одновременно во всех регионах страны.
В последние годы искусственный интеллект все активнее внедряется в различные сферы экономики — от финансов и юриспруденции до государственного управления и сферы услуг.
Эксперты отмечают, что ИИ способен значительно ускорять обработку данных, автоматизировать документооборот, анализировать информацию и выполнять часть задач, которые ранее выполняли люди.
При этом специалисты подчеркивают, что одновременно с сокращением одних профессий появляются и новые направления работы, связанные с цифровыми технологиями, аналитикой, программированием и управлением ИИ-системами.
Вице-министр труда подчеркнул, что власти отслеживают изменения на рынке занятости и стараются заранее подготовить работников к новым требованиям экономики.
По его словам, переобучение и повышение квалификации рассматриваются как один из ключевых инструментов снижения рисков безработицы на фоне технологических изменений.
