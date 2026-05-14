14.05.2026, 13:51

Казахстан + Турция: новый этап «вечного партнерства»

В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Турции Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава государства назвал визит турецкого лидера историческим и подчеркнул новый этап в развитии двустороннего сотрудничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды

Глава Казахстана тепло приветствовал своего турецкого коллегу, подчеркнув особый характер двусторонних отношений и стратегическое значение визита.

«Исторический визит и новый импульс сотрудничеству»

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что приезд Эрдогана имеет исключительное значение для развития партнерства между двумя странами.

По словам президента Казахстана, отношения между Астаной и Анкарой традиционно носят дружеский и братский характер, не имея каких-либо противоречий или разногласий.

Токаев подчеркнул, что нынешний визит станет важным этапом в укреплении взаимодействия и придаст дополнительный импульс совместным проектам.

Договоренности и стратегический диалог

Президент Казахстана также напомнил о результатах своего предыдущего визита в Турцию, в ходе которого в Анкаре прошло пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Тогда были приняты ключевые решения, направленные на расширение партнерства.

В Астане планируется проведение уже шестого заседания совета, а также масштабного бизнес-форума с участием делегаций двух стран.

Ответ Эрдогана: благодарность за прием и поддержка партнерства

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и подчеркнул символическое значение визита.

По его словам, высокий уровень гостеприимства, включая сопровождение в воздушном пространстве Казахстана, произвел сильное впечатление на турецкую делегацию.

Президент Турции выразил уверенность, что переговоры укрепят единство и сотрудничество братских народов.

Торжественная встреча в Астане

14 мая в столице Казахстана состоялась официальная церемония встречи президента Турции во Дворце независимости. Пресс-служба главы государства вела прямую трансляцию мероприятия.

В рамках торжественной церемонии над Дворцом независимости был выполнен демонстрационный полет истребителей Сил воздушной обороны Казахстана, оставивших в небе дымовой шлейф в цветах турецкого флага.

Визит и дальнейшая программа

Ожидается, что 15 мая в Туркестане пройдет неформальный саммит лидеров стран – участников Организации тюркских государств. Основной темой встречи станет развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан 13 мая с государственным визитом вместе с супругой Эмине Эрдоган.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь