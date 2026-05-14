«Налог на иностранцев»: сколько Казахстан забирает из кармана зарубежных партнеров

В Департаменте государственных доходов Мангистауской области разъяснили порядок налогообложения доходов нерезидентов, получающих прибыль из источников в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Согласно пункту 2 статьи 221 Налогового кодекса РК, нерезиденты обязаны уплачивать налоги с доходов, полученных из источников в стране, в соответствии с национальным налоговым законодательством.

При этом перечень таких доходов определен статьей 679 Налогового кодекса. Если деятельность нерезидента в Казахстане не приводит к образованию постоянного учреждения, налогообложение осуществляется по специальным правилам главы 72 НК РК.

Как удерживается налог с доходов нерезидентов

В ДГД пояснили, что доходы нерезидентов облагаются корпоративным подоходным налогом (КПН) у источника выплаты, без применения вычетов.

Исчисление, удержание и перечисление налога осуществляет налоговый агент, который применяет ставки, предусмотренные статьей 682 Налогового кодекса.

Сроки удержания и перечисления налогов

Налог удерживается в следующие сроки:

не позднее дня выплаты дохода — по фактически выплаченным суммам;

не позднее срока подачи декларации по КПН — по начисленным, но не выплаченным доходам, отнесенным на вычеты.

Перечисление удержанного налога производится:

в течение 25 календарных дней после окончания месяца выплаты дохода — по начисленным и выплаченным суммам;

в течение 10 календарных дней после срока сдачи декларации — по начисленным, но не выплаченным доходам;

в течение 25 календарных дней после окончания месяца начисления — при авансовых платежах в пределах суммы предоплаты;

в течение 25 календарных дней после окончания месяца начисления — при поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг в пределах обязательств.

Отдельные виды доходов регулируются специальными сроками уплаты, установленными статьей 684 Налогового кодекса РК.

Отчетность налоговых агентов

Налоговые агенты обязаны предоставлять расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты, в следующие сроки:

за I–III кварталы — не позднее 15 числа второго месяца после отчетного квартала;

за IV квартал — не позднее 31 марта года, следующего за отчетным периодом.

Дополнительные требования для нерезидентов

В ДГД также отметили, что нерезиденты, работающие в Казахстане через структурные подразделения без образования постоянного учреждения, обязаны подавать декларацию по КПН по месту регистрации в сроки, установленные статьей 359 Налогового кодекса РК.