18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.63
547.69
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.05.2026, 14:31

«Налог на иностранцев»: сколько Казахстан забирает из кармана зарубежных партнеров

Новости Казахстана 0 675

В Департаменте государственных доходов Мангистауской области разъяснили порядок налогообложения доходов нерезидентов, получающих прибыль из источников в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Согласно пункту 2 статьи 221 Налогового кодекса РК, нерезиденты обязаны уплачивать налоги с доходов, полученных из источников в стране, в соответствии с национальным налоговым законодательством.

При этом перечень таких доходов определен статьей 679 Налогового кодекса. Если деятельность нерезидента в Казахстане не приводит к образованию постоянного учреждения, налогообложение осуществляется по специальным правилам главы 72 НК РК.

Как удерживается налог с доходов нерезидентов

В ДГД пояснили, что доходы нерезидентов облагаются корпоративным подоходным налогом (КПН) у источника выплаты, без применения вычетов.

Исчисление, удержание и перечисление налога осуществляет налоговый агент, который применяет ставки, предусмотренные статьей 682 Налогового кодекса.

Сроки удержания и перечисления налогов

Налог удерживается в следующие сроки:

  • не позднее дня выплаты дохода — по фактически выплаченным суммам;
  • не позднее срока подачи декларации по КПН — по начисленным, но не выплаченным доходам, отнесенным на вычеты.

Перечисление удержанного налога производится:

  • в течение 25 календарных дней после окончания месяца выплаты дохода — по начисленным и выплаченным суммам;
  • в течение 10 календарных дней после срока сдачи декларации — по начисленным, но не выплаченным доходам;
  • в течение 25 календарных дней после окончания месяца начисления — при авансовых платежах в пределах суммы предоплаты;
  • в течение 25 календарных дней после окончания месяца начисления — при поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг в пределах обязательств.

Отдельные виды доходов регулируются специальными сроками уплаты, установленными статьей 684 Налогового кодекса РК.

Отчетность налоговых агентов

Налоговые агенты обязаны предоставлять расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты, в следующие сроки:

  • за I–III кварталы — не позднее 15 числа второго месяца после отчетного квартала;
  • за IV квартал — не позднее 31 марта года, следующего за отчетным периодом.

Дополнительные требования для нерезидентов

В ДГД также отметили, что нерезиденты, работающие в Казахстане через структурные подразделения без образования постоянного учреждения, обязаны подавать декларацию по КПН по месту регистрации в сроки, установленные статьей 359 Налогового кодекса РК.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь